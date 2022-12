Nhân viên ngân hàng có vai trò thế nào ở vụ chuyển hơn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài?

Như Dân Việt đã đưa tin, hôm nay (21/12), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, Tây Hồ, TP.Hà Nội), Phạm Anh Tuấn (SN 1984, Tây Hồ, TP.Hà Nội) và các đồng phạm ra xét xử về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại Khoản 3, Điều 189, Bộ luật Hình sự.

Cặp vợ chồng này và các bị cáo khác bị cáo buộc mở 8 công ty, quay vòng nguồn hàng nhằm mục đích vận chuyển trái phép hơn 30,4 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài để hưởng hoa hồng. Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định có sự liên quan của nhân viên các ngân hàng.

Nguyễn Thị Nguyệt tại phiên tòa xét xử vụ chuyển hơn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài hôm nay. Ảnh: DT

Cụ thể, với Phan Ngọc Duy (SN 1982, TP.Hạ Long, Quảng Ninh, Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Móng Cái), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, TP.Hạ Long, Quảng Ninh, phụ trách khách hàng doanh nghiệp), nhà chức trách nhận thấy họ đã hưởng lợi trong vụ án.

Sơn biết Nguyệt sử dụng pháp nhân các công ty để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài qua ngân hàng Vpbank chi nhánh Móng Cái. Sơn và Nguyệt thỏa thuận, để tiện cho giao dịch, làm thủ tục chuyển tiền trái phép cho các công ty của Nguyệt, Sơn trực tiếp liên hệ với một số người để nhận giấy A4 khống, ký đóng dấu sẵn của các công ty, nhận nội dung phụ lục hợp đồng, thay đổi đối tượng thụ hưởng qua email; nhận hồ sơ đề nghị thanh toán qua bưu điện.

Mỗi giao dịch thanh toán quốc tế, Sơn được hưởng lợi số tiền 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu/1 triệu USD. Sơn bị cáo buộc hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.

Với Duy, anh ta là người phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế cho 5 công ty do Nguyệt thành lập. Duy biết hồ sơ các công ty do Nguyệt gửi thanh toán qua một ngân hàng để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài do các công ty gửi hồ sơ thanh toán đều do Nguyệt là người liên hệ chuyển hồ sơ.

Nguyệt và Duy thỏa thuận số tiền Duy được hưởng trên mỗi giao dịch là 500 nghìn đồng/1 triệu USD. Duy hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án có nhân viên ngân hàng được hưởng lợi khi giúp các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Đáng chú ý là trường hợp 2 nhân viên của một ngân hàng chi nhánh Móng Cái, họ mới bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh phạt từ 4 năm 6 tháng tù và 5 năm tù vào cuối năm 2021 về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Ảnh: DT

Tại cơ quan điều tra, Sơn, Duy khai nhận hành vi phạm tội; lời khai của Sơn, Duy phù hợp với lời khai của Nguyễn Thị Nguyệt. Sao kê tài khoản xác định, Nguyễn Thị Nguyệt thông qua Sơn, Duy chuyển trái phép tổng số tiền 6,4 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.

Các nhân viên ngân hàng tiếp theo có liên quan là Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa, nhân viên ngân hàng Sacombank chi nhánh Móng Cái.

Theo cơ quan truy tố, khi nhận hồ sơ thanh toán quốc tế của 4 công ty gồm HTP, COEN, Phúc Linh, Hải Bối do Nguyệt chuyển. Thời gian đầu, 1 người là Phạm Hồng Hạo trực tiếp chuyển hồ sơ thanh toán cho Phương Anh, sau đó Nguyệt và Phương Anh thống nhất hồ sơ chuyển phát nhanh qua Viettel Post.

Hàng tháng, Nguyễn Thị Hà (1 bị cáo trong vụ án) chuyển từ 1 đến 2 lần hồ sơ, mỗi hồ sơ gồm 5 đến 7 bộ và khoảng 100 tờ A4 khống gồm đã đóng dấu treo công ty tại góc trên bên phải, đóng dấu treo công ty, ký tên giám đốc.

Phạm Việt Hùng (1 bị cáo trong vụ án) soạn phụ lục hợp đồng và lệnh chuyển tiền chuyển qua email cho Phương Anh. Phương Anh và Thu Hoa sao chép, in thành hồ sơ chuyển tiền. Nguyệt bồi dưỡng nhiều lần cho Phương Anh và Thu Hoa tổng khoảng 80 triệu đồng.

Đến năm 2018, khi thực hiện chuyển tiền cho công ty Hải Bối của Nguyệt, do nghi ngờ các công ty của Nguyệt chuyển tiền trái phép nên Phương Anh và ngân hàng Sacombank đã dừng giao dịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Phương Anh, Thu Hoa chuyển tiền cho Nguyệt nhưng không biết chuyển tiền trái phép nên không xử lý.

Một nhân viên ngân hàng nữa cũng liên quan là Phạm Thị Minh Ngân, nhân viên ngân hàng Mbbank chi nhánh Móng Cái. Người này được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Ngân nhận hồ sơ thanh toán quốc tế chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc xe khách.

Do Ngân là nhân viên ngân hàng TMCP Quân đội nên thẩm quyền xử lý hành vi của Ngân thuộc Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, do vậy Công an TP.Hà Nội tách tài liệu, chuyển đến Cục trên để giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, Ngân đã bị khởi tố bị cao về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".