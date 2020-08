Vũ Cát Tường “tung thính” làm fan ngất lịm, tình cũ Trường Giang giả dạng phi tần cổ trang

Minh Tú thực hiện bộ ảnh nghệ thuật trong khuôn viên khu cách ly tập trung: “View from my room at quarantine camp. View hoàng hôn từ “Nghiệp khôn cung” của Dưỡng tâm trại. Ta nói đi cách ly mà như đi nghỉ dưỡng ở resort luôn á mấy bà. Nhìn view dậy ai nói đang ở khu cách ly. Cách ly không đáng sợ nên không cần phải né tránh. Cách ly là bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh của chúng ta. 14 ngày sẽ có rất nhiều trải nghiệm và kỉ niệm đẹp”.