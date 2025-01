Nhóm môi giới bán đồ cổ “hô biến” viên đá thường thành đồng đen bán với giá 250 triệu USD

Ngày 3/1, TAND TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 người gồm: Nguyễn Trọng Lanh (43 tuổi); Lê Văn Nhanh (41 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu); Nguyễn Phước Thạnh (51 tuổi); Nguyễn Văn Trọng (54 tuổi, cùng tỉnh An Giang) và Tân Minh Luân (44 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Riêng Châu Văn Hậu (39 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) là bị cáo thứ 6 trong vụ án hiện đã bỏ trốn, đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu truy nã đặc biệt.

5 bị cáo trong đường dây lừa bán đá thường thành đá quý để chiếm đoạt tài sản nghe TAND TP.Bạc Liêu tuyên án. Ảnh: Kha Kha

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lanh và Nhanh cùng mức án 7 năm tù; tuyên phạt bị cáo Thạnh 7 năm 6 tháng tù; Trọng 8 năm 6 tháng tù, và Luân 8 năm tù về tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng: Nguyễn Văn Trọng cùng 5 người khác trong vụ án không có nghề nghiệp ổn định, quen biết nhau thông qua việc làm môi giới mua, bán các loại đồ cổ, đồng đen, đá quý… để hưởng tiền hoa hồng.

Khoảng cuối tháng 6/2020, Trọng gửi video qua Zalo cho Nhanh quay hình viên đá, nói là hàng "D" (đá thiên thạch quý) kêu Nhanh tìm người bán.

Nhanh sau đó gửi video trên cho Lanh, Lanh gửi video cho Dương Văn Huấn (bạn cùng làm nghề môi giới) cho xem đoạn video viên đá và nhờ tìm người mua.

Sau khi tìm được người mua, Huấn hẹn ngày 11/8/2020 sẽ cùng người mua tên C. đến TP.Bạc Liêu giao dịch với nhóm của Lanh mua viên đá với giá 250 triệu USD, hoa hồng cho bên môi giới là 3% số tiền bán được.

Cáo trạng cáo buộc, nhóm người này (trừ Huấn) đều biết viên đá không phải đá thiên thạch nhưng vẫn thống nhất tìm cách làm giả để lừa tiền ông C.

Đúng hẹn, các đối tượng từ các tỉnh di chuyển đến TP.Bạc Liêu để gặp Huấn và ông C. Sau khi thỏa thuận sẽ kiểm tra đá thiên thạch tại khách sạn nơi ông C. ở, nhóm của Trọng đã nhận số tiền đặt cọc trước là 400 triệu đồng từ ông C.

Tuy nhiên, khi bên mua đặt cọc tiền, mang đá quý di chuyển đến khách sạn, thì Trọng và các đồng phạm của mình đã bỏ chạy. Biết bị lừa, ông C. trình báo công an địa phương.

Riêng số tiền 400 triệu đồng mà ông C. để cọc, Trọng và các đối tượng trong đường dây lừa đảo của y đã chia nhau tiêu xài.

Cáo trạng cũng cho biết, viên đá màu xám mà nhóm này nói là đá quý thực tế là thạch anh thiên nhiên, không rõ hình dạng, kích thước, trọng lượng 1,2874 gram, không phải là đá quý.

Theo nhận định của HĐXX , vì động cơ vụ lợi bất chính, Trọng và các bị cáo khác đã câu kết chặt chẽ, lập kế hoạch và phân công vai trò cụ thể, đưa ra thông tin gian dối để bán cho ông C., qua đó chiếm đoạt số tiền của bị hại.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng lớn đến hoạt động mua bán của người dân. Do đó, HĐXX TAND TP.Bạc Liêu đã tuyên mức án tù như trên đối với các bị cáo.