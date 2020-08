Những chuyện tình “máy bay – phi công” vụng trộm gắn mác 19+ nổi đình đám làng phim ảnh

Khi lên sóng, những bộ phim về chủ đề này cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả bởi nó đưa tới mọi người một góc nhìn khác về tình yêu và tuổi tác trong xã hội. Dưới đây là một vài bộ phim truyền hình Hàn Quốc khai thác về chuyện tình chị - em đáng xem nhất.

"Love is a bonus book"

Poster "Love is a bonus book".

"Love is a bonus book" là một bộ phim tình cảm, hài hước chứa đựng nhiều ý nghĩa được ra mắt khán giả năm 2019. Ngay khi vừa lên sóng, phim nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng, rating tăng theo từng tập.

Nội dung "Love is a bonus book" kể về chuyện tình giữa cặp chị em thanh mai trúc mã Cha Eun Ho (Lee Jong Suk) và Kang Dani (Lee Nayoung). Cả hai từng lỡ bỏ qua nhau trong quá khứ nhưng sau, họ vẫn ở bên nhau. Bên cạnh việc kể chuyện tình yêu cả hai nhân vật chính, phim còn gửi gắm thông điệp về sự lựa chọn giữa sự nghiệp - gia đình, tiền bạc – đam mê.

"Something in the rain"

Năm 2018, "Something in the rain" ra mắt công chúng với câu chuyện tình giữa chàng trai trẻ Seo Joon Hee (Jung Hae In) và người chị thân thiết Yoo Jin Ah (Son Ye Jin). Ban đầu, cả hai chỉ là những người bạn. Sau, họ vượt qua các định kiến "máy bay – phi công" để cùng nhau sánh bước đến cuối đời.

Bộ phim "gây sốt" năm 2018.

"Temperature of love"

Đây là một bộ phim "bom tấn" năm 2017. "Temperature of love" đánh bại các đối thủ còn lại lên sóng cùng khung giờ bằng rating cao ngất ngưởng. Phim xuất sắc có mặt trong danh sách những bộ phim tình chị - em đáng xem nhất.

Trong phim, Lee Hyun Soo (Seo Hyun Jin) là một biên kịch tâm huyết với công việc. Cô tình cờ quen biết anh chàng đầu bếp trẻ tuổi Oh Jung Sun (Yang Se Jong) qua một trang web. Sau buổi gặp gỡ ngoài đời thực, họ nhận thấy có sự đồng điệu về quan điểm đam mê, cuộc sống. Từ đó, họ bắt đầu chuyện tình đáng yêu, lãng mạn.

Poster "Temperature of love".

"Secret love affair"

Phim 19+ "Secret love affair" nổi đình đám năm 2014 khi dẫn dắt người xem vào một cuộc tình vụng trộm, nóng bỏng và không kém phần nguy hiểm của thiên tài piano Lee Sun Jae (Yoo Ah In) và người phụ nữ lớn tuổi, thành đạt Oh Hye Won (Kim Hee Ae). Từng thước phim đã lột tả được khao khát có được tình yêu của từng nhân vật.

"Secret love affair".

"Witch's Romance"

Bộ phim tiên phong đề cập đến chủ đề tình cảm "phi công", "bà già".

"Witch's Romance" là bộ phim tiên phong đề cập đến chủ đề tình cảm "phi công", "bà già". Nội dung phim xoay quanh Yoon Dong Ha (Park Seo Joon) đau khổ, lạc lối sau khi người yêu chết trong một vụ tai nạn. Yoon Dong Ha mở cửa trái tim khi gặp nhà báo Ban Ji Yeon (Uhm Jung Hwa), một người phụ nữ thành đạt và thông minh. Ban đầu, cả hai còn hoài nghi về tình cảm dành cho đối phương, nhưng sau, họ vẫn đến bên nhau, xóa lành đi vết thương quá khứ.