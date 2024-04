Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của 4 Hoa hậu ngồi "ghế nóng" chấm thi Miss Grand Vietnam 2024

Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng BGK Miss Grand Vietnam 2024: 3 năm liền đảm nhận vai trò "quyền lực"

Chia sẻ với Dân Việt, BTC Miss Grand Vietnam cho biết, Hoa hậu Hà Kiều Anh tiếp tục đảm nhận vai trò Trưởng BGK Miss Grand Vietnam 2024. Nói về lý do mời Hoa hậu Hà Kiều Anh giữ vai trò quan trọng này, đại diện BTC Miss Grand Vietnam cho hay: "Hà Kiều Anh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 1992. Hoa hậu Hà Kiều Anh là người đẹp dày dặn kinh nghiệm khi từng ngồi ghế giám khảo tại các cuộc thi nhan sắc uy tín như: Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam)...

Nhìn vào những thành công của các Hoa hậu, Á hậu trước đó, chúng tôi tin rằng Hoa hậu Hà Kiều Anh là một trong những nhân tố đưa ra đánh giá khách quan cũng như đồng hành cùng BGK và BTC cuộc thi tìm ra cô gái phù hợp nhất cho ngôi vị cao nhất tại Miss Grand Vietnam 2024".

Ở tuổi 16, Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992. Ảnh: BTC

Trước đó, Hoa hậu Hà Kiều Anh từng thừa nhận, chị vinh dự và áp lực khi đảm nhận vai trò Trưởng BGK Miss Grand Vietnam 2023. "Ban giám khảo sẽ cố gắng chọn ra cô gái quyến rũ, thông minh, sắc sảo, nhiệt tình và có chút hài hước vì cuộc thi Miss Grand International có sự khác biệt so với các cuộc thi nhan sắc khác. Tôi hy vọng tân Miss Grand Vietnam sẽ giống như Nguyễn Thúc Thùy Tiên có thể mang về cho Việt Nam chiếc vương miện từ cuộc thi Miss Grand International", Hoa hậu Hà Kiều Anh bày tỏ.



Ngoài danh hiệu cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1992, Hà Kiều Anh còn giành thêm giải thưởng phụ "Người đẹp trả lời ứng xử hay nhất". Từ thời điểm đó đến nay, Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn giữ được sức nóng tên tuổi. Ảnh: BTC



Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng BGK Miss Grand Vietnam 2024. Ảnh: BTC, FBNV

Hoa hậu Thùy Tiên lần thứ 3 ngồi "ghế nóng" chấm thi Miss Grand Vietnam



Ngoài Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Thùy Tiên gây chú ý khi xuất hiện trong danh sách giám khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024. Người đẹp sinh năm 1998 đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2021. Đây cũng là lần đầu tiên đại diện Việt Nam trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand International.

Ngày 25/10/2022, Hoa hậu Thùy Tiên đã kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand International. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1998 vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc nhờ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và những hoạt động cộng đồng ý nghĩa như: series Đu Đêm, Nông Dân... Mới đây, cô đã vinh dự đại diện thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình Đối thoại giữa Tổng thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN.

Hoa hậu Thùy Tiên từng đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 và Miss Grand Vietnam 2023. Ảnh: FBNV

Vẻ đẹp đời thường của Hoa hậu Thùy Tiên. Ảnh: FBNV

Cô luôn mang đến những góc nhìn mới dành cho thí sinh để từ đó tìm ra cô gái phù hợp nhất với ngôi vị Miss Grand Vietnam 2024, tiệm cận với tiêu chí của Miss Grand International. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lần đầu ngồi "ghế nóng" chấm thi Miss Grand Vietnam 2024



Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trở lại Miss Grand Vietnam 2024 với vai trò hoàn toàn mới là thành viên BGK cuộc thi sắc đẹp này. Trước đó, Thiên Ân là một trong những Hoa hậu thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc trong hành trình tham gia cuộc thi Miss Grand International.

Hoa hậu Thiên Ân chỉ có khoảng thời 3 ngày sau khi đăng quang Miss Grand International 2022 để gấp rút lên đường thi Miss Grand International tại Indonesia. Cô giành được 2 giải thưởng phụ Best National Costume và Country's Power of The Year nhờ sự bình chọn và ủng hộ lớn từ cộng đồng yêu nhan sắc. Thiên Ân trở về nước với thành tích Top 20 chung cuộc.

Gần đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân gây chú ý khi hiến tặng mái tóc của mình cho Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCVN). Ảnh: FBNV

Nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Thiên Ân được khen ngợi ngày càng thăng hạng. Ảnh: BTC

Chia sẻ với Dân Việt, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cho biết, cô dự định làm diễn viên trong thời gian tới. Hiện tại, người đẹp 24 tuổi theo khóa học diễn xuất để bồi dưỡng kỹ năng nhằm phục vụ cho công việc sau này. Ảnh: BTC

Hoa hậu Lê Hoàng Phương - đương kim Miss Grand Vietnam đầu tiên là giám khảo Miss Grand Vietnam 2024



Hoa hậu Lê Hoàng Phương tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2021. Hiện tại, đương kim Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương là CEO một công ty kiến trúc, chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình.

Tại cuộc thi Miss Grand International 2023 diễn ra ở Việt Nam, Lê Hoàng Phương giành giải thưởng Best National Costume và danh hiệu Á hậu 4. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Lê Hoàng Phương là đương kim Miss Grand Vietnam đầu tiên ngồi vào "ghế nóng" chấm thi Miss Grand Vietnam 2024. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đang tiếp tục theo học Thạc sĩ tại Đại học Công nghệ TP.HCM. Ảnh: FBNV

Nhan sắc xinh đẹp đời thường của đương kim Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương. Ảnh: FBNV