Nhờ giữ hộ bé trai vài tháng tuổi để đi vệ sinh, người mẹ bỏ trốn khỏi bến xe

Chiều 27/10, Chủ tịch UBND phường 2 (TP.Tân An, tỉnh Long An) Vũ Hồng Lịch cho biết đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xác minh thân nhân một bé trai sơ sinh do một người phụ nữ đưa đến phường trình báo bị bỏ rơi.

Khoảng 9h ngày 25/10, chị Lý Thị Kim Tuyền (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An) ngồi tại quán nước trước cổng 1, Bến xe Long An ở phường 2 chờ gia đình đến rước. Lúc này, có 1 người phụ nữ khoảng 25 tuổi trên tay bế một bé trai vài tháng tuổi đi đến và nhờ chị bế giùm để đi vệ sinh.

Ngoài việc gửi bé trai, chị này còn để lại 1 bịch nylon chứa tã, sữa, quần áo, bình giữ nhiệt, đồ dùng của trẻ dưới chân ghế ngồi.

Chị Tuyền đồng ý bế hộ và người phụ nữ đi vào phía trong bến xe. Chị Tuyền ngồi chờ hơn 30 phút nhưng không thấy người phụ nữ quay lại. Chị bế theo bé trai đi tìm xung quanh đó cũng không thấy người phụ nữ. Sau đó, chị đã bế bé trai trong tình trạng khỏe mạnh đến Công an phường 2, cách bến xe không xa để trình báo về sự việc.

Theo sự đồng ý của chị Tuyền, ngay trong ngày 25/10, UBND phường 2 tạm thời giao bé trai cho chị Tuyền chăm sóc trong thời gian 7 ngày để xác minh thân nhân. Chị Tuyền cũng đã làm cam kết chăm sóc bé trai chu đáo, việc nhận chăm sóc không có mục đích vụ lợi, không đăng phát trên mạng xã hội nhằm kêu gọi từ thiện trái quy định.

Mặt khác, chị Tuyền cũng cam kết sẽ giao trả lại bé trai cho thân nhân khi tìm được; hoặc giao trả bé trai cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu mà không đòi hỏi quyền lợi nào khác.