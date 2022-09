Anh Đoàn Minh Điệp phản ánh việc vườn cây bị nhóm người lạ đến phá

Phản ánh tới Báo điện tử Dân Việt, anh Đoàn Minh Điệp (thường trú Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, vừa bị nhiều người lạ vào phá hoại một vườn cây cảnh mà anh đang quản lý.

Anh Điệp mới tham gia tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã Giống cây trồng Toàn Hưởng có trụ sở ở thôn Toàn Thắng, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, anh Điệp là đầu mối tiêu thụ cây cảnh cho HTX này tại Hà Nội. Để chuẩn bị cho công việc kinh doanh, anh Điệp mượn thửa đất tại số 46, ngõ 885, tổ 4, đường Áp Trúc (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) của người thân để trưng bày cây cảnh.

Anh Điệp chi phí hơn 400 triệu đồng để mua sắt về dựng kệ và nhập cây cảnh. Tuy nhiên, khi anh Điệp mới dựng xong hệ thống giàn treo, tập kết đưa cây cảnh về thì xảy ra chuyện.

Hình ảnh hệ thống treo lan bị phá hoại.

Anh Điệp thất thần đứng trước vườn lan trị giá cả trăm triệu đồng bị phá hoại.

Anh Điệp kể lại: “Vào khoảng 9h30 sáng ngày 26/8/2022, tôi vừa đến nơi làm việc thì thấy một nhóm người lạ tay cầm các dụng cụ như bình hơi, súng bắn vít phá vách khu vườn cây cảnh vừa được dựng lên.

Tôi có hỏi tại sao các anh lại tự ý phá hàng rào tôn khu vườn của tôi thì họ bảo rằng tôi là người làm thuê không phận sự và đuổi tôi đi, còn cấm tôi không được quay phim chụp ảnh.

Vì có một mình nên tôi rất hoang mang và hoảng sợ, tôi chỉ dám đứng từ xa để theo dõi và ghi hình lại sự việc, sau đó buộc phải lên xe nổ máy dời đi để đảm bảo an toàn cho bản thân".

Hình ảnh vườn lan sau khi vừa bị một số người lạ mặt vào phá.

“Khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, tôi quay lại khu vườn thì thấy cảnh tượng tan hoang, toàn bộ hệ khung treo cây bị phá sập hoàn toàn. Trước cảnh tượng đó, tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn. Mấy ngày sau tôi mới báo cáo tình hình khu vườn đã bị nhóm người lạ đến phá hoại với Chủ nhiệm Hợp tác xã Toàn Hưởng", anh Điệp nói.

Nhiều cây lan đã bị mất cắp sau khi khu vườn bị phá hoại, chỉ còn lại một vài cây hoa đơn đang chết dần.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Dân Việt ghi nhận toàn bộ khung sắt, giàn treo lan đã bị kéo sập hoàn toàn, một cảnh tượng đổ nát, cây hoa chết khô bên trong khu vườn.

Khu vực vườn lan của anh Nghiệp bị phá hoại có nhiều nhà xưởng mọc xung quanh.

Trong khi đó ông Đặng Văn Toàn - Giám đốc Hợp tác xã Giống cây trồng Toàn Hưởng cho biết: "Tôi cũng đã nhận được báo cáo của anh Điệp về khu vườn cây cảnh bị phá hoại. Toàn bộ khu vườn đó lo anh Điệp quản lý và chịu trách nhiệm, hợp tác xã chỉ cung cấp cây giống và anh Điệp như một đại lý tiêu thụ sản phẩm. Tôi cũng chia buồn với anh Điệp và mong cơ quan chức năng sớm tìm ra người phá nát khu vườn để đền bù thiệt hại cho anh Điệp".



Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, Trưởng công an phường Yên Sở Nguyễn Văn Tĩnh cho biết: “Công an phường đã nhận được đơn của anh Đoàn Minh Điệp, hiện tại Công an phường Yên Sở đang mời anh Điệp lên để làm rõ vụ việc”.