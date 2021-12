Nhóm người chưa thành niên chặn đường học sinh cướp tiền lĩnh án

Sau nhiều ngày nghị án, sáng nay (2/12), TAND huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long tuyên án vụ nhóm người chưa thành niên chặn đường học sinh cướp tiền.

Để có tiền tiêu xài, nhóm người chưa thành niên ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nhiều lần chặn đường học sinh cướp tiền. Trong ảnh, các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Huỳnh Xây)

Các bị cáo gồm Nguyễn Chí Hải (19 tuổi), Nguyễn Minh Khang, Trần Thành Dinh (cùng 15 tuổi) và Nguyễn Hữu Nhân (17 tuổi), cùng ngụ xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Theo cáo trạng, các bị cáo là bạn bè. Để có tiền tiêu xài, Hải rủ Khang, Dinh, Nhân cùng nhau chặn đường đe dọa mấy em học sinh nhỏ để lấy tiền, tất cả đồng ý. Biết được em P.N.P.L - học sinh lớp 6 có nhiều tiền nên từ tháng 3/2021 đến ngày 20/4/2021, các bị cáo chặn đường dùng vũ lực và vũ khí cướp tiền. Cáo trạng cáo buộc các bị cáo đã lấy tiền của bị hại 6 lần là 14 triệu đồng.

Cáo trạng nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Cũng theo cáo trạng, vụ án trên có 4 người tham gia, các bị can có bàn bạc, phân công giao việc cụ thể cho từng người để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó Hải là người giữ vai trò chính, Hải nghĩ ra việc cướp rồi rủ các bị can Dinh, Khang, Nhân cùng nhau thực hiện. Các bị can đã đe dọa bị hại và việc cướp hoàn thành 4 lần. Riêng 2 lần còn lại bị can Hải không tham gia, thì bị can Khang lại là người giữ vai trò chính, rủ và cùng bị can Dinh, Nhân thực hiện hoàn thành 2 lần phạm tội.

Sáng nay (2/12), TAND huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long tuyên án vụ nhóm người chưa thành niên chặn đường học sinh cướp tiền. (Ảnh: Huỳnh Xây)

Trong quá trình xét xử, bị cáo Hải, Khang và Dinh đã xin lỗi bị hại, thể hiện ăn năn hối lỗi và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo làm lại cuộc đời. Riêng bị cáo Nhân vẫn kêu oan, khẳng định không cướp tài sản.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Tân cho rằng, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo Khang, Dinh, Hải đều thừa nhận hành vi phạm tội và thừa nhận có Nhân tham gia, phía bị hại cũng khai có bị Nhân lấy tiền là phù hợp với hiện trường và vật chứng thu giữ. Nhân cho rằng không cướp tài sản là không đúng với sự thật vụ án, chứng tỏ bị cáo chưa thành khẩn khai báo.

TAND huyện Bình Tân cho rằng, Khang, Dinh có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo và chưa thành niên nên xem xét cho các bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định. Còn Nhân tuy không nhận tội nhưng cũng thuộc đối tượng chưa thành niên nên cho bị cáo mức hình phạt thấp nhất dưới khung hình phạt.



Theo đó, TAND huyện Bình Tân tuyên phạt các bị cáo trên cùng về tội cướp tài sản. Trong đó, Hải 5 năm tù, Khang 3 năm 6 tháng tù, Dinh 3 năm 6 tháng tù, Nhân 4 năm tù. TAND huyện Bình Tân tuyên miễn hình phạt bổ sung, đồng thời yêu cầu các bị cáo bồi thường tiền cho bị hại.