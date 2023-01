Nhiều “hố công trình” ở Thủ đô gây bức xúc, nguy hiểm cho người dân

Clip "hố công trình" chưa được đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thực hiện: Kim Duyên.

Xe đâm vào rào chắn vì "lô cốt"

Tối 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận, bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị rơi xuống trụ bê tông 35m trong công trình xây dựng 4 ngày trước đã tử vong. Đây là một trong nhiều vụ việc liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn lao động tại các công trình ở Việt Nam.

Cùng ngày, phóng viên Dân Việt đã ghi nhận tại nhiều điểm công trình đang thi công ở TP.Hà Nội, trong đó có một số công trình chưa đảm bảo an toàn lao động, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên đường Vũ Trọng Khánh (Hà Đông, Hà Nội) chiếm một nửa lòng đường, gây cản trở giao thông.

Tại đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông, TP.Hà Nội) đang tồn tại nhiều vị trí rào chắn phục vụ thi công Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Tuy nhiên, thực tế 9 "lô cốt" tại đây "vắng bóng" lực lượng thi công và thiết bị máy móc.

Toàn bộ các giếng thi công tại đây được dựng rào tôn cao khoảng 1,5m, nửa trên có lưới B40. Tuy nhiên, bên ngoài các tấm tôn rào chắn lại bị biến thành nơi quảng cáo. Phía bên trong rào tôn, thay vì để sắt thép, máy móc nhằm mục đích thi công dự án, người dân lại tận dụng thành nơi chứa bàn ghế, biển quảng cáo... Các loại phế thải cũng vứt ngay phía bên ngoài rào tôn gây mất mỹ quan đô thị.

Theo phản ánh của người dân, nhiều phương tiện đã đâm vào hàng rào tại vị trí thi công do bị khuất tầm nhìn.

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông va chạm giao thông. "Mặc dù đơn vị thi công có trang bị đèn chiếu sáng ban đêm, nhưng tại khu vực này vẫn xảy ra các vụ va chạm giao thông do một số đèn cảnh báo đã bị hỏng. Ùn tắc giao thông cũng thường xuyên xảy ra vào các giờ cao điểm do các lô cốt chiếm quá nửa đường", anh Nguyễn Quốc Toản – nhân viên một cửa hàng trên đường Vũ Trọng Khánh chia sẻ.

Ông Phạm Ngọc Trai (ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) hiện làm bảo vệ ở một nhà hàng trên tuyến đường chia sẻ thêm: "Tại khu vực này liên tục xảy các vụ va chạm xe máy và ô tô, thậm chí có lần chúng tôi còn chứng kiến cảnh xe máy đâm vào hàng rào chỉ vì bị khuất tầm nhìn. Các vụ tai nạn không nặng nhưng cũng rất nguy hiểm".

"Hố công trình" trên đường Vũ Trọng Khánh chưa được che lưới cẩn thận.

Giống như trên đoạn đường Vũ Trọng Khánh (Hà Đông), phóng viên Dân Việt tiếp tục ghi nhận hàng loạt "lô cốt" xuất hiện trên đoạn đường Nguyễn Xiển, gây bức xúc cho người dân.

Tại đây, đơn vị thi công dù có trang bị rào chắn, đèn báo và các miệng giếng đã được giăng lưới; Tuy nhiên, việc dựng các lô cốt giữa đường và thi công chậm chạp gây áp lực lớn lên tình hình giao thông tại tuyến đường này, đặc biệt thời điểm Tết Quý Mão 2023 đang cận kề.

"Nhiều hố công trình xuất hiện trên đường không đảm bảo tiến độ đã gây bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua lại", anh Quang Thái, người dân trên tuyến đường Nguyễn Xiển chia sẻ.

Một số điểm của dự án "trở thành nơi tập kết rác"

Mương thoát nước La Khê đoạn từ cầu Am đến cầu La Khê là một trong hai hạng mục lớn của dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP.Hà Nội (gồm trạm bơm Yên Nghĩa và đoạn kênh La Khê) do Sở NN&PTNT Hà Nội làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại địa bàn quận Hà Đông.

Tại một số điểm thi công Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP.Hà Nội (đoạn gần Cầu Am, phường Vạn Phúc) không có biển cảnh báo, không có đèn báo, hệ thống rào chắn không đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận, tại một số điểm của dự án không có biển cảnh báo, không có đèn báo, hệ thống rào chắn không đảm bảo an toàn. Bà Trần Thị Hồng (67 tuổi), người dân sống gần tuyến đường cho biết, việc không có rào chắn gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào thời điểm trẻ em ra bãi cát công trường gần đó chơi đùa.

"Ngoài ra, một số đoạn, điểm thi công không có rào chắn đã không đảm bảo mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường do có nhiều rác, phế thải", bà Hồng thông tin.

Không chỉ lo ngại về tình trạng thiếu an toàn của dự án, bà Hồng còn bức xúc khi đoạn rào chắn gần khu vực trước nhà bị dỡ bỏ và trở thành bãi rác.

"Trước đây dự án có hàng rào, tuy nhiên, đến giờ hàng rào đã bị dỡ đi. Thay vào đó, khu vực này trở thành bãi rác bốc mùi khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Người dân ở xung quanh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm", bà Hồng nói.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) nhặt sắt. Tuy nhiên, bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong (đường kính 25cm) đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Phát hiện vụ việc, những bé đi cùng đã báo vụ việc với người lớn chung quanh. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt để triển khai nhiều phương án cứu bé trai 10 tuổi.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại các công trường ở TP.Hà Nội:

Bên trong một công trường xây dựng trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội). Theo ghi nhận của phóng viên, đơn vị thi công đã quây kín công trường bằng hàng rào tôn.

Hình ảnh một trung tâm thương mại đang được xây dựng ở Hà Nội. Nhà thầu thi công cũng đã quây kín công trường để đảm bảo an toàn lao động, ngăn người ngoài không thể xâm nhập vào bên trong công trường.

Bên trong một khu đô thị đang thi công khu nhà biệt thự, cũng như những công trình khác, nhà thầu thi công đã quay kín tôn để đảm bảo an toàn.

Một công trình xây dựng nằm ngay cạnh trường mầm non ở Hà Nội. Đơn vị thi công cũng đã rào chắn, phủ lưới để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Nhiều hố ga không có nắp bên trong một dự án đang xây dựng dở dang ở Hà Nội. Những hố ga không có nắp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Nhiều hố ga không có nắp bên trong một dự án đang xây dựng dở dang ở Hà Nội. Những hố ga không có nắp không khác gì "một chiếc bẫy chết người".