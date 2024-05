Nhóm "Ngũ hổ rặng ổi" và băng cướp 5 anh em họ Phạm khét tiếng đất Cảng bị xóa sổ (Kỳ cuối)

Vào những năm 80 của thế kỷ 20, tại đất Cảng Hải Phòng, mỗi khi nhắc tới những băng, ổ nhóm cướp của khét tiếng, nhiều người vẫn còn rùng mình khi nhớ lại băng cướp của 4 anh em họ Phạm ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên do Phạm Văn Động, sinh 1965 cầm đầu. 4 đối tượng còn lại là Phạm Văn Đông, Phạm Văn Hoạt, Phạm Văn Bi và người em họ Phạm Văn Tú.

Lúc đó, ở đầu làng Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên có rất nhiều rặng ổi hoang. Từ nhỏ, anh em nhà Động đã thường ra đây chơi, leo trèo, nghịch ngợm. Sau nhiều lần bàn bạc, 5 đối tượng quyết định thành lập băng nhóm với tên "Ngũ hổ rặng ổi". Và cũng bắt đầu từ đây, cái tên "Ngũ hổ rặng ổi" đã trở thành nỗi ám ảnh đến khiếp sợ cho những người dân đất Cảng.

Sẵn sàng nổ súng khi "có biến"

Ngày ấy, mỗi khi băng cướp này đi đến đâu đều để lại nỗi ám ảnh tột độ cho những người dân nơi đó bởi sự lạnh lùng tàn ác đến khiếp sợ. Các đối tượng đều tự trang bị súng, đạn, gặp đâu cướp đó và sẵn sàng nổ súng dằn mặt những ai có ý định cản đường.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục vụ cướp manh động từ vùng sông nước tới các làng mạc khắp vùng giáp ranh Hải Phòng, Quảng Ninh. Lực lượng Công an Quảng Ninh đã tiến hành truy bắt nhưng không may rơi vào ổ phục kích của chúng. Đạn bắn ra như mưa từ băng cướp tàn độc khiến 5 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.

Ban chuyên án lên kế hoạch vây bắt băng nhóm "Ngũ hổ rặng ổi".

Lúc này, ban chuyên án nhận định bọn chúng đang gom tiền bạc một cách liều lĩnh và manh động để trốn ra nước ngoài, nên quyết tâm phải tóm chúng bằng mọi giá. Nếu chúng trốn ra nước ngoài thành công, thì xương máu 5 cán bộ chiến sĩ, và rất nhiều máu, nước mắt của người dân vô tội đổ xuống một cách vô ích.

Hàng loạt các trinh sát được cử theo dõi mọi biến động của các đối tượng trong băng cướp. Đến đêm giao thừa năm 1984, nguồn tin trinh sát báo về, Phạm Văn Động sẽ về nhà đón giao thừa, thắp hương cho tổ tiên. Ngay sau đó, Ban chuyên án đã quyết định áp sát đối tượng. Một tổ lính đặc công được tăng cường cùng với các trinh sát công an được điều động về làng Kinh Triều, xã Thủy Triều "bài binh bố trận" đón lõng nhóm đối tượng.

Tuy nhiên, đúng như phán đoán của Ban chuyên án, Động là đối tượng mưu mô, xảo quyệt không dễ để Động "ra mặt" nhanh như vậy. Trước khi về làng, Động cho vài đàn em thám thính tất cả các địa điểm xung quanh, chỉ cần thấy có chút nghi ngờ, anh em nhà Động sẽ nhanh chóng rút lui. Vào thời khắc giao thừa, sau khi cho đàn em đi trước thám sát, ba tên Động, Đông và Tú mới về làng.

Khi đến cánh đồng, Động bất ngờ thay đổi kế hoạch khi giao Phạm Văn Đông và Phạm Văn Tú tản ra làm 2 hướng để cảnh giới. Riêng Động sẽ cải trang để đi bộ về nhà. Theo kế hoạch, các mũi trinh sát sẽ phục kích ở các điểm khác nhau. Và khi Động rơi vào ổ phục kích, các đơn vị sẽ chiếu đèn pin kêu gọi hắn đầu hàng. Tuy nhiên, khi đèn pin vừa bật lên, chưa kịp phát lời kêu gọi, hắn đã rút súng với ý đồ tấn công các mũi trinh sát. Ngay sau đó, phía cảnh sát đã phải nổ súng kết liễu đối tượng cầm đầu của băng cướp khét tiếng đất Cảng này.

Băng cướp khét tiếng bị xóa sổ

Ở vòng ngoài, khi biết tin Động đã mất mạng, Phạm Văn Đông và Phạm Văn Tú nhanh chóng tìm đường tẩu thoát. Hai đối tượng nhảy lên một chiếc xe tải, uy hiếp lái xe chở chúng ra Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tại bờ, Đông và Tú tiếp tục dùng hung khí cướp thuyền của một ngư dân để trốn ra vịnh Hạ Long.

Trên đường ra vịnh, Tú và Đông không chỉ cưỡng ép chủ thuyền nấu nướng phục và còn dùng chiếc thuyền đó đột nhập các con tàu tiến hành cướp bóc trên biển. Hai tên cướp bàn tính, khi cướp được nhiều tiền, 2 đối tượng sẽ tìm cách móc nối vượt biển sang Hồng Kông.

Tuy nhiên, lúc này phía ngoài vịnh Hạ Long, hàng chục con tàu, ca nô của lực lượng cảnh sát, quân đội, biên phòng tuần tiễu ngày đêm. Nhận thấy có động, 2 đối tượng đành quay lại nhà của một người quen của Tú ở huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Lúc này mọi di biến động của 2 tên cướp đã trong tầm mắt của Công an TP.Hải Phòng.

Những tên cướp là anh em cùng mang họ Phạm.

Khoảng 20h mùng 3 Tết năm đó, Đông và Tú mò ra ngoài vườn đi tiểu. Lúc này, các trinh sát đã được bố trí đón lọng đồng loạt nổ súng. Tuy nhiên, do đêm tối, nhìn không rõ người, bắn xong, không thấy động tĩnh gì, các trinh sát tiếp cận mục tiêu nhưng không thấy xác hai tên đâu. Các trinh sát tiếp tục lần theo dấu máu truy kích chúng, lần dọc cánh đồng và dẫn đến một túp lều của ông lão trông coi ao cá.

Theo lời ông lão, hai tên vừa đột nhập vào lều. Một tên bị trúng đạn vào đùi, máu chảy rất nhiều. Trời rét quá, lại bị ướt, nên chúng bắt ông lấy rạ đốt lửa sưởi ấm cho chúng.

Xác định đây chính là 2 đối tượng Tú và Đông, Công an TP. Hải Phòng đã bắc loa gọi chúng đầu hàng để hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, cứ mỗi lần kêu gọi, 2 đối tượng lại nổ súng đáp trả.

Trước tình thế trên, để đảm bảo an toàn cho những người dân xung quanh, ban chuyên án quyết định nổ súng tiêu diệt 2 đối tượng

Những tên đầu sỏ của "Ngũ hổ rặng ổi" đã bị tiêu diệt. Những tên còn lại trong nhóm cùng những đàn em "râu ria" người bị bắt, người bị bắn chết, băng cướp anh em họ Phạm ở đất Cảng chính thức bị xóa sổ, trả lại bình yên cho những người dân ở Hải Phòng, Quảng Ninh.