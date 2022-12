Thông tin từ Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội, trong tháng 11/2022, lực lượng này đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 21 trường hợp vi phạm quy định về đào hè, đào đường, hoàn trả mặt đường không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, với tổng số tiền hơn 118 triệu đồng.

Trong số các trường hợp vi phạm có cả các cá nhân tự ý cải tạo vỉa hè trái phép; một số đơn vị để vật liệu ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông…

Dịp cuối năm nhiều tuyến phố ở Hà Nội lại bị đào bới vỉa hè. Ảnh: Viết Niệm.

Để bảo đảm trật tự an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, Thanh tra Sở kiến nghị Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm.





Đặc biệt, các đơn vị quản lý đường phải giám sát chặt chẽ các vị trí hoàn trả mặt đường, bảo đảm êm thuận cho các phương tiện tham gia giao thông. Cùng với đó có văn bản chấn chỉnh đối với chủ đầu tư, đơn vị thi công vi phạm nhiều lần.

Dịp cuối năm, nhiều tuyến phố ở Hà Nội lại bị cày xới, lát lại vỉa hè. TP Hà Nội chủ trương giao cho Ban Quản lý dự án các quận làm chủ đầu tư, chủ động tổ chức đấu thầu và lựa chọn đơn vị nhà thầu lát lại vỉa hè. Việc sử dụng loại đá nào là do quận, huyện lựa chọn.

Lý giải vì sao cuối năm mật độ giao thông đông đúc lại sửa vỉa hè, lãnh đạo Ban Quản lý dự án các quận cho biết một phần do kinh phí được phân bổ vào cuối năm, một phần do thời tiết thích hợp, trời khô ráo, không mưa to như mùa hè, không nồm ẩm ướt như mùa xuân.

Theo thống kê, hiện Hà Nội có 255 tuyến phố ở các quận, huyện, thị xã lát vỉa hè bằng đá tự nhiên, tập trung ở một số quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, còn lại đa số lát bằng gạch block.