Nhóm Rap Nhà Làm và Chị Cả bị phạt 80 triệu đồng vì các bài hát dung tục, lệch chuẩn

Chánh thanh tra Bộ VHTTDL Phạm Cao Thái vừa ký hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo với hai cá nhân Lê Vũ An - nghệ danh Chí và Đinh Thanh Tùng - nghệ danh Chị Cả.



Theo Quyết định số 6/QĐ-XPVPHC, ông Lê Vũ An, nghệ danh Chí, sinh năm 1997, hoạt động nghệ thuật tự do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính lưu hành bản ghi âm "Thích Ca Mâu Chí" trên mạng xã hội có nội dung xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. Quyết định nêu rõ theo khoản 4, Điều 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, ông Lê Vũ An bị hình thức xử phạt là phạt 45 triệu đồng.

Hình ảnh nhóm Rap Nhà Lam làm lễ sám hối ở chùa Quán Sứ sau sản phẩm xúc phạm Phật giáo. Ảnh: TL.

Theo Quyết định số 7/QĐ-XPVPHC, ông Đinh Thanh Tùng, nghệ danh Chị Cả, sinh năm 1994, hoạt động nghệ thuật, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính lưu hành bản ghi âm "Censored" (Mua cho con chiếc còng tay) trên mạng xã hội có từ ngữ trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Quyết định nêu rõ theo Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi hạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, ông Đinh Thanh Tùng bị hình thức xử phạt là 35 triệu đồng.

Các Quyết định cũng nêu rõ các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hai cá nhân bị xử phạt nêu trên là tiêu hủy bản ghi âm, nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do lưu hành bản ghi âm trên mạng xã hội và tháo gỡ bản ghi âm dưới hình thúc điện tử trên môi trường mạng, kỹ thuật số.

Trước đó, khi trả lời Dân Việt, ông Nguyễn Thu Đông - Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và bản ghi âm ghi hình, Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, Cục đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ VHTT&DL và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc xem xét và có hình thức xử lý đối với các sản phẩm "nhạc rác", trong đó có "Thích Ca Mâu Ni Chí" của nhóm Rap Nhà Làm và "Censored" của Chị Cả. Cả hai sản phẩm này đều có những ca từ không chuẩn mực, gây bức xúc dư luận.

Đinh Thanh Tùng - nghệ danh Chị Cả. Ảnh: TL.

Ông Nguyễn Thu Đông nhấn mạnh rằng, tất cả các cá nhân khi đăng tải các sản phẩm âm nhạc lên mạng đều phải chịu trách nhiệm về hành vi đó của mình. Đặc biệt, khi sản phẩm âm nhạc gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục và gây bất bình trong dư luận thì người sáng tác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nghị định 144/2020/NĐ-CP đã quy định rất rõ về những điều này. Bản thân những người đăng tải các bản nhạc rap/nhạc chế có nhiều ngôn từ dung tục, phản cảm… là đang tự hạ thấp giá trị của các tác phẩm âm nhạc của mình.

Trước đó, nhóm Rap Nhà Làm đã đến chùa Quán Sứ - trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) để sám hối. Buổi sám hối được chứng kiến bởi Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN và chư tôn thuộc Văn phòng Trung ương GHPGVN. Trung ương GHPGVN cũng có văn bản gửi Tăng Ni, Phật tử trên cả nước mong tha thứ, bỏ qua cho nhóm này khi họ đã ý thức được hành vi sai trái.

Các thành viên nhóm Rap Nhà Làm. Ảnh: TL.

"Chúng tôi thừa nhận rằng nhận thức còn kém, từ đó gây ra hành động sai trái. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Cá nhân tôi cảm thấy rất biết ơn khi các thầy đã mở lòng từ bi tha thứ, chấp thuận lời xin lỗi của chúng tôi. Các thầy cũng đưa ra những lời chỉ dạy cần thiết và cho chúng tôi làm lễ sám hối", Low G - đại diện nhóm Rap Nhà Làm chia sẻ sau khi sám hối.

Nhóm Rap Nhà Làm gây xôn xao dư luận khi phát hành sản phẩm "Thích Ca Mâu Chí", trong đó có sử dụng một điển tích liên quan đến lịch sử Phật giáo và biến thành nội dung dung tục. Ngoài ra, hình ảnh Đức Phật cũng bị chế lại, đeo xích, đồng hồ… khiến dư luận bức xúc.

Ca khúc "Censored" của Chị Cả - một rapper có tiếng trong cộng đồng underground, từng tham gia game show King of Rap đã khiến công chúng phản ứng dữ dội bởi những câu từ dung tục, loạn luân. Trước làn sóng phản đối, Chị Cả ngay lập tức đưa ra lời xin lỗi. Anh cho biết: "Tôi không ngờ được một ngày, nó sẽ trở nên viral và lan truyền nhanh như vậy. Tôi xin lỗi vì đã không chọn lọc ngôn từ cẩn thận, kỹ càng. Ý tứ lời lẽ cũng không rõ ràng dẫn đến việc mục đích ban đầu là châm biếm cũng bị hiểu sai".

Nhiều người lên tiếng chỉ trích, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý. Cục Nghệ thuật Biểu diễn sau đó đã có văn bản gửi thanh tra Bộ VHTT&DL đề nghị xử lý.