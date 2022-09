Ngày 29/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây chia cắt, ngập lụt. Nhiều trường học buộc phải cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.



Đặc biệt, tại huyện Quỳnh Lưu và Tân Kỳ, 100% các trường trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Nghệ An có gần 300 trường cho học sinh nghỉ học.

Nước ngập tại một trường học ở địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có gần 300 trường cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ảnh: Q.L

Tại huyện Thanh Chương, một số trường bị nước lũ tràn vào, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Chương đã chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học và huy động thêm các lực lượng khác để dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Ngoài ra còn phối hợp với chính quyền địa phương, cắt cử các lực lượng trực ở các đập tràn để thông báo không để học sinh đi đến trường trong khi mưa lũ.

Trên địa bàn huyện Con Cuông có mưa lớn, tại Km110+850 trên tuyến Quốc lộ 7 qua địa bàn xã Lạng Khê, huyện Con Cuông liên tiếp xảy ra tình trạng sạt lở đất đá với khối lượng lớn dẫn đến ách tắc giao thông trên tuyến đường này. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, Hạt quản lý đường bộ Con Cuông đã đóng đường từ 24h giờ ngày 28/9 cho đến 5 giờ sáng 29/9 để xử lý.



Sạt lở khiến giao thông tại tuyến quốc lộ 48D tê liệt. Ảnh: C.A

Cũng trên địa bàn huyện Con Cuông các tuyến đường đi vào Lục Dạ, Môn Sơn, Thạch Ngàn.... và một số điểm khác nước ngập sâu chia cắt cục bộ. Nhiều nhà dân ngập cần phải di dời.

Trong khi đó, mưa lớn cũng gây sạt lở hàng nghìn mét khối đất, đá tại khu vực eo lèn Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, khiến Quốc lộ 48E bị ách tắc hoàn toàn, các phương tiện giao thông không thể qua lại được. Đặc biệt, trong số hàng chục khối đá bị sạt lở, có 1 khối đá ước khoảng 300m3 chắn ngang đường, máy múc không thể xử lý được, địa phương đã xin ý kiến cấp trên xử lý bằng cách nổ mìn để giải phóng tình trạng ách tắc giao thông.

Tại Km 19 Quốc lộ 48D (đoạn qua xã Quỳnh Vinh - TX Hoàng Mai) tuyến đường nối TX Hoàng Mai - TX Thái Hòa đã bị đất đá sạt lở chắn ngang đường, phương tiện không thể lưu thông, các cơ quan chức năng đang phong tỏa, khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng túc trực tại các điểm sạt lở đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: C.A

Trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải Nghệ An này quản lý, hiện còn 18 vị trí đang đóng đường (trong đó Quốc lộ có 11 vị trí; đường tỉnh có 7 vị trí).

Các vị trí ngập lụt được đơn vị quản lý giao thông phối hợp các lực lượng của chính quyền địa phương bố trí rào chắn, biển báo, tổ chức trực gác 24/24h để đóng đường, cấm người, phương tiện qua lại cũng như đảm bảo an ninh trật tự.