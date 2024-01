Nhiều nhà đầu tư tại TP.HCM vẫn đặt tiềm tin vào phân khúc căn hộ

Niềm tin của nhà đầu tư vẫn đổ về phân khúc căn hộ

Anh Nguyên Hùng (42 tuổi, kinh doanh nhà đất) cho biết năm 2023 là khoảng thời gian không mấy thành công khi anh xuống tiền mua 2 căn hộ tại TP.Thủ Đức nhưng sau đó lại chật vật tìm khách ra hàng.



Nhà đầu tư này cho biết, những năm trước, khi thị trường còn thịnh vượng, việc đầu tư lướt sóng căn hộ rất dễ dàng. Nhiều khi anh chỉ cần bỏ ra vào trăm triệu đặt cọc, 1 - 2 tháng sau là đã có thể bán sang tay suất mua đó và thu tiền chênh lệch từ 50 – 100 triệu đồng. Hiện tại, thị trường bây giờ không còn "dễ thở" như trước. Căn hộ mua vào dễ nhưng tìm khách lại rất nhiêu khê.

Tuy nhiên, anh Hùng vẫn đặt niềm tin vào phân khúc căn hộ. "Thời buổi này, gửi tiền tiết kiệm thì lãi suất cũng không được bao nhiêu. Đầu tư đất nền hay nhà phố thì cần vốn lớn. Trong khi đó, căn hộ suy cho cùng vẫn là phân khúc có lượng cầu khổng lồ vì dân số tại TP.HCM ngày một đông. Tôi tin rằng khi thị trường phục hồi, kinh tế phát triển thì đầu tư căn hộ vẫn là kênh tiềm năng", anh Hùng cho hay.

Nhiều nhà đầu tư vẫn quan tâm phân khúc căn hộ. Ảnh: Gia Linh

Thực tế, rất nhiều nhà đầu tư cũng có chung quan hiểm như anh Hùng nên đã chấp nhận xuống tiền mua căn hộ hoặc kiên quyết giữ hàng, không bán cắt lỗ chờ thị trường hồi phục.

"Mua căn hộ tại quận 12 vào năm 2020, ban đầu tôi cũng có dự định sẽ rao bán vì thấy tình hình kinh tế khó khăn, sợ căn hộ trượt giá. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, tôi vẫn có niềm tin vào giá trị căn hộ sẽ tăng dần theo thời gian. Bởi vậy, tôi quyết định giữ lại căn hộ trên và tìm khách cho thuê, đợi đến khi dự án được cấp sổ hồng thì mới bán để có được giá cao", bà Thu Thuỷ - kinh doanh tự do chia sẻ.

Nhiều người lựa chọn nhờ tiềm năng nhu cầu ở thực

Bà Giang Huỳnh - Phó Giám đốc, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và S22M Savills Việt Nam cho biết, tại TP.HCM, nguồn cung sơ cấp căn hộ liên tục trên đà giảm kể từ 2017. Trong quý IV/2023, nguồn cung sơ cấp đạt 7.600 căn hộ, ổn định theo quý nhưng giảm 5% theo năm. Giá bán sơ cấp trung bình trong quý tại TP.HCM quay về mức của năm 2020 với 69 triệu đồng/m2 thông thủy, giảm 36% so với quý trước và 45% theo năm.

Tiềm năng tăng giá căn hộ tại TP.HCM vẫn rất lớn. Ảnh: Gia Linh

"Nguồn cung bất động sản nhà ở tại TP.HCM hiện nay đang rất thấp, đặc biệt đối với thị trường hơn 10 triệu dân. Báo cáo thị trường quý IV/2024 vừa qua, lợi nhuận từ đầu tư căn hộ đã giảm nhẹ trong khoảng 5 năm qua, tuy nhiên vẫn cao hơn mức lãi suất gửi ngân hàng. Do đó, căn hộ tiếp tục được xem là một kênh đầu tư có lời", vị chuyên gia nhận định.



Trong khi đó, bà Trang Bùi - Tổng Giám Đốc, Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết trong quý IV/2023, hơn 1.700 căn hộ mới được tung ra thị trường TP.HCM, giảm 54% so với quý trước và cao hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc Trung cấp tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hiện tại, phần lớn nguồn cung đến từ dự án The Privia (Bình Tân) và Elysian (TP.Thủ Đức), chiếm khoảng 85% tổng nguồn cung mới.

Thị trường nhìn chung vẫn ghi nhận tỷ lệ hấp thụ thấp chủ yếu do suy thoái kinh tế toàn cầu và tâm lý thận trọng của người mua. Tuy nhiên, những chủ đầu tư đưa ra phương án thanh toán linh hoạt và có pháp lý minh bạch sẽ thu hút được sự chú ý của người mua.

Với khung pháp lý mới có hiệu lực vào năm 2025, thị trường căn hộ hứa hẹn sẽ phục hồi mạnh mẽ với lượng hấp thụ ổn định hơn và môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh hơn.

Nhu cầu ở thực gia tăng khiến nhiều người vẫn chọn xuống tiền đầu tư căn hộ. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, các chuyên gia của Batdongsan.com. vn cũng đánh giá cao tiềm năng đầu tư của phân khúc căn hộ. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, căn hộ vẫn được xếp vào nhóm sản phẩm giữ giá nhờ đáp ứng nhu cầu ở thực. Theo đó, tốc độ đô thị hóa mạnh tại TP.HCM, người lao động nhập cư, sinh viên... khiến nhu cầu ở thực tiếp tục tăng trưởng, do đó dư địa của các dự án căn hộ chung cư là rất lớn.

Theo khảo sát của đơn vị về tâm lý người tiêu dùng, căn hộ vẫn là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn. Phân khúc này đứng vị trí thứ hai (chỉ sau đất nền). Rất nhiều người bày tỏ mong muốn mua căn hộ trong năm 2024, đặc biệt là những người có nhu cầu ở thực.