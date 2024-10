Phim Love Next Door tập 15: Choi Seung Hyo bất chấp cưới Seok Ryu dù mẹ kịch liệt phản đối? Phim Love Next Door tập 15: Choi Seung Hyo bất chấp cưới Seok Ryu dù mẹ kịch liệt phản đối?

Phim Love Next Door tập 15 có cảnh Choi Seung Hyo (Jung Hae In đóng) một lần nữa ngỏ lời cầu hôn với Bae Seok Ryu (Jung So Min). Trước đó, chuyện tình cảm của cặp đôi bị mẹ của cả hai kịch liệt phản đối.