Nhiều tình tiết gay cấn tại phiên xử bác sĩ hiếp dâm điều dưỡng

Ngày 8/9, TAND TP.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Quang Huy Phương (SN 1983, trú tại phòng 203, nhà B khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận, TP.Huế) về các tội danh "Cố ý gây thương tích", "Hiếp dâm" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Tai phiên xét xử bị cáo Lê Quang Huy Phương. Ảnh: Trần Hòe.

Ngay từ sáng sớm 8/9, rất đông người dân đã kéo đến trụ sở TAND TP.Huế để theo dõi phiên xét xử. Khi phiên tòa diễn ra, hai bên hành lang phòng xử án nhiều người chen lấn để theo dõi.

Tại tòa, bị cáo Lê Quang Huy Phương đề nghị Hội đồng xét xử thay đổi một kiểm sát viên tham gia tố tụng. Bị cáo còn cho rằng, bản thân đã bị ép cung, dụ cung trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ án. Ngoài ra, bị cáo Phương nói đã xin đối chất với bị hại trong quá trình vụ án được điều tra nhưng không được đồng ý.

Trước việc luật sư của bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa, sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên xét xử sơ thẩm với lý do phiên tòa vắng các nhân chứng và đại diện các cơ quan liên quan.

Rất đông người dân chen lấn theo dõi phiên xét xử.

Về việc bị cáo đề nghị thay đổi kiểm sát viên, Hội đồng xét xử khẳng định đề nghị này hoàn toàn không có cơ sở.

Như tin đã đưa, chiều tối 25/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã tiến hành bắt giữ và khởi tố bác sĩ Lê Quang Huy Phương về các tội danh "Hiếp dâm" và "Cố ý gây thương tích".

Sau một thời gian điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã khởi tố bị can Phương thêm tội danh thứ 3 là "Bắt giữ người trái pháp luật".

Theo kết quả điều tra của công an, khoảng 10h30 ngày 17/9/2019, Phương liên hệ một người đồng nghiệp để yêu cầu chị D.T.T.T (SN 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) - điều dưỡng cùng công tác với Phương tại Bệnh viện Trung ương Huế - mang một liều thuốc làm đẹp đến phòng 203 nhà B khu tập thể Đống Đa cho Phương.

Khi chị T mang thuốc đến thì Phương mở cửa phòng cho chị T vào và sau đó chốt cửa lại. Tại đây, Phương đã có hành vi dùng vũ lực, lời nói nhằm để hiếp dâm, đánh đập chị T gây nhiều thương tích. Sau một thời gian chống cự, chị T lợi dụng Phương mất cảnh giác đã mở cửa bỏ chạy. Sau đó, chị T được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Theo Công an TP.Huế, trong suốt thời gian cơ quan công an điều tra vụ án, gia đình bị can Phương nhiều lần có đơn thư gửi vượt cấp đến các cơ quan chức năng và chia sẻ lên các trang mạng xã hội những thông tin mang tính một chiều, không đúng với hành vi vi phạm pháp luật của Phương như cơ quan điều tra đã làm rõ.

Năm 2011, bác sĩ Phương từng bị công an lập biên bản vì cầm dao đuổi chém bệnh nhân tại phòng khám sau khi bệnh nhân đòi bồi thường.