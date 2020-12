Nhạc Việt năm 2020: Rap chiếm sóng, bùng nổ liveshow trực tuyến vì Covid-19

Rap Việt vươn tới đỉnh cao



Có lẽ các nghệ sĩ Rap đã chờ đợi ngày này từ quá lâu, sau hơn chục năm Rap gia nhập vào làng nhạc Việt. Năm 2020, người người nhà nhà nhắc tới Rap. Mọi lứa tuổi đều nghe Rap và biết tới những cái tên mà trước đó không lâu vẫn còn xa lạ: Binz, Suboi, Karik, Dế Choắt...

Các nghệ sĩ tham gia chương trình Rap Việt 2020.

Thật ra, Rap đã sớm trỗi dậy từ năm 2019 với sự thành công của "hiện tượng Đen Vâu" cũng như hàng loạt gương mặt trẻ khác. Nhưng phải tới năm 2020, khi hai chương trình truyền hình thực tế về Rap là Rap Việt và King of Rap lên sóng cùng tháng 8 thì thể loại này mới chính thức chiếm sóng, thống lĩnh truyền thông và các bảng xếp hạng âm nhạc.



Sự lên ngôi của Rap là điều dễ hiểu khi đây là kết quả của một chặng đường dài. Thêm nữa, thể loại âm nhạc này đang là xu hướng trên toàn thế giới, khi những người trẻ thích âm nhạc có tiết tấu nhanh, tư duy phá cách và hiện đại.

MV drama nở rộ

Trong vài năm gần đây, video ca nhạc (MV) sản xuất theo phong cách drama đang trở thành xu hướng của V-pop. Đặc điểm chung của chúng là được tạo dựng như một câu chuyện thú vị, gây tranh cãi, đánh vào tâm lý và cảm xúc của khán giả…

MV "Gặp nhưng không ở lại" của Hiền Hồ.

Năm 2020, MV drama chính thức trở thành trào lưu với hàng loạt sản phẩm như: Gặp nhưng không ở lại (Hiền Hồ), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Hòa Minzy), Nói chia tay thật khó (Thùy Chi, Trấn Thành, Viruss)... Những MV này đều được lên kịch bản và dàn dựng một cách kĩ lưỡng.

Trào lưu MV drama có lẽ là hệ quả của cuộc đua Top trending trên Youtube cũng như mạng xã hội. Xu hướng này không có gì đáng chê trách, tuy nhiên nó cũng khiến nhiều người làm nhạc đặt ra câu hỏi về mặt chuyên môn. Đặc biệt là khi không ít ca sĩ chỉ chú trọng đến hình ảnh MV thay vì khả năng ca hát cũng như chất lượng âm nhạc.

Hàng loạt liveshow trực tuyến ra đời vì Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hoạt động giải trí bị đình trệ, điều này đã khiến hàng loạt nghệ sĩ chọn cách tổ chức các liveshow trực tuyến nhằm thực hiện các dự án âm nhạc cá nhân cũng như giữ sự kết nối với khán giả.

Hồ Ngọc Hà trong liveshow mang tên "Love songs".

Một trong những người mở đầu cho xu hướng này là nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà với liveshow Love songs 2020. Chàng "hoàng tử của V-pop" Noo Phước Thịnh cũng tạo ra đêm Noo’s chill night chất lượng. Các diva như Thanh Lam, Mỹ Linh trở lại với chuỗi chương trình livestream Music Home được phát sóng trên Truyền hình FPT. Trong khi đó, dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cũng lần đầu tiên tổ chức biểu diễn trực tuyến “VNSO season opening concert” trên trang Facebook và kênh YouTube nhằm phục vụ những người người yêu âm nhạc hàn lâm.

Sự phát triển của các liveshow trực tuyến không chỉ giúp khán giả có những bữa tiệc tinh thần phong phú mà còn tạo ra hướng đi mới cho các nghệ sĩ Việt. Tuy nhiên, để hướng đi này thành công, cần thêm rất nhiều sự nỗ lực, kiên nhẫn cũng như sức sáng tạo của những người làm nghệ thuật.

Nhiều sản phẩm chất lượng hướng tới cộng đồng

Cũng do Covid-19, hàng loạt ca khúc vì cộng đồng, cổ vũ người dân trong dịch bệnh đã ra đời. Trong đó điển hình là ca khúc Ghen Cô-vy của nhạc sĩ Khắc Hưng. Ngay khi ra đời, MV này đã lập tức gây sốt trên toàn thế giới và được giới truyền thông coi như điển hình của việc Việt Nam dẫn đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Ca khúc "Ghen Cô -vy" được phát trên truyền hình Mỹ.

Bên cạnh đó còn có thể kể tới hàng loạt tác phẩm chất lượng khác như: Việt Nam tử tế (nhóm nghệ sĩ), Tomorrow (Vũ Cát Tường), Forever Beautiful (Hà Lê), Bài ca cách ly (Tùng Maru, Hoàng Yến Chibi, Huỳnh Hiền Năng); Cô Na đi xa (Osad)... Sự xuất hiện của các ca khúc này đã góp phần tạo nên những ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, khẳng định sức mạnh của âm nhạc và nghệ thuật.

Sự khẳng định của các nghệ sĩ "thế hệ Z"

Thế hệ Z (Gen Z) là một khái niệm chỉ các bạn trẻ sinh từ năm 1996 trở về sau. Với những đặc tính riêng, thế hệ này đang dần khẳng định mình trong mọi lĩnh vực của xã hội, trong đó có âm nhạc.

Mỹ Anh trong MV mang tên "Got you".

Năm 2020 ghi nhận dấu ấn của hàng loạt nhân tố thuộc thế hệ Z. Cô gái 10x AMEE hoạt động chăm chỉ, năng nổ và gặt hái nhiều thành công đáng kể. Không chỉ phát hành ca khúc "Sao anh chưa về nhà", cô nàng còn cho ra mắt album đầu tay. Mỹ Anh (con gái diva Mỹ Linh - nhạc sĩ Anh Quân) cho ra mắt MV "Got you" do cô tự sáng tác, phối khí, hát và nhảy. Hồng Khanh (con gái của nghệ sĩ Chiều Xuân) cũng tự mình đảm nhận nhiều công đoạn trong MV đầu tay mang tên "Thơm"... Ngoài ra, còn hàng loạt gương mặt khác như: Han Sara, Kha, Obito, Xesi, Pháo...



Những nhân tố mới đang góp phần tạo nên một làng nhạc Việt với nhiều cá tính và màu sắc, đặt bản lề cho một thập kỉ mới giàu sự sáng tạo và đột phá.