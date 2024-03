Nhiều người đi xe máy té ngã do mặt lộ bị đổ dầu nhớt ở Long An Nhiều người đi xe máy té ngã do mặt lộ bị đổ dầu nhớt ở Long An

Phát hiện hàng loạt người điểu khiển xe máy bị té ngã, thậm chí bị chấn thương do nhớt đổ đầy trên mặt lộ, người dân địa phương ở Long An đã nhanh tay lấy cát lấp hết đoạn đường nguy hiểm.