Nhiều ý kiến nhất trí Bộ Công an cấp GPLX đề xuất lược bỏ thẩm quyền Thanh tra giao thông

Trong báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB), Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật được nêu trong tờ trình của Chính phủ, có phương án giao Bộ Công an quản lý về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

Cụ thể, Bộ Công an đưa ra các lý do tách Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) 2008 để xây dựng thêm Luật Bảo đảm TTATGTĐB như: Nguyên nhân bao trùm là việc Luật GTĐB năm 2008 điều chỉnh hai lĩnh vực khác nhau đó là bảo đảm TTATGT và đầu tư, xây dựng, phát triển, quản lý kết cấu hạ tầng GTĐB. Vì vậy, nhiều vấn đề không được quy định đầy đủ, rõ ràng.

Luật GTĐB hiện hành chưa quy định việc quản lý giấy phép lái xe (GPLX) gắn với quản lý hành vi vi phạm của người tham gia giao thông; biện pháp tổ chức an toàn giao thông, chỉ huy, điều khiển giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giám sát giao thông… Nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo Luật Bảo đảm TTATGTĐB. Báo cáo do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày đã nhất trí với sự cần thiết ban hành luật này. Đáng chú ý, báo cáo còn lưu ý cần xem xét Luật GTĐB và Luật Bảo đảm TTATGTĐB cùng thời điểm để tách bạch phạm vi điều chỉnh, nội dung của hai dự luật này cho rõ ràng, không để chồng lấn, trùng lặp. Về phạm vi điều chỉnh của dự luật, Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội cho rằng còn nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó, có ý kiến cân nhắc việc chuyển công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an và cần lược bỏ thẩm quyền tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGTĐB của Thanh tra Giao thông. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh cơ bản nhất trí với các ý kiến trên và đề nghị tiếp tục rà soát phạm vi, nội dung điều chỉnh của dự thảo Luật Bảo đảm TTATGTĐB và dự thảo Luật GTĐB (sửa đổi) để hoàn thiện, bảo đảm mối quan hệ hài hòa, thống nhất giữa hai Luật này, không để chồng chéo, trùng lắp. Đặc biệt, báo cũng cũng nêu: Cần phân định rõ ràng hơn trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm thực thi của các cơ quan, lực lượng chức năng để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đúng với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách. Về thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội thấy rằng từ năm 2001 đến nay, công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đã được quy định trong Luật GTĐB (2001 và 2008) và được thực hiện ổn định. Hiện vẫn còn một số băn khoăn về hai dự án Luật TTATGTĐB và GTĐG. Đánh giá về hoạt động quản lý của Bộ GTVT về công tác đào tạo sát hạch GPLX, Ủy ban Quốc phòng và an ninh cho rằng: "Bộ GTVT cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động này". Ngoài những mặt làm được, Bộ GTVT vẫn còn một số bất cập về chất lượng đào tạo, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và theo dõi thi hành pháp luật về an toàn giao thông đối với người lái xe. Bộ Công an sát hạch cấp giấy phép lái xe: Những ý kiến trái chiều

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phân tích vì sao Bộ Công an sát hạch cấp Giấy phép lái xe Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX thuộc phạm vi quản lý người điều khiển phương tiện giao thông (kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển và ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe), liên quan trực tiếp đến TTATGTĐB, nên khi tách ra thành hai luật thì nội dung trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo đảm TTATGTĐB là phù hợp. Nội dung này cũng đã được Chính phủ thảo luận và thống nhất quy định trong dự thảo Luật Bảo đảm TTATGTĐB. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị xây dựng hai phương án, quy định ở Luật BĐTTATGTĐB hoặc quy định trong Luật GTĐB như hiện hành. Nhưng bản chất của vấn đề là xác định bộ nào quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp, đổi và thu hồi GPLX và Bộ GTVT đã thống nhất trình Quốc hội phương án 1 (quy định ở Luật BĐTTATGTĐB). Thường trực Ủy ban nhất trí với phương án 1 mà Chính phủ đã thống nhất và giao Bộ Công an quản lý nhà nước nội dung nêu trên, vì nội dung này thuộc thẩm quyền phân công của Chính phủ. Hiện, vẫn còn có ý kiến đề nghị Bộ Công an, Bộ GTVT báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức biên chế, kinh phí thực hiện, tính hiệu quả của cả hai phương án nêu trên và kinh nghiệm các nước quản lý nội dung này.