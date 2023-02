Nhìn từ việc Facebook, Twitter phải bán tick xanh

Công ty mẹ của Facebook, Meta, vào ngày 19/2 ra mắt dịch vụ xác nhận tài khoản chính chủ, gọi là Meta Verified. Tài khoản đã được xác nhận sẽ hiển thị tick xanh cạnh tên. Giá của dịch vụ là 12 USD một tháng khi đăng ký qua web, hoặc 15 USD khi mua qua các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google.

Dịch vụ đăng ký sẽ triển khai ở New Zealand và Australia từ tuần này. Meta sẽ yêu cầu người dùng xác minh danh tính bằng căn cước công dân nếu muốn được cấp tick xanh.

Ngoài tác dụng chống mạo danh, dịch vụ cũng đi kèm “tăng khả năng hiển thị và phạm vi tiếp cận” của tài khoản và quyền tiếp cận trực tiếp với bộ phận hỗ trợ khách hàng. CEO Mark Zuckerberg cho biết dịch vụ đăng ký sẽ sớm được mở rộng ra nhiều quốc gia, nhưng chưa nói rõ thời điểm.

“Bài” mới của các mạng xã hội

Thu phí xác thực trở thành "bài" mới của các mạng xã hội khi tìm kiếm thêm doanh thu, như Snap vào cuối năm 2022 và Twitter vào tháng 11/2022, nhưng không phải ai cũng thành công.

Theo các ước tính đến nay, dịch vụ Twitter Blue không đem lại doanh thu đáng kể cho Twitter do không có nhiều người dùng sẵn sàng trả phí. Ảnh: Shutterstock.

Qua dịch vụ đăng ký, Snap đã chuyển đổi 2,5 triệu người dùng miễn phí thành khách hàng trả phí. Trong khi đó, Twitter, thu phí xác thực tài khoản đi kèm với một số dịch vụ khác trong gói Twitter Blue, thì mới chỉ thu hút được 180.000 người dùng trả phí tính đến giữa tháng 1, theo The Information.

Elon Musk đã tìm đến kế hoạch thu phí người dùng ngay sau khi mua Twitter với giá 44 tỷ USD . Theo Business Of Apps, nền tảng mạng xã hội này chỉ báo lãi trong năm 2018 và 2019, lỗ lần lượt 1,1 tỷ USD và 221 triệu USD vào năm 2020 và 2021, cho thấy gặp khó khăn trong việc kiếm tiền từ người dùng.

Meta đã chọn không tính phí khách hàng đối với hầu hết dịch vụ trong hơn 15 năm kể từ khi thành lập, thay vào đó lấy doanh thu từ quảng cáo. Nhưng gần đây, nguồn doanh thu này đã sụt giảm sau khi Apple đưa ra các thay đổi nghiêm ngặt về quyền riêng tư trên hệ điều hành iOS.

Cụ thể, sau bản cập nhật Tính minh bạch của việc theo dõi ứng dụng trên iOS, các ứng dụng không còn tự do theo dõi các hoạt động của người dùng iPhone để có thể nhắm mục tiêu quảng cáo. Meta ước tính bị mất hơn 10 tỷ USD doanh thu vào năm 2022 do thay đổi này.

Ngoài tác dụng xác thực, Meta cho biết tick xanh Facebook còn giúp tài khoản tăng cường hiển thị và ưu tiên tiếp cận chăm sóc khách hàng. Ảnh: Xuân Sang.

“Về lâu dài, chúng tôi muốn xây dựng một dịch vụ đăng ký có giá trị cho mọi người, bao gồm cả người sáng tạo nội dung, doanh nghiệp. Với tầm nhìn này, chúng tôi đang tăng thêm các tính năng của tick xanh và mở rộng quyền truy cập dịch vụ này”, Meta viết trong một bài đăng trên blog.

Trước đây, tick xanh của Facebook, Instagram chỉ dành cho các tài khoản của người nổi tiếng, có yêu cầu phải xuất hiện trên các mặt báo để được cấp. Với việc thu phí, tính năng này có thể sẽ được mở rộng cho nhiều nhóm người dùng hơn.

Dù vậy, Alex Wilhelm, tổng biên tập của TechCrunch+, và Rachel Dodes, cây viết Vanity Fair, là 2 trong số nhiều người lập luận rằng dịch vụ xác thực tài khoản chính chủ vốn là trách nhiệm của nền tảng để bảo vệ người dùng khỏi giả mạo, lừa đảo và không nên tính phí.

Không còn nhiều lựa chọn

Các nền tảng như Facebook hoặc Twitter không chỉ gặp khó khăn trong quảng cáo trực tuyến, mà còn bị chững lại về tốc độ tăng trưởng người dùng, do đó chỉ còn cách tính phí để có thêm doanh thu.

Số người dùng Twitter tăng 10% từ 2019-2020, nhưng sau đó chỉ tăng lần lượt 4,3% và 1,7% từ 2020-2021 và 2021-2022, theo công ty nghiên cứu thị trường Statista. Phân tích của công ty này dự đoán trong một năm tới Twitter thậm chí có thể tăng trưởng âm, mất 4% người dùng trong năm nay và 5% trong năm sau.

Trong cuộc họp gần đây nhất với các nhà đầu tư, Mark Zuckerberg, CEO Meta, đã hứa hẹn công ty sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong năm nay. Ảnh: The New York Times.

Theo dữ liệu mới nhất do Meta công bố, tính đến quý IV/2022, số lượng người dùng Facebook trên toàn thế giới là 2,96 tỷ người, tăng 0,17% so với quý trước và tăng 1,75% so với năm 2021. Số lượng người dùng Facebook tăng lên trong vài năm qua, và đã tăng gần gấp 3 lần so với hơn 1 tỷ người dùng vào năm 2012.

Dù vậy, thời kỳ tăng trưởng nhanh nhất có vẻ như đã qua, và nền tảng này chứng kiến tốc độ tăng trưởng chững lại trong những năm gần đây. Giai đoạn 2013-2017 số người dùng Facebook tăng trung bình 14,99% mỗi năm. Tuy nhiên, từ 2018-2022, mức tăng trung bình hàng năm chậm lại đáng kể, còn 6,87%.

Nền tảng này vẫn có thêm 51 triệu người dùng vào năm 2022, nhưng tốc độ tăng trưởng năm ngoái chỉ còn 1,75%, chậm nhất một thập kỷ trở lại đây.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu việc thu phí như vậy lan ra khắp các mạng xã hội. Người dùng bây giờ vừa là sản phẩm, vừa là khách hàng trả tiền cho nền tảng”, Zach Bussey, blogger về mạng xã hội, đánh giá.