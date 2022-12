Vụ chuyển hơn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài: Bị cáo trùm đầu kín mít đến tòa

Cụ thể, hôm nay Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử 12 bị cáo trong vụ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, TP.Hà Nội, lao động tự do), Phạm Anh Tuấn (SN 1984, TP.Hà Nội, bộ đội phục viên), Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, TP.Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Thị Nga (SN 1988, TP.Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Thị Hà (SN 1979, TP.Hà Nội, giáo viên), Nguyễn Văn Thực (SN 1979, TP.Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Văn Việt (SN 1998, Hải Dương, lao động tự do), Nguyễn Minh Khang (SN 1995, TP.Hà Nội, lao động tự do), Phạm Việt Hùng (SN 1991, TP.Hà Nội, lao động tự do), Phạm Hữu Thuật (SN 1981, Quảng Ninh, lao động tự do), Nguyễn Thị Thúy (SN 1974, TP.Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, Hải Dương), Phạm Hồng Hạo (SN 1967, Hà Nam, lao động tự do) bị truy tố tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại Khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Một bị cáo trùm áo lên đầu khi được dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: Nguyễn Hòa

Vụ án có 13 bị cáo bị truy tố, tuy nhiên trước phiên xét xử, 1 bị cáo đã tử vong. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, Nguyễn Thị Nguyệt cùng đồng bọn hôm nay được đưa đến tòa từ sớm. Nguyệt né tránh ống kính truyền thông; có bị cáo còn trùm hẳn áo lên đầu khi được dẫn giải vào tòa.

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2016, một số đối tượng có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ XNK Đại Phát (Lê Thị Thanh Nga làm giám đốc) và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát (do Phạm Thị Hiển làm giám đốc, đại diện theo pháp luật).

Ngoài ra, Thuật nhờ ông Bùi Công Phực đứng tên giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại và du lịch xuất nhập khẩu BDA để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất hàng hóa là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyể tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài giúp Nguyệt.

Năm 2017, biết các thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty để chuyển tiền ra nước ngoài.

Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt tại phiên tòa. Ảnh: DT

Để có hàng hóa hợp thúc các hợp đồng kinh tế mua hàng hóa tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng mua các linh kiện điện tử từ Trung Quốc, đóng thành 12 thùng có trọng lượng từ 5 đến 6kg.

Nguyệt thuê chị Vũ Thị Thư vận chuyển các kiện hàng Việt Nam sang Singapore và chuyển ngược lại những kiện hàng này về Việt Nam để Thắng và Nguyễn Văn Thực nhận hàng, sử dụng xe ô tô vận chuyển quay vòng linh kiện.

Sau khi nhận được thông tin của Công ty Air Market là hàng hóa đã về đến Việt Nam, Thư báo cho Nguyệt, Nguyệt chỉ đạo Phạm Việt hùng mở tờ khai hải quan online theo hợp đồng tạm nhập, tái xuất, lập phụ lục hợp đồng chuyển cho cán bộ ngân hàng.

Nguyệt giao Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt thực hiện việc rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền, giao cho Nguyễn Thị Nga quản lý, theo dõi dòng tiền, cùng Khang đi làm thủ tục chuyển, rút tiền.

Nga lập sổ sách theo dõi số lượng tiền nhận và chuyển qua các ngân hàng hàng ngày, trả tiền công hàng tháng cho mọi người theo yêu cầu của Nguyệt.

Nguyệt giao Nguyễn Thị Hà lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng.

Nguyệt cũng giao các giám đốc công ty thực hiện việc thành lập công ty, rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền. Nhà chức trách cáo buộc, tổng số tiền Nguyễn Thị Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30,4 nghìn tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.