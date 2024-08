Nhân viên nhà xe Tài Tuấn ở Thái Bình bị triệu tập, xử lý hành vi "đe doạ, xúc phạm, hành hung nữ hành khách"

Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nhân viên nhà xe Tài Tuấn (chạy tuyến từ huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) đi tỉnh Bình Phước có hành vi đe doạ, xúc phạm, hành hung một nữ hành khách khi người này muốn xin xuống xe.

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, nam nhân viên nhà xe Tài Tuấn đã không kiềm chế, dùng chân đạp về phía nữ hành khách.

Dòng thông tin "Nhà xe Tài Tuấn - Thái Thụy - Thái Bình… Phụ xe dùng "liên hoàn cước" lên nữ hành khách sau khi khách muốn xuống xe…" được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Dư luận đã lên án gay gắt hành vi của nam nhân viên nhà xe Tài Tuấn.

Nhân viên nhà xe Tài Tuấn chạy tuyến Thái Thụy - Bình Phước bị triệu tập, xử lý hành vi đe doạ, xúc phạm hành khách. Ảnh chụp màn hình

Ở diễn biến mới nhất, ngày 28/8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Thái Thụy tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Công an huyện Thái Thụy đã tiến hành triệu tập làm việc đối với P.T.T (sinh năm 1974, trú tại xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), là nhân viên xe khách trong đoạn clip trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 22/8/2024, Công an huyện đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.T.T về hành vi "Đe dọa, xúc phạm hành khách" quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 31, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Hiện, Công an huyện Thái Thụy đang củng cố hồ sơ, xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.