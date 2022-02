Nhộn nhịp tuyển dụng giáo viên mầm non trước ngày trường học mở cửa

Thông tin tuyển dụng tràn ngập

Dạo quanh một số trang Facebook liên quan đến mầm non, hàng loạt các thông tin tuyển dụng liên tục được cập nhật. Trong số này, hầu hết là các cơ sở mầm non tư thục tuyển bổ sung giáo viên, bảo mẫu, nhân viên văn phòng, đầu bếp, tạp vụ...

Trao đổi với Dân Việt, bà M.N., chủ một cơ sở mầm non tại quận 8 cho biết, cũng như nhiều cơ sở khác, trong thời gian nghỉ do dịch bệnh vừa qua, giáo viên phải nghỉ suốt thời gian dài. Là một cơ sở mới hoạt động, chi phí bỏ ra chưa thu hồi được thì phải đóng cửa, bà N. phải trả lãi cộng thêm chi phí mặt bằng nên không thể hỗ trợ cho giáo viên.

Hàng loạt thông tin tuyển dụng được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Nhiều giáo viên của trường đã tìm công việc khác để làm trong khoảng thời gian này, đến nay đã ổn định và không còn muốn quay lại làm nghề giữ trẻ. Chính vì vậy, nghe tin UBND TP.HCM cho phép mở cửa hoạt động trở lại, bà N. lập tức đăng tin tuyển dụng qua các kênh như facebook, zalo... và gửi thông tin tới các trung tâm việc làm.

"Tôi đang cần tuyển 5 thêm khoảng giáo viên, 3 bảo mẫu, 1người nấu bếp. Dù đã đăng tuyển dụng từ trước tết nhưng đến nay vẫn chưa đủ. Hy vọng thời điểm trẻ tới trường, chúng tôi cũng vừa đủ giáo viên cho các lớp" - bà N. nói.

Tương tự, cô T.M., chủ cơ sở mầm non tại quận 12 cũng đang "ráo riết" tuyển dụng giáo viên. Cô M. cho biết, theo kết quả khảo sát của trường, chỉ có khoảng 40% phụ huynh đồng ý cho con đi học trở lại. Với tỷ lệ này, hiện giáo viên, bảo mẫu của trường đáp ứng đủ.

Nhiều giáo viên chuyển qua làm ngành nghề khác nên cơ sở giáo dục bị thiếu hụt nhân lực. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Phụ huynh ban đầu còn e dè vấn đề dịch bệnh nên chưa cho con đi học trở lại. Tuy nhiên, sau một vài tuần, khi tình hình ổn định thì chắc chắn tỷ lệ cho bé đến trường sẽ đông hơn. Chúng tôi đang cố gắng bổ sung giáo viên khi trẻ trở lại trường đông hơn" - cô M. cho biết.

Cũng theo cô M., nguyên nhân trường thiếu giáo viên phần lớn là do các cô chuyển đổi nghề nghiệp trong đợt dịch bệnh vừa qua. Một số cô giáo còn đang ở quê chưa trở lại thành phố.

Song song với hoạt động tuyển dụng của các cơ sở mầm non, số lượng giáo viên, sinh viên mầm non mới ra trường đăng tin tìm công việc cũng nhiều không kém. Hầu hết, các nhân sự này đang "cấp tốc" tìm việc để kịp thời đến lớp ngay khi các cơ sở mầm non mở cửa trở lại.

Không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên

Theo thông tin từ bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho đến nay, Sở vẫn chưa ghi nhận quận, huyện nào có tình trạng thiếu giáo viên hoặc thiếu chỗ học cho học sinh ở bậc mầm non tới mức căng thẳng.

Đối với các cơ sở mầm non tư thục, bà Điệp nhìn nhận, việc thiếu giáo viên là có. Tuy nhiên, số lượng thiếu không nhiều và các cơ sở có khả năng tự cân đối được. Ngoài ra, trong thời gian đầu khi trẻ được trở lại trường học, tỷ lệ đến trường không thể đạt 100% nên giáo viên vẫn có thể đủ để dạy học.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non, tới thời điểm hiện tại, toàn bộ số trường mầm non được trưng dụng để phòng chống dịch Covid-19 đã được trả về lại cho ngành. Tất cả các cơ sở đều đã được làm vệ sinh, khử khuẩn... Đồng thời, trước khi học sinh mầm non đi học lại, các trường phải tổ chức họp phụ huynh có thể bằng hình thức trực tiếp (theo từng nhóm lớp nhỏ) hoặc họp trực tuyến.

Trong buổi họp này, giáo viên phải thông tin cho phụ huynh biết rõ ràng về tình hình phân luồng cho phụ huynh ra vào cổng trường, việc ăn uống ngủ nghỉ cho học sinh sẽ được tiến hành ra sao, có ca nhiễm Covid-19 sẽ được xử lý như thế nào, tình hình tiêm vaccine của giáo viên…