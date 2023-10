Cách ứng xử tinh tế của diva Mỹ Linh khi khán giả "sửa lưng" trên mạng xã hội

Mới đây, diva Mỹ Linh đăng tải một bài viết trên trang cá nhân để ủng hộ sản phẩm mới của chồng - nhạc sĩ Anh Quân. Cô viết: "Suốt từ năm ngoái đến nay, chồng mình "ôm" phòng thu âm để sản xuất album cho Vũ Thảo My - cái tên không mấy xa lạ với khán giả vì từng đoạt quán quân chương trình The Voice 2013. Chồng kể anh đang đi xe thì thấy trên radio cất lên một tiếng hát khiến anh phải tìm hiểu xem đó là ai, ra là Vũ Thảo My. Cũng bởi vậy, anh đã gọi điện đề nghị hợp tác với cháu. Nhạc Thảo My tự sáng tác, chú Quân giúp trau chuốt để sản phẩm đến tai người nghe ở độ chín nhất của một giọng hát đến ngưỡng đẹp và chín chắn".

Diva Mỹ Linh. (Ảnh: NSX)

Ban đầu, diva Mỹ Linh có nhầm lẫn khi viết từ "trau chuốt". Sau khi được một khán giả bình luận nhắc nhở, cô trả lời: "Dạ, để mình sửa. Cảm ơn!". Cách ứng xử của Mỹ Linh trong một tình huống nhỏ được người hâm mộ chia sẻ trên một số diễn đàn. Đa số ý kiến dành lời khen trước thái độ cầu thị, tiếp thu của ngôi sao lớn hàng đầu làng nhạc Việt. "Nếu ai cũng như thế này thì sẽ chẳng có cuộc chiến nào trên mạng xã hội"; "Nhiều nghệ sĩ trẻ khi thấy bị nhắc nhở về chính tả thì lờ đi hoặc xóa luôn phần góp ý. Hi vọng các bạn ấy học tập chị Mỹ Linh" - một số khán giả viết.

Mỹ Linh từng đưa ra những quan điểm rõ ràng về cách ứng xử của các nghệ sĩ. Cô cho rằng: "Người nổi tiếng cũng là người bình thường, có nhiều loại khác nhau. Nhưng khi bạn có người hâm mộ có nghĩa là bạn cần thận trọng khi đưa ra các chuẩn mực về ứng xử của mình". Mỹ Linh cũng nói thêm: "Không ai hoàn hảo cả nhưng cũng nên học hỏi từ mọi lỗi lầm của bản thân và của người khác. Học được thì mình và các em trẻ khác cũng trưởng thành".

Diva Mỹ Linh là một trong số 30 chị đẹp tham gia chương trình truyền hình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". (Ảnh: NSX)

Mới đây, diva Mỹ Linh gây bất ngờ cho khán giả khi tham gia vào chương trình truyền hình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phiên bản Việt. Nữ ca sĩ chia sẻ, lúc đầu cô hơi e ngại, không dám nhận lời tham gia vì ngại nhảy, vào nhóm vì trước giờ bản thân chưa từng làm những điều đó. Tuy nhiên, Mỹ Linh đã thay đổi quyết định sau khi được chồng con và nhiều người ủng hộ. "Tôi có một nhóm các bạn trẻ gắn bó với tôi nhiều năm. Các bạn động viên và gửi phiên bản gốc cho tôi tham khảo. Tôi có hỏi chồng và con gái Mỹ Anh. Cả hai đều ủng hộ tôi nên tham gia vì cũng lâu chưa xuất hiện trên truyền hình. Mọi người động viên ghê quá nên tôi tham gia".

Chia sẻ với Dân Việt, Mỹ Linh cho biết, sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, hiện nay chị dành thời gian để nghỉ ngơi, học thêm những kiến thức mới cho cuộc sống. Với âm nhạc, chị nhận lời các dự án một cách chọn lọc. Diva sinh năm 1975 tâm sự, chị mãn nguyện với những gì đang có, đó là một sự nghiệp nhiều dấu ấn, một gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, thấu hiểu.