Cụ thể: Năm 2024, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Phước giao chỉ tiêu cho Công an tỉnh Bình Phước tuyển 303 chỉ tiêu nghĩa vụ tham gia lực lượng Công an Nhân dân (CAND). Trong đó, tỉnh Bình Phước phải tuyển cho Công an tỉnh 200 chỉ tiêu, tuyển cho các cơ quan trực thuộc Bộ Công an là 103 chỉ tiêu.

Đến nay, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Bình Phước đã có 274 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ trong lực lượng CAND. Ông Trần Hoàng Khải - quyền Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú - nói: "Năm nay chỉ tiêu của chúng tôi bên Quân sự là 10 chỉ tiêu; bên Công an là 5 chỉ tiêu. Hiện nay, xã đã phát lệnh khám tuyển chính thức đến 67 thanh niên đã qua vòng sơ tuyển đủ điều kiện đi khám tuyển nghĩa vụ".

Tại điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú. Ảnh: V.T

Thiếu tá Lý Văn Chiến - phó Trưởng Công an xã Đồng Tâm - cho biết: "Chúng tôi đã chủ động phối hợp với cán bộ văn hóa của xã phát loa tuyên truyền hàng ngày. Đồng thời, tuyên truyền trên các trang zalo của các khu dân cư.

Nhằm chủ động tạo nguồn thanh niên có đủ các điều kiện nhập ngũ phục vụ trong lực lượng CAND, Công an xã Đồng Tâm đã phân công cho từng cán bộ phụ trách các khu dân cư phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã rà soát lên danh sách các trường hợp trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, có đủ điều kiện nhập ngũ, đồng thời tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền đến các khu dân cư".

Trong khi đó, theo một số thanh niên ở xã Đồng Tâm, sở dĩ họ viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ trong lực lượng CAND là vì "rất yêu thích ngành công an, luôn mong muốn được cống hiến trong lực lượng công an, phục vụ nhân dân"...

Rất nhiều thanh niên đã nô nức đi khám sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: V.T

Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Phước đã tạo nguồn được 378 thanh niên. Trong đó, có 274 thanh niên đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ trong CAND. Huyện Lộc Ninh là đơn vị tạo nguồn được nhiều nhất với 70 thanh niên.

Chất lượng nguồn tuyển năm nay về trình độ của các thanh niên đăng ký khám tuyển cũng tốt hơn năm trước. Phòng Tổ chức cán bộ sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị địa phương tuyên truyền vận động người dân, đồng thời hỗ trợ các đơn vị trong công tác khám sức khoẻ và thẩm tra xác minh tiêu chuẩn về chính trị của người dự tuyển.

Nhằm đạt chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự cho ngành công an, cán bộ công an đến tận nhà dân để tuyên truyền, vận động người dân. Ảnh: V.T

Thượng tá Nguyễn Đình Thủy- phó Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Bình Phước, cho biết: "Năm 2024, trường hợp công dân đã tốt nghiệp đại học với một số chuyên ngành phù hợp với lực lượng công an có bằng loại khá trở lên, sau khi kết thúc thời gian phục vụ nghĩa vụ trong CAND, được kết nạp Đảng, quá trình công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì có thể được tuyển thẳng vào ngành công an.

Nếu công dân có trình độ đại học, nhưng tốt nghiệp không đạt loại khá hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành đại học khác, thì cũng sẽ được ưu tiên cao trong xét tuyển ở lại ngành công an. Cụ thể, khi xét tuyển sẽ được cộng tối đa 5 điểm ưu tiên so với các trường hợp khác.

Đối với công dân tốt nghiệp trình độ cao đẳng cũng có những ưu tiên về cộng điểm. Đây là những điểm rất mới thu hút được nhiều sự quan tâm của công dân tham gia nghĩa vụ trong CAND năm nay".