Nhiều thế hệ Diva của Hàn Quốc "đấu đá" vào tháng 10, ai nổi bật nhất?

Theo AllKpop, có hơn 20 nhóm nhạc Kpop như: Seventeen, NCT 127, Tomorrow X Together, IVE... thông báo sự trở lại của họ vào tháng 10. Bên cạnh đó, các Diva huyền thoại từ nhiều thế hệ khác nhau cũng đang ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng các màn trở lại khác nhau. Ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc đang chứng kiện màn "rượt đuổi" của các nữ ca sĩ tên tuổi, đại diện cho nhiều thế hệ ca sĩ Hàn Quốc trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Nhiều thế hệ Diva của Hàn Quốc "đấu đá" vào tháng 10

"Nữ hoàng của làng nhạc" Lee Hyori sẽ trở lại vào tháng 10 này. Theo công ty quản lý của cô, Lee Hyori sẽ phát hành đĩa đơn "Hoodie and Shorts" vào ngày 12/10. Đây là hoạt động đánh dấu việc phát hành album solo đầu tiên dưới tên cô kể từ album "Black" năm 2017. Dù các hoạt động giải trí có phần chững lại sau khi kết hôn vào năm 2013, nhưng cô đã tuyên bố quay trở lại làng giải trí khi đã ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Antenna vào tháng 2 năm ngoái.

Diva số 1 Hàn Quốc Lee Hyori trở lại với dự án âm nhạc mới. Ảnh: IT.

Ra mắt vào năm 1998 với Fin.K.L và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt với tư cách thần tượng thế hệ 1, Lee Hyori chuyển sang sự nghiệp solo vào năm 2003, khẳng định mình là một "diva gợi cảm" với những bản "hit" lớn như "Ten Minutes". Cô tiếp tục tạo nên xu hướng với các ca khúc như: "U-Go-Girl"; "Chitty Chitty Bang Bang"; "Miss Korea" và "Bad Girl"... Lee Hyori trở thành hình mẫu cho nhiều nữ nghệ sĩ solo.

Sau 25 năm kể từ khi ra mắt, rất nhiều người kỳ vọng vào màn trình diễn mà Lee Hyori sẽ mang đến với bài hát mới của mình.

Jessi - người trước đây đã hợp tác với Lee Hyori trong quá khứ cũng tuyên bố trở lại sân khấu vào tháng 10 này. Đây sẽ là album đầu tiên của cô kể từ khi rời công ty quản lý P Nation của Psy vào năm ngoái và ký hợp đồng với AOMG của Jay Park vào tháng 4/2023. Sau khi "trình làng" với concept gợi cảm và mạnh mẽ trong các bài hát như: "NUNU NANA"; "Who Dat B" và "Zoom" của P Nation, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào những gì Jessi sẽ mang đến cho công ty mới của mình.

Nữ ca sĩ gợi cảm Jessie về tay "nhào nặn" của Jay Park. Ảnh: More Vision.

Sau thời gian hoạt động cùng nhóm nhạc nữ lừng danh thế hệ thứ 2 Wonder Girls, nữ ca sĩ Sunmi cũng sắp trở lại. Sunmi sẽ phát hành đĩa đơn "Stranger" vào ngày 17/10 do chính cô viết lời và sáng tác. Hoạt động này đánh dấu sự trở lại của cô sau 1 năm 4 tháng kể từ đĩa đơn "Pporappippam". Với những bản "hit" như: "Full Moon"; "24 Hours"; "Gashina"; "Heroine" và "Siren"... Sunmi đã liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và tạo nên cơn sốt trong làng nhạc Hàn Quốc.

Jennie của BLACKPINK là nữ ca sĩ đã "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế với "SOLO" vào năm 2018, cũng đang tạo nên làn sóng với đĩa đơn đặc biệt bất ngờ "You & Me", phát hành vào ngày 6/10. Ca khúc này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Jennie đã chuẩn bị ca khúc solo này như một món quà dành tặng người hâm mộ nhằm đáp lại sự ủng hộ của họ trong suốt 7 năm kể từ khi cô xuất hiện lần đầu tiên cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Jennie gây bất ngờ khi ra mắt MV "You & Me". Ảnh: YG.

"You & Me" của Jennie thể hiện sức "nóng" khi đứng đầu bảng xếp hạng bài hát iTunes tại 53 quốc gia. Ca khúc này cũng cho thấy sức lan toản mạnh mẽ ở các nước nói tiếng Anh, đứng thứ 5 ở Anh và thứ 4 ở Mỹ. Ca khúc còn thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Ngay sau khi phát hành, "You & Me" đã thẳng tiến lên vị trí đầu bảng trên Naver VIBE và Bugs, đồng thời giành được vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng thời gian thực Melon và Genie. Đặc biệt trên Melon, bài hát liên tục "băng băng" thăng hạng.

Một người trong ngành âm nhạc Hàn Quốc nhận xét: "Số lượng nữ ca sĩ được yêu mến nhờ giọng hát xuất sắc và tài năng âm nhạc của họ đang tăng lên nhanh chóng. Trong khi trước đây, người ta tập trung vào các khái niệm gợi cảm, nhưng khi làng nhạc Hàn Quốc chuyển sang thế hệ thứ 2 và thứ 3, các nữ nghệ sĩ solo có cá tính mạnh mẽ như "girl crush" và hip-hop đang tạo dựng được vị thế của mình, mang đến những kích thích mới mẻ cho bối cảnh K-pop đang có xu hướng bị đồng nhất hóa".