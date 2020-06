Những bộ phim Hoa ngữ làm mưa làm gió trong nửa đầu năm 2020

Trần Thiên Thiên trong lời đồn



Được chuyển thể từ tiểu thuyết "Tam công chúa trong lời đồn", nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện của nữ biên kịch vô danh Trần Tiểu Thiên (Triệu Lộ Tư) và thế tử Hàn Thước (Đinh Vũ Hề).

Poster phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn.

Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện nữ biên kịch bị "xuyên" vào chính tác phẩm của mình, trở thành nhân vật phụ Trần Thiên Thiên lẳng lơ, xấu tính, độc ác và bị nam chính giết ngay từ chương 3. Không để số mệnh sắp đặt, Trần Thiên Thiên đã cố gắng để thay đổi cốt truyện và biến mình từ nữ phụ thành nữ chính.

"Trần Thiên Thiên trong lời đồn" thu hút khán giả bởi nội dung hài hước, giải trí, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Chỉ sau 2 ngày chiếu, bộ phim đã thu hút được 190 triệu lượt xem, rating 0,93%, đứng đầu mảng phim dài tập chiếu mạng. Điểm Douban của bộ phim đạt 7,7/10 với những lời khen ngợi của khán giả.

Bộ phim khởi chiếu từ ngày 18/5 vào 19h30 thứ 2 và thứ 3 hàng tuần độc quyền trên app WeTV, mỗi tập phim dài 45 phút.

Thu Thiền

Bộ phim "Thu Thiền" do Nhậm Gia Luân thủ vai chính đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Bộ phim lấy bối cảnh năm 1941, khi quân Nhật tràn vào Hồng Kông. Diệp Xung (Nhậm Gia Luân) là một người gốc Trung Quốc sinh ra và được nuôi dưỡng tại Nhật Bản. Anh làm việc cho tổ chức quân đội Nhật Bản tại Trung Quốc.

Sở hữu gương mặt điển trai cùng khả năng diễn xuất tài tình, Nhậm Gia Luân đã đem đến cho khán giả một Diệp Xung thông minh, tài trí hơn người. Bề ngoài Diệp Xung là một sĩ quan người Nhật máu lạnh có biệt danh "ma đầu giết người", nhưng thực chất anh là một gián điệp cho Trung Quốc dưới bí danh là Thu Thiền – một nhân vật bị quân Nhật tại Hồng Kông truy lùng ráo riết.

Poster phim Thu Thiền.

Với mạch phim nhanh, diễn biến kịch tính, "Thu Thiền" đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay sau khi ra mắt, bộ phim đã leo lên vị trí thứ 3 trong top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo vào ngày 5/5. Những từ khóa liên quan đến bộ phim "Thu Thiền", "Nhậm Gia Luân mặc quân trang" đều nằm trong top 20 tìm kiếm trên Weibo.

"Thu Thiền" gồm có 49 tập, mỗi tập dài 45 phút, được phát sóng từ ngày 4/5 trên đài truyền hình Giang Tô và Triết Giang lúc 19h30, đồng thời phát sóng trên các trang mạng: Tencent,Youku và MangoTV lúc 21h00 (giờ Việt Nam) từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.

An Gia

Được chuyển thể từ tác phẩm truyền hình ăn khách tại Nhật Bản – "Your Home is My Business", "An Gia" gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi sự tham gia của "nữ hoàng rating" Tôn Lệ và dàn diễn viên gạo cội: La Tấn, Tôn Giai Vũ, Vương Tử Kiện...

Poster phim An Gia.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện con người quyết tâm theo đuổi sự thành công trong lĩnh vực nhà ở, đất đai và kinh doanh bất động sản. Câu chuyện bắt đầu khi Phòng Tự Cẩm (Tôn Lệ) được phân về làm quản lý tại phòng giao dịch Tịnh Nghi. Tưởng chừng sẽ có cảnh "ma cũ" bắt nạt "ma mới", nhưng ngược lại tại đây, "ma mới" họ Phùng đã khiến hội "ma cũ" phải khiếp sợ và nể phục bởi sự oai phong của cô.

