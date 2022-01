Những gương mặt tài năng mỗi lần xuất hiện đều đốn tim cộng đồng mạng

Bé Vũ Minh Hoài An sinh năm 2018 Hiện đang học Trường mầm non Smile Kids - Hà Nội. Sở hữu gương mặt dễ thương cùng sự thông minh, đáng yêu, Hoài An là mẫu nhí được rất nhiều người yêu thích. Tuy mới tham gia hoạt động nghệ thuật nhưng Hoài An đã bộc lộ năng khiếu nổi trội trong lĩnh vực nhảy múa, mẫu. Cô bé còn rất có năng khiếu võ thuật. Hoài An ước mơ sau này sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Bé đã tham gia biểu diễn nhiều chương trình phát sóng truyền hình như: Mùa xuân ước mơ VTC 2022, Giấc mơ cổ tích VTC 2022, Ước mơ hồng VTC 2022...



Bé Vũ Tiến Minh sinh năm 2015 Hiện đang học lớp 1A11 Trường tiểu học Xuân Đỉnh - Hà Nội. Ngoại hình tuấn tú, gương mặt sáng cùng năng khiếu nghệ thuật nổi trội, Tiến Minh luôn chinh phục khán giả mỗi khi xuất hiện. Tiến Minh là một mẫu nhí, dancer, diễn viên nhí tài năng của Hà Nội. Ước mơ của Tiến Minh sau này sẽ trở thành một người lính cứu hỏa. Cậu bé đã tham gia rất nhiều chương trình phát sóng truyền hình như: Mùa xuân ước mơ VTC 2022, Giấc mơ cổ tích VTC 2022, Ước mơ hồng VTC 2022...

Bé Trịnh Yến Vy sinh năm 2014 Hiện đang học Trường Tiểu học Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội. Sinh ra tại thủ đô Hà Nội. Là con út trong gia đình gồm 2 anh em. Yến Vy rất đam mê nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực người mẫu - diễn viên. Yến Vy cũng theo học bộ môn múa và đàn. Ước Mơ của cô bé là sẽ trở thành một youtuber, một diễn viên hoặc người mẫu được yêu thích. Trong học tập, Yến Vy luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô bé từng tham gia biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật lớn: Chương trình chào Xuân 2021 VTV Go, Chương trình Mùa xuân ước mơ VTC 2022, Fashion Show Giấc mơ cổ tích VTC 2022.

Bé Trịnh Quang Minh sinh năm 2010 Hiện đang học Trường THCS Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội. Sinh ra tại thủ đô Hà Nội. Là con cả trong gia đình gồm 2 anh em. Ở trường Quang Minh luôn có thành tích học tập tốt. Đặc biệt phải kể đến thành tích nổi trội ở bộ môn Khoa học - Công nghệ. Yêu thích đam mê vẽ tranh, có khả năng review các tòa nhà cao ốc, dự án Bất động sản. Yêu thích ca hát và trình diễn thời trang. Quang Minh mơ ước sau này sẽ trở thành một Kiến trúc sư, một nhà Khoa học, hoặc sẽ trở thành một ca sỹ, người mẫu. Quang Minh từng giành giải triển vọng vẽ tranh do tập đoàn Cathay Life Việt Nam phối hợp cùng Báo Thiếu niên tổ chức.

Bé Lê Huyền Thiên Thư sinh năm 2013 Hiện đang học Lớp 3A2 Trường tiểu học May Academy - Hà Nội. Là con gái cả trong gia đình có 3 chị em gái. Thiên Thư có năng khiếu Nhảy múa, mẫu, piano, ca hát. Ước mơ của cô bé sau này sẽ trở thành stylist, fashionista. Ngoài những giờ học chính và tại Câu lạc bộ, những lúc rảnh Thiên Thư luôn tự học hỏi và tập luyện qua mạng. Thiên Thư từng tham dự nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc của đài truyền hình VTC, VTV, Hà Nội và các chương trình nghệ thuật như: Twinkle Twinkle Fashion Show, Color World Fashion Show, Winter Garden Fashion Show, Người phụ nữ hạnh phúc VTV3, Tết Ấm Cho Em 2021, Giấc Mộng Ban Mai 2021, Mùa Xuân Ước Mơ VTC 2022...

Bé Lê Huyền Thiên Hy sinh năm 2017 Hiện đang học lớp Peace 4-5 tuổi tại Trường mầm non Thiên Hà - Blessing Home - KĐT Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội. Là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái. Thiên Hy có năng khiếu mẫu nhí, nhảy, thể thao, vẽ tranh. Ước mơ của bé sau này sẽ trở thành một chiến sĩ công an giao thông hoặc là một chuyên gia ẩm thực. Thiên Hy là cô bé năng động và hoạt bát, thích tham gia các hoạt động ngoại khóa. Luôn tích cực tham dự các hoạt động múa hát, mẫu nhí ở trường và câu lạc bộ nghệ thuật. Thiên Hy thích màu sắc rực rỡ và thích vẽ tranh với màu acrylic. Tuy mới hơn 4 tuổi nhưng cô bé rất thích nấu ăn, làm được các món như sủi cảo, kẹo nougat, vắt nước cam. Thiên Hy từng tham gia biểu diễn trong các chương trình thiếu nhi của VTC như Giấc Mơ Cổ Tích, Ước Mơ Hồng...

Bé Nguyễn Mai Phương sinh năm 2018 Hiện đang học Trường mầm non Á Châu - TP Hồ Chí Minh. Mai Phương có năng khiếu mẫu ảnh, hát và múa ballet. Ước mơ của Phương sau này sẽ trở thành một diễn viên múa. Sở hữu gương mặt xinh xắn dễ thương và thần thái tự tin trước ống kính, Mai Phương được rất nhiều nhãn hiệu thời trang quan tâm và mời làm người mẫu. Từ khi mới 6 tháng tuổi, Mai Phương đã tham gia đóng TVC quảng cáo. Hiện nay cô bé đang là một tài năng nhí nổi trội của TP Hồ Chí Minh.

Bé Nguyễn Minh Hạnh sinh năm 2012 Hiện đang học lớp 4C Trường tiểu học Quang Châu - Bắc Giang. Là con thứ 2 trong gia đình, Minh Hạnh từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu nhảy, múa, uốn dẻo. Ước mơ của Minh Hạnh sau này sẽ trở thành một diễn viên múa. Nhiều năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, Minh Hạnh được thầy cô bạn bè rất yêu quý và luôn động viên, ủng hộ đam mê nghệ thuật của bé. Ngoại hình dễ thương và khả năng tạo dáng trước ống kính giúp Minh Hạnh trở thành một gương mặt model, dancer triển vọng của Bắc Giang.