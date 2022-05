Nhật Bản chi 872 triệu USD mua nhiều nông sản của Việt Nam, sắp mở cửa cho một loại trái cây

Nhật Bản chi 872 triệu USD mua nông sản Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn thứ 3 của Việt Nam, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản đạt gần 872 triệu USD, trong đó Nhật Bản mua nhiều thủy sản, gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam.

Hiện Nhật Bản là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ (chiếm khoảng 15% tỷ trọng).

Tháng 3 năm nay, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu của 67 doanh nghiệp tôm Việt Nam với các sản phẩm xuất khẩu chính như: tôm phủ bột đông lạnh, tôm sú hấp đông lạnh, tôm tẩm bột xù, tôm thẻ PDTO Nobashi đông lạnh, tôm sú hấp đông lạnh, tôm chân trắng còn đuôi luộc đông lạnh, tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu bỏ đuôi hấp đông lạnh, tôm thẻ hấp đông lạnh…

Theo Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), tháng 1/2022, nhập khẩu tôm của Nhật Bản đạt gần 176 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Top 3 nguồn cung lớn nhất gồm Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.

Nếu tính chung cả các mặt hàng thủy sản thì trong quý I/2022, trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 347 triệu USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Gỗ và sản phẩm từ gỗ cũng là mặt hàng Nhật Bản đang tăng tốc thu mua từ Việt Nam. Cụ thể, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam sang Nhật Bản trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 396 triệu USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhật Bản mua nhiều thủy sản, gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam và sẽ cho phép xuất khẩu quả nhãn tươi Việt Nam sang thị trường Nhật Bản vào tháng 9/2022. Ảnh: D.V

Việt Nam và Nhật Bản đều đang là thành viên của 4 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), Hiệp định Đối tác Toàn diện Kinh tế Khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm nông sản của Nhật Bản còn rất lớn. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Nhật Bản sẽ mở cửa cho trái nhãn Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, hai bên đã thống nhất thúc đẩy việc xuất nhập khẩu nông sản giữa hai bên.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai bên vừa có cuộc hội đàm rất hiệu quả, thực chất và thành công.

Hai bên đánh giá những tiến triển tích cực trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được từ cuộc gặp gỡ giữa hai Thủ tướng tháng 11/2021 tại Tokyo, Nhật Bản; nhất trí cao về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á" bước vào giai đoạn phát triển mới trên tinh thần "tình cảm, chân thành, tin cậy, thực chất, hiệu quả".

Hai bên đang nỗ lực hoàn thành giai đoạn thử nghiệm biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật trên quả nhãn tươi Việt Nam trong tháng 6/2022, hướng tới mục tiêu xuất khẩu quả nhãn tươi Việt Nam sang thị trường Nhật Bản vào tháng 9/2022.

Phía Nhật Bản cũng ghi nhận đề xuất của Việt Nam về việc tiếp tục mở cửa thị trường đối với các loại hoa quả khác của Việt Nam như bưởi, bơ, chôm chôm...

Hai bên thống nhất thúc đẩy xuất khẩu quả nho của Nhật Bản sang thị trường Việt Nam.