Đồng hành cùng với Phòng Tự Cẩm (Tôn Lệ) là Từ Văn Xương (La Tấn), một nam chính có phần lập dị và sống quá thiên về tình cảm.

Llên sóng vào ngày 21/2, khi người dân đang lo lắng, hoang mang vì dịch Covid-19, "An Gia" đã đạt được những thành tích ấn tượng. Trong tập phát sóng đầu tiên, bộ phim đạt rating 1,856% (đài Bắc Kinh) và 1,999% (đài Đông Phương) và trong những tập tiếp theo, rating của bộ phim luôn đạt mức trên 2%.

Theo bảng đo rating do Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc công bố, từ ngày 29/2 đến 6/3, rating của bộ phim "An Gia" đã đạt mốc 3,256% trên đài Bắc Kinh và đài Đông Phương. Điều này đã khẳng định được danh hiệu "nữ hoàng rating" của Tôn Lệ là xứng đáng và khẳng định được sức hút của "An Gia."

Trạm kế tiếp là hạnh phúc

Ngay từ những ngày đầu phát sóng, "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của khán giả bởi vẻ ngoài điển trai của Tống Uy Long và mối tình chị em vô cùng đáng yêu giữa Hạ Phồn Tinh (Tống Thiến) và Nguyên Tống (Tống Uy Long).

Poster phim Trạm kế tiếp là hạnh phúc.

Trong tập đầu tiên phát sóng ngày 26/1 trên đài Hồ Nam, "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" đã đứng thứ nhất trong hạng mục phim truyền hình buổi tối của CCTV với rating đạt 1,47%, nhận được đánh giá 8,1/10 trên trang Douban. Cũng chính lý do này mà "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" bộ phim chiếu mạng và trên đài có thành tích cao nhất trong nửa đầu năm 2020.

Bên cạnh đó, rating của bộ phim đã đạt 2,968% trước khi phát sóng tập cuối, rating luôn giữ mức trên 2% trong 9 ngày liên tiếp. Tống Thiến đã luôn luôn dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số truyền thông, điều này đã chứng tỏ sức hút và độ thành công của "Trạm kế tiếp là hạnh phúc".

Cẩm Y Chi Hạ

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lam Sắc Sư Phân, nội dung bộ phim kể về của Lục Phiến Môn nữ bổ khoái Viên Kim Hạ (Đàm Tùng Vận) vì một vụ án mà gây thù kết oán với Cẩm y vệ Lục Dịch (Nhậm Gia Luân) - một người có tính cách tàn nhẫn.

Nhưng vì phụng mệnh triều đình để tìm ra số ngân lượng dùng tu sửa cầu đường bị đánh cắp, Viêm Kim Hạ đã hỗ trợ Cẩm y vệ Lục Dịch cùng đến Dương Châu điều tra. Vốn không cùng chung chí hướng nhưng vì phải liên thủ cùng nhau để điều tra vụ mất cắp, hai người Viên Kim Hạ và Lục Dịch từ chỗ như nước với lửa đã có dần dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Poster phim Cẩm Y Chi Hạ.

Được phát sóng vào ngày 28/12/2019, lượt xem online của "Cẩm Y Chi Hạ" trên MangoTV đạt 2,78 tỷ và trung bình mỗi ngày lượt xem đều tăng khoảng hơn 50 triệu. Bảng nhiệt độ phim truyền hình trên IQiyi xếp thứ 4 với 7585 điểm, "Cẩm Y Chi Hạ" vẫn đứng top 1 bảng siêu đề tài mảng phim truyền hình trên Weibo và điểm douban 7,5 với hơn 100 nghìn lượt đánh giá (trong đó 4 sao chiếm phần trăm nhiều nhất 39,1%). Bên cạnh đó, chỉ số truyền thông của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đứng lần lượt ở vị trí số 1 và số 2 trên bảng diễn viên chính web – drama trong nhiều ngày liền.