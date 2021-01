Những chuyến tàu "chở Tết" tới Trường Sa

Niềm vui người "chở Tết"

Quân cảng Cam Ranh những ngày này, nhiều chuyến xe đang khẩn trương vận chuyển hàng hóa tập kết ở cầu cảng để đưa lên tàu với những món quà mang hương vị từ mọi miền Tổ quốc. Những chậu quất cảnh, mai vàng, đào phai, hoa phong lan cùng các nhu yếu phẩm, thực phẩm, bánh mứt kẹo… là hương vị Tết mà người dân cả nước gửi gắm qua chuyến công tác đầu năm 2021 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân tới quân và dân các đảo ở quần đảo Trường Sa.



Tiếp nhận những chậu quất cảnh, các loại lương thực thực phẩm thiết yếu như gạo nếp, thịt lợn, gà, lá dong, Đại uý Nguyễn Văn Sỹ, Chính trị viên tàu 571, Hải đội 411, Lữ đoàn 955 cùng các cán bộ chiến sĩ tàu phân loại và nhanh chóng đưa vào khu hầm lạnh bảo quản để khi hàng ra đến đảo vẫn còn tươi như ở đất liền.

Đại uý Nguyễn Văn Sỹ cho biết: "Được thực hiện nhiệm vụ chở quà Tết ra đảo là niềm vinh dự của mỗi cán bộ chiến sĩ tàu 571 bởi ở vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc, đồng đội của chúng tôi không có điều kiện vui Xuân đón Tết như đất liền. Mong rằng những món quà tết này sẽ đem lại niềm vui, tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội của chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc".

Những thùng quà nghĩa tình quê hương chuyển ra đảo xa

Theo Đại uý Phạm Văn An, Thuyền trưởng tàu 561, những ngày này lượng hàng hóa về cảng tương đối lớn, nên gần một tuần nay, cán bộ, chiến sĩ tàu luôn sẵn sàng trực tại cảng để sắp xếp hàng, buộc chắc, che chắn kín đáo, đảm bảo những phần quà mang ra đến nơi được an toàn, nguyên vẹn. Trước mỗi chuyến đi, ban chỉ huy tàu tổ chức quán triệt nhiệm vụ để CBCS toàn tàu nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao; phân công, cắt cử các bộ phận, vị trí làm tốt công tác chuẩn bị. Việc bảo đảm an toàn cho tàu và hàng hoá luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo dự báo, trong hải trình đưa Xuân sớm ra Trường Sa thời tiết sẽ rất bất lợi, biển động, gió mùa, độ cao sóng từ 2-4m song các cán bộ chiến sĩ tàu 490 đã xác định rõ khi nhận nhiệm vụ. Thiếu tá Lê Văn Chung, Thuyền trưởng tàu 490 chia sẻ, dẫu có khó khăn đến mấy nhưng được coi là "nhịp cầu nối" giữa đất liền với đảo xa nên mỗi CBCS trên tàu đều thấy vui và tự hào khi được chở quà Tết ra đảo. Có thể nói, chuyến đi mang theo cả niềm tin yêu, tấm lòng trân quý của người thân, nhân dân cả nước gửi tới các cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa, mong quân dân huyện đảo được đón Tết sung túc, đủ đầy như trong đất liền.

Để mâm cỗ tết của lính đảo được đủ đầy.

Đại tá Ngô Đình Xuyên, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết: Lữ đoàn đã xây dựng kế hoạch bảo đảm các mặt hàng cho bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa đón Tết Nguyên đán Tân Sửu theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Các mặt hàng gửi ra đảo đều mang hương vị Tết cổ truyền của dân tộc, thể hiện sự quan tâm của đồng bào cả nước với Trường Sa, là nguồn động viên to lớn giúp cán bộ, chiến sỹ vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Cùng với sự quan tâm của Bộ quốc phòng, Quân Chủng Hải quân Vùng 4 và nhân dân cả nước, mâm cỗ của lính đảo sẽ đủ hương vị Tết cổ truyền của 3 miền với bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ; sắc mai vàng của miền Nam, cúc vàng của miền Trung và sắc đào phai của miền Bắc. Tất cả tạo nên một cái Tết ấm cúng giữa đảo xa.

Chậu quất cảnh được thủy thủ đoàn bảo quản cẩn thận đưa ra đảo

Những con tàu nối nhau ra Trường Sa vào dịp cuối năm đầy ắp hàng hóa là tấm lòng của chính quyền và nhân dân mọi miền Tổ quốc hướng về những cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ vùng biển, đảo Tổ quốc và người dân sinh sống trên các đảo, với mong muốn quân dân Trường Sa được đón tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, đầy đủ và đầm ấm. Đó cũng là tình cảm của đất liền với các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.