Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia, có thể bị xử lý về những tội danh nào?

Công an tạm giữ hình sự 18 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc

Bộ Công an mới đây đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành

Theo đó, đường dây này do một nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội để hoạt động phạm tội.

Đường dây được chia thành nhiều khâu, hoạt động ở các quốc gia khác nhau, máy chủ đánh bạc đặt tại nước ngoài. Tại Việt Nam các đối tượng mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc cho các "con bạc" đánh bạc xuyên quốc gia.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định Mã Tư Viễn (SN 1981; thường trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội; là người Việt Nam, gốc Trung Quốc) làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan du lịch đến Việt Nam.

Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết một số người Trung Quốc. Đến cuối tháng 2/2024, các đối tượng gặp nhau tại Campuchia để bàn bạc hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam, đồng thời đi sang Myanmar xem cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng "đánh bạc".

Đến tháng 7/2024, hai bên thống nhất sẽ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam, trung bình hàng tháng cổng game do các đối tượng mở ra có lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng/tháng, số tiền hoa hồng các đối tượng được hưởng là 0,3% của tiền lợi nhuận.

Để thực hiện ý đồ, Viễn cùng vợ là Lê Thị Chinh thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/tháng.

Công an thu giữ nhiều tang vật của vụ án. Ảnh: CACC.

Từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB… Nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam kết hợp với nhóm người Đài Loan, Trung Quốc thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc trên, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ngày 25/12/2024, các lực lượng đã triển khai kiểm tra văn phòng, nơi các đối tượng đang làm việc. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 18 đối tượng đang sử dụng điện thoại di động để quét sinh trắc học thực hiện giao dịch chuyển tiền. Lực lượng Công an đã thu giữ 118 điện thoại di động các loại, 7 bộ máy tính chủ cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền sơ bộ xác định khoảng 4 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 30/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" đồng thời tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc, 04 đối tượng về hành vi đánh bạc. Hiện Công an quận Hà Đông tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Quy định về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 với khung hình phạt cụ thể như sau:

Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; Có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; Sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: Có tính chất chuyên nghiệp; Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương, tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Về tội đánh bạc, luật sư Sơn cho hay, Điều 321, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội đánh bạc như sau:

Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: Có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.