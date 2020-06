Nhạc sĩ Phó Đức Phương xúc động nói lời cảm ơn khi được tổ chức đêm nhạc

Đêm nhạc "Phó Đức Phương – Khúc hát phiêu ly" do đạo diễn Việt Thanh làm tổng đạo diễn với sự tham gia của NSƯT Thanh Lam, ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương, Minh Thu, nhóm Oplus, nhóm M4U, ca sĩ Phương Anh, nghệ sĩ chèo - NSƯT Thu Huyền, biên đạo múa – NSƯT Trần Ly Ly. Đặc biệt là các thành viên trong gia đình nhạc sĩ - con gái Phó Vũ Thư, Phó Đức Hoàng, cháu gái Phó An My.



Dẫn dắt câu chuyện của đêm nhạc sẽ là nhạc sĩ Nguyễn Cường và Nguyễn Vĩnh Tiến - hai nhạc sĩ thân thiết, đã có nhiều thời gian gắn bó, làm việc cùng nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Đêm nhạc "Phó Đức Phương – Khúc hát phiêu ly" sẽ diễn ra vào 20h ngày 10/7/2020 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.