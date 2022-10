Như Quỳnh: "Tôi của ngày hôm nay là con người của năng lượng tích cực"

Xuất hiện tại phố cổ Hà Nội vào sáng 19/10 trong bộ váy phối nhiều gam màu sáng, dáng rộng, tóc dài buông xõa… Như Quỳnh khiến người đối diện có cảm giác chị là người duy nhất thế giới bị thời gian bỏ quên. Một nguồn năng lượng tươi mới và ngập tràn hạnh phúc tỏa ra từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói và cử chỉ của giọng ca gốc Quảng Trị. Hình ảnh này khác hẳn với hình ảnh thời Như Quỳnh mới về Việt Nam biểu diễn (2018), đó là quãng thời gian chị phải vật lộn với sự chếnh choáng sau khi hôn nhân đổ vỡ và phải liên tục uống thuốc ngủ do bệnh mất ngủ kéo dài 20 năm.

Nhu Quỳnh xinh đẹp và dịu dàng khi xuất hiện tại phố cổ Hà Nội một sáng mùa Thu. Ảnh: BTC.

Như Quỳnh khoe rằng, bây giờ giấc ngủ đã trở lại với chị một cách đều đặn, chị thấy mình luôn ngập tràn năng lượng và lâng lâng trong hạnh phúc của tình yêu.

"Tôi của ngày hôm nay là con người của năng lượng tích cực và hạnh phúc với tình yêu của mình. Tôi muốn làm tốt nhất mọi thứ cùng với sức khoẻ, năng lượng ấy", giọng ca "Người tình mùa đông" thổ lộ.

Chia sẻ với Dân Việt, Như Quỳnh cho biết, sự ra đi đường đột của em trai Tường Khuê đã để lại trong chị một khoảng trống vô cùng lớn. Nếu cố quên thì không sao nhưng mỗi lần có ai đó nhắc đến là chị lại nhớ em trai da diết. Và gần một năm qua, hình bóng của em trai Tường Khuê vẫn luôn ngự trị trong trái tim Như Quỳnh.

"Ba mẹ mất hết rồi nên tôi với Tường Khuê đúng nghĩa là dựa vào nhau mà sống. Thời cậu ấy còn tại thế, cậu ấy lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, viên thuốc, bộ trang phục đi diễn…. Giờ cậu ấy mất rồi, tôi phải tự chăm sóc bản thân và lo lắng mọi thứ. Tôi luôn nghĩ rằng, ở đâu đó trên cõi đời này, cậu ấy vẫn luôn mong tôi có sức khoẻ, luôn mong tôi hạnh phúc. Trong liveshow The best of Như Quỳnh diễn ra tại TP. HCM ngày 12/11 tới đây, NTK Việt Hùng sẽ giúp đỡ tôi và kế tiếp ước nguyện của Tường Khuê, thiết kế cho tôi những bộ áo dài thật đẹp để tôi bước lên sân khấu".

Như Quỳnh khiến người đối diện có cảm giác như chị bị thời gian bỏ quên. Ảnh: BTC.

Nói về con gái Medoly Đông Nghi, Như Quỳnh tâm sự: "Con gái Medoly sống với ba từ bé, do tôi phải thường xuyên đi diễn xa, không thể chăm sóc con tốt như ba của con được. Tận sâu trong trái tim mình, tôi luôn biết ơn bố của Medoly vì anh là một người rất giỏi và rất trách nhiệm. Đối với người khác thì không biết như thế nào nhưng đối với tôi, ba của Medoly là số 1 trên con đường học vấn.

Ba cháu là một người hết lòng yêu thương con cái. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trên bước đường cùng đồng hành với con. Dù tôi phải thường xuyên đi diễn xa nhưng con gái Medoly vẫn luôn nhận được sự dạy dỗ và định hướng trong việc học tập từ ba.

Hơn nữa, con lớn lên ở Mỹ nên vấn đề học hành phải trông cậy nhiều ở ba vì ba nói tiếng Anh tốt hơn mẹ nên hướng dẫn con được nhiều thứ hơn, còn mẹ không thành thạo tiếng Anh lắm nên chủ yếu dạy con bằng tiếng Việt do đó mà cũng có những hạn chế. Tôi vẫn luôn muốn giữ cho con những nền tảng về gốc gác, truyền thống dân tộc Việt Nam nên vẫn hay dạy con nói tiếng Việt.

Cách đây khoảng 8 năm, tôi có thể nói là Medoly rất yêu nghệ thuật, con mê hát và nhảy múa. Nhưng không may, thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, con phải tạm ngưng cái duyên đến với nghệ thuật.

Như Quỳnh và ca sĩ Quang Thành. Ảnh: BTC.

Hiện tại con chỉ tập trung vào con đường học vấn, biết đâu một ngày con lại có nhã hứng hoặc con muốn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật giống như mẹ. Nhưng con đã khẳng định một điều chắc chắn là con sẽ không hát bolero như mẹ.

Con chỉ muốn theo đuổi dòng nhạc với xu hướng mới mẻ, dù thế nào tôi cũng hết lòng ủng hộ con. Nghệ thuật không bao giờ làm người ta "hư" cả. Quan trọng là mình định hướng con như thế nào cho tốt, tôi vẫn luôn mong con nhận được những điều tốt nhất, những kinh nghiệm từ anh chị em bạn bè, những người lớn tuổi".

Quay "Người tình mùa đông" bằng trang phục đi mượn

Nhắc nhớ đến những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của Như Quỳnh, đặc biệt là bài "Người tình mùa đông" và mới đây nhất là bài "Duyên phận", nữ ca sĩ kể, chị hát bài "Người tình mùa đông" lần đầu tiên khi thực hiện ghi hình tại Canada mùa đông năm 1993. Trước giờ nhiều người vẫn nghĩ đó là bài hát Trung Hoa nhưng kỳ thực đây là ca khúc của Nhật Bản, có tên tạm dịch là "Thỏi son".

Ca khúc "Người tình mùa đông" - Như Quỳnh. Clip: Nhạc Việt Nam 1994.

Ca khúc được nhạc sỹ Anh Bằng soạn lời Việt. Khi ghi hình ca khúc này, do trang phục mà Như Quỳnh chuẩn bị không được đẹp nên ca sĩ Thi Vân lúc đó đã cởi bộ đồ đang mặc trên người cho chị mượn. Sau khi bài hát này phát hành, nhiều người đã gọi Như Quỳnh là "Người tình mùa đông", rồi "Liên tử". Với nữ ca sĩ, tên gọi nào cũng dễ thương, ý nghĩa và vì khán giả mà luôn cố gắng hết mình để cống hiến.

Riêng bài "Duyên phận" thì sau khi nhạc sĩ Thái Thịnh viết xong đã đưa cho Như Quỳnh nhưng chị bỏ bẵng đi hai năm không thu âm. Đến khi thu âm xong, ra mắt khán giả thì ca khúc lại được rất nhiều người yêu thích và trở thành "hiện tượng" của dòng nhạc bolero. Điều này khiến Như Quỳnh vô cùng bất ngờ và vui sướng. Bản thân Như Quỳnh cũng nhận thấy ca khúc có nhiều câu như viết về chính chị.

Chia sẻ về liveshow "The best of Như Quỳnh" sẽ được diễn ra vào 20h ngày 12/11 tại Nhà hát Hoà Bình (TP.HCM), nữ ca sĩ cho biết, chị mong muốn mang đến những điều đặc biệt nhất. Không chỉ là những tác phẩm đã mang đến cho Như Quỳnh vị trí không thể thay thế trong lòng công chúng như: "Người tình mùa đông", "Duyên phận", "Nếu đời không có anh", "Những ngày xưa thân ái"… mà còn nhiều giá trị mang tính độc bản khác. Trong đó, dàn khách mời tham gia chương trình sẽ mang đến cho khán giả rất nhiều sự ngạc nhiên.

Như Quỳnh đang trong thời điểm sung sức nhất của sự nghiệp. Ảnh: BTC.

Tham gia chương trình, ngoài các tên tuổi ít nhiều gắn bó với nữ danh ca như Mạnh Đình, còn có sự góp mặt của Noo Phước Thịnh, Lương Bích Hữu, hai ca sĩ nhạc trẻ có chỗ đứng và có nhiều bản hits. Ngoài ra, còn có NSND Lệ Thuỷ, Hồng Đào, Minh Nhí, Hoài Tâm, Minh Dự, Nam Thư. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ca sĩ Lâm Thuý Vân và nhạc sĩ Tùng Châu về nước để tham gia chương trình. Chương trình được dẫn chuyện bởi Hồng Đào, Tùng Leo, và MC Anh Khoa cũng là một ẩn số mang lại sự tò mò.

"Tôi may mắn vì lần này về nước làm liveshow đã nhận được rất nhiều cái gật đầu của các nghệ sỹ lớn trong thời điểm cuối năm bận rộn. Tôi chắc chắn rằng, từ anh Mạnh Đình, Lâm Thuý Vân, chị Hồng Đào, Trấn Thành và nhiều nghệ sỹ trẻ khác dành cho tôi rất nhiều tình cảm. Khi phụ trách sản xuất chương trình gọi điện cho Lâm Thuý Vân, Hồng Đào… đều nhận được cái gật đầu rất mau lẹ. Trong đó, chị Hồng Đào nói, dù rất bận rộn nhưng sẽ về trước hai ngày để đồng hành cùng Như Quỳnh.

Tôi không dám hứa sẽ làm điều gì phi thường nhưng chắc chắn sẽ làm những điều tốt nhất cho liveshow lần này để không phụ lòng tình cảm khán giả dành cho mình. Chắc chắn sẽ là một hình ảnh Như Quỳnh khác biệt, mới mẻ, một trang mới của đời nghệ sỹ cũng sẽ bắt đầu từ đây. Tôi không muốn lặp lại bản thân, đó là điều tôi trân trọng. Các nghệ sỹ sẽ chú tâm vào phần trình diễn của mình, không chỉ riêng mình tôi đâu".

Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970, tại Quảng Trị. Chị sang Mỹ định cư năm 1993 và sinh hoạt văn nghệ tại hải ngoại cho đến tận 2018 mới về nước biểu diễn. Như Quỳnh tuy hoạt động ở hải ngoại là chủ yếu nhưng lại có một lượng lớn fan hâm mộ tại Việt Nam. Những ca khúc do Như Quỳnh thể hiện đều được rất nhiều người yêu thích. Điển hình nhất là hai bài hát "Vùng lá me bay" và "Duyên phận" mà Như Quỳnh từng thể hiện vào năm 2010 đã trở thành một hiện tượng vào những năm 2016 - 2017, khi dòng nhạc borelo bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam. Chính bởi sự yêu mến đó mà nhạc sĩ Thái Thịnh, tác giả ca khúc "Duyên phận", đã viết một bài hát mới lấy tên "Lênh đênh phận buồn" như là sự tiếp nối để tặng riêng cho tiếng hát Như Quỳnh.