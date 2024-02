Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an bắt giữ Võ Văn Quyên (SN 1991, quê An Giang) để tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.



Thanh niên 9X cầm đầu đường dây "hàng trắng" xuyên quốc gia

Liên quan đến vụ án, cảnh sát còn bắt giữ thêm một số người khác để làm rõ. Cảnh sát thu giữ là 65kg ma túy cùng nhiều tang vật khác.

Quyên thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Hoàng Minh.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Hoàng Minh.

Khoảng 16h40 ngày 29/1, cảnh sát đã bắt giữ Huỳnh Trung Dũng (SN 2006, ngụ TP.HCM) đang đưa 1 thùng giấy bên trong có túi nylon chứa tinh thể màu trắng (được xác định là ma túy) cho Nguyễn Bảo Trấn (SN 1999, quê Cần Thơ) tại căn nhà ở khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, TP Thuận An.

Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận, số ma tuý trên là của Quyên đưa để đi giao cho người khác.

Khám xét 2 nơi ở của Quyên tại TP.Thuận An, cảnh sát phát hiện 64,259 kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Quyên khai nhận đã liên lạc với một người ông chưa rõ lai lịch qua mạng xã hội, nhận ma túy từ Campuchia rồi vận chuyển về tỉnh Bình Dương.

Sau đó, Quyên nguỵ trang ma túy thành các gói quà để chuyển đến các đối tượng do người đàn ông trên chỉ định thông qua ứng dụng giao hàng.

Khi dịch vụ giao hàng đến nhận gói hàng, Quyên cho người chạy theo giám sát việc chuyển hàng để xác định hàng đã đến tay người nhận.

Mở rộng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ thêm một số đối tượng, thu giữ 692 gram ma tuý các loại. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.