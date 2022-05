Nhờ hợp nhất công ty con Quý I/2022 Vinaconex đạt 780 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 126%

Nợ phải trả giảm nhưng vay nợ của Vinaconex tăng vọt



Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 cho thấy, Vinaconex đạt 1.333 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 736 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế 787 tỷ đồng.



Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 40% và 74% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vinaconex đạt 780 tỷ đồng, tăng 126% so với quý I năm trước. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.719 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với mức 858 đồng cùng kỳ năm trước.

Vinaconex có được con số tăng trưởng nêu trên là do hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty con mới đầu tư.

Vinacnex là nhà thầu thi công dự án Cung thiếu nhi Hà Nội. Ảnh: VCG

Tại Đại hội cổ đông vừa qua, Vinaconex đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 2022 đạt 15.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 143% và 169% so với thực hiện 2021. So với kế hoạch năm 2022, kết thúc quý I Vinaconex đạt 13% mục tiêu về doanh thu bao gồm cả doanh thu tài chính và 55,6% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản của Vinaconex đạt 30.629 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, Vinaconex có 1.642 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 4.399 tỷ đồng (bao gồm 2.824 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và 1.575 tỷ đồng trái phiếu), các khoản phải thu ngắn hạn đạt 10.416 tỷ đồng. Hàng tồn kho tính đến cuối quý I đạt 3.742 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Vinaconex đạt 30.628 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.522 tỷ đồng, cao hơn gần 700 tỷ đồng so với đầu kỳ; nợ phải trả của Vinaconex là 21.479 tỷ đồng, giảm 8% so với hồi đầu năm. Dù vậy, ở thời điểm cuối quý I/2022, vay nợ của Vinaconex tăng vọt với vay nợ ngắn hạn tăng gần 10% đạt 5.518 tỷ đồng, vay nợ dài hạn tăng hơn 33% với 8.832 tỷ đồng.



Vinaconex phát triển hàng loạt dự án

Năm 2022, Ban điều hành Vinaconex định hướng vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động SX - KD theo hướng phát triển trên ba trụ cột là xây dựng - bất động sản - đầu tư tài chính.

Trong lĩnh vực xây dựng, Vinaconex đã trúng thầu nhiều dự án lớn, điển hình là các gói thầu thuộc Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; thủy điện Yaly mở rộng; cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; Cung thiếu nhi Hà Nội; Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng…



Vinaconex đã Khởi công Gói thầu thi công cọc công trình nhà ga hành khách - dự án xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (tháng 3/2022); cây cầu dài nhất trên cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn – QL 45 đã hợp long nhịp chính vượt tiến độ 21 ngày trong tháng 4 vừa qua.

Dự án khu đô thị du lịch Cát Bà - Amatina đang được Vinaconex – ITC đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: VCG

Tại dự án cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2) Vinaconex và liên danh đã hoàn thành thi công toàn bộ cọc khoan nhồi đường kính 2m, sâu hơn 50m.



Vinaconex cũng hoàn thành, bàn giao đúng kế hoạch các hạng mục cho chủ đầu tư nước ngoài tại các dự án trọng điểm, đòi hỏi khắt khe về kỹ – mỹ thuật như Dự án Mikazuki Spa& Hotel Resort (Đà Nẵng); Tổ án Lọc hóa dầu Long Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu)…

Năm 2022 lợi nhuận của Vinaconex dự kiến đến từ Hà Nội (tổ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Diamond 93 Láng Hạ; Khu Công nghệ cao Hòa Lạc…), Quảng Ninh (khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 phường Hải Yên; hạch toán được một phần doanh thu, lợi nhuận của dự án đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa)…

Ngoài ra, Vinaconex phát triển một số dự án tại các địa phương như khu đô thị sinh thái tâm linh Biển Hồ, Phú Yên (338 ha); làng đô thị xanh Lai Nghi, Quảng Nam (460ha); khu đô thị Đồi Chè, Quảng Ninh (50 ha)…, Vinaconex còn đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển một số dự án xung quanh Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Khu đô thị du lịch Cát Bà - Amatina đang được Vinaconex – ITC là chủ đầu tư đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng, các công trình tiện ích với sản lượng đầu tư trong năm nay dự kiến đạt khoảng 2.000 tỷ đồng. Vinaconex cũng đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinaconex - ITC lên 51%.

Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp ngành năng lượng, nước sạch, giáo dục…

Vinaconex chốt phương án chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông với tỷ lệ 28%, bao gồm 18% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu.