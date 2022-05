Nhậu nhiều làm xương khớp nhanh hư tổn

Tác hại khôn lường của rượu bia đối với xương khớp

Nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (NCBI) cho thấy, sử dụng rượu trong một thời gian dài có thể cản trở quá trình tái tạo mô xương, làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ gãy xương (1). Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra, rượu bia có thể làm tăng nguy cơ viêm khớp gối và viêm khớp háng cao hơn 1,8 lần so với bình thường (2), và tăng nguy cơ tái phát Gout lên đến 75% khi thường xuyên uống 2 – 4 cốc bia mỗi ngày. (3)

Sau những buổi tiệc rượu, nhiều người bị đau cơ, đau khớp khắp cơ thể hoặc đau khớp cục bộ ở đầu gối, bàn chân, mắt cá chân và lưng. Lý do là trong rượu bia có chứa một lượng lớn ethanol, có thể làm mất nước và rối loạn điện giải trong cơ thể, gây đau nhức xương khớp sau khi sử dụng.

Thêm vào đó, rượu bia còn làm tăng lượng axit uric trong máu – nguyên nhân chính yếu dẫn đến Gout, với các triệu chứng sưng đau ở các khớp ngón tay, mắt cá chân, đầu gối… Nếu không có giải pháp khắc phục phù hợp có thể làm biến dạng khớp và tàn phế.

Ngoài ra, ngồi nhậu lâu hoặc uống say rồi ngủ với tư thế không đúng (như nằm sấp, để đầu nghiêng quá xa sang một bên, quên nằm gối…) có thể gây co cứng khớp, hạn chế lưu thông máu, dẫn đến hiện tượng tê cứng và đau nhức khớp sau khi tỉnh dậy. Tất cả đều góp phần làm khởi phát cơn đau khớp ở người còn khỏe mạnh, hoặc khiến cơn đau trầm trọng và dai dẳng hơn đối với những người đã mắc bệnh xương khớp (Xem thêm về các bệnh xương khớp thường gặp tại: https://jex.com.vn/benh/xuong-khop-a744.html)

Nhậu nhẹt cũng phải đúng cách để bảo vệ xương khớp

Hẳn ai cũng biết, để bảo vệ sức khỏe thì cần hạn chế tối đa việc uống rượu bia. Tuy nhiên, trong một số tình huống, chúng ta khó có thể từ chối những cuộc liên hoan, tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè, đối tác. Do vậy, quan trọng là mỗi người cần biết uống bao nhiêu là đủ và uống như thế nào để giúp cơ thể hạn chế hấp thu rượu bia, đảm bảo sức khỏe và không làm hại đến xương khớp.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, không nên uống quá 2 đơn vị cồn/ngày với nam, không quá 1 đơn vị cồn/ngày đối với nữ và không uống quá 5 ngày/tuần. Một đơn vị cồn tương đương ¾ lon bia 330ml (5%), một ly rượu vang 100ml (13,5%) hoặc một chén rượu mạnh 30ml (40%).

Khi đi vào cơ thể, một phần nhỏ rượu được hấp thu qua các mạch máu nhỏ ở miệng, một phần nhỏ ở dạ dày và phần lớn chất men sẽ được hấp thu ở ruột non. Do vậy, người uống nên ăn chắc bụng trước khi nhậu để hạn chế mức độ hấp thu rượu bia. Nếu uống rượu bia khi bụng đói thì mức hấp thu sẽ tăng lên 30% so với khi no. Các thức ăn được khuyến khích ăn trước và trong lúc "chén tạc chén thù" là thực phẩm giàu chất xơ từ ngũ cốc, rau xanh, trái cây.

Bạn cũng nên giúp cơ thể hấp thu rượu bia chậm lại bằng cách "pha loãng" rượu bia như uống thêm nước lọc, nước trái cây, nước canh trong quá trình uống.

Các thực phẩm rất tốt cho cơ thể khi uống rượu bia nên lưu tâm gồm những loại trái cây có nhiều kali như chuối, dưa hấu, dưa lê, cam… Kali là chất điện phân giúp ổn định thần kinh, huyết áp; măng tây hỗ trợ chức năng gan, bưởi giúp quá trình giải độc thực hiện tốt hơn.

Với những người có nguy cơ bệnh khớp (như người lớn tuổi, ít vận động, ăn uống thiếu khoa học, người có tiền sử đau khớp, người béo phì…) nên xây dựng lối sống khoa học thông qua chế độ dinh dưỡng hài hòa, cân đối; duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao ít nhất 30 phút/ngày.

Với những người không may đã bị đau xương khớp, kể cả những người đang khỏe mạnh muốn bảo vệ xương khớp khỏi sự tác động của nhiều yếu tố, bao gồm cả rượu bia thì việc bổ sung thêm các dưỡng chất thiết yếu cho xương khớp là rất quan trọng.

Hiện nay, nhiều người đã chia sẻ bí quyết chăm sóc xương khớp đến từ các nhà khoa học Mỹ với sản phẩm JEX thế hệ mới. Đây là sản phẩm đã đồng hành cùng hàng triệu người dùng suốt 10 năm qua, mang đến hệ xương khớp chắc khỏe, tự tin làm chủ cuộc sống. Để đạt được điều này, JEX đã ứng dụng công nghệ sinh học phân tử để chiết xuất bộ dưỡng chất thiên nhiên quý, gồm Eggshell Membrane, Collagen Type 2 không biến tính, Collagen Peptide, Turmeric Root, Chondroitin Sulfate…

Các tinh chất này có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa quá trình viêm tiến triển, điều hòa miễn dịch, hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ bảo vệ khớp, hỗ trợ tái tạo sụn khớp. Đồng thời, giúp bảo vệ xương khớp hiệu quả nhờ khả năng kích thích cơ thể sản sinh các chất căn bản, tăng cường chất lượng dịch khớp, tái tạo sụn và xương dưới sụn, giúp xương khớp trở nên chắc khỏe và dẻo dai.

Có thể nói, rượu bia gây hại lên đa cơ quan, trong đó có hệ xương khớp. Việc hạn chế chất kích thích này là điều cần thiết. Nếu bắt buộc phải uống, cần biết cách uống sao cho vừa phải, để vừa chăm sóc sức khỏe nói chung và bảo dưỡng xương khớp nói riêng.