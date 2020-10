Top 8 gương mặt như thiên thần trong làng nghệ thuật trẻ em

Trần Gia Như Ý sinh ngày 2/1/2009 hiện đang học lớp 6A9 Trường THCS Lê Văn Tám - Hạ Long. Như Ý là cô bé đa tài với rất nhiều khả năng: múa, nhảy và trình diễn thời trang. Sở hữu vẻ đẹp như một thiên thần và thần thái chuyên nghiệp. Như Ý từng giành giải Quán quân cuộc thi Angel Baby 2020, Giải Nhất múa Liên Hoan Tiếng Hát Chim Sơn Ca 2019, Giải A múa hội thi Họa Mi Vàng - Quảng Ninh 2019, Á quân Tìm kiếm Gương mặt đại diện Little Princess. Không chỉ tài năng Như Ý còn học rất giỏi và luôn là học sinh xuất sắc của lớp. Ước mơ của Như Ý sau này sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, là gương mặt đại diện cho các thương hiệu lớn.



Nguyễn Ngọc Huỳnh Trúc sinh ngày 16/4/2014 hiện đang học lớp 1/3 Trường tiểu học Nguyễn Trãi - TP Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang. Là con cả trong gia đình có 2 chị em, Huỳnh Trúc có khả năng catwalk, nhảy, múa và vẽ tranh. Huỳnh Trúc từng tham gia biểu diễn trong rất nhiều chương trình lớn nhỏ như: Pink Jouney 1, Pink Jouney 3, Trổ tài siêu nhí. Là gương mặt tài năng nhí nổi trội của Tiền Giang, Huỳnh Trúc được rất nhiều nhãn hàng thời trang mời làm người mẫu. Gương mặt bầu bĩnh, thần thái chuyên nghiệp giúp Huỳnh Trúc luôn được mời diễn ở những vị trí quan trọng trên sàn Catwalk. Ước mơ của Huỳnh Trúc sau này sẽ trở thành một siêu mẫu hoặc một Dancer chuyên nghiệp.

Bé Đinh Hà My sinh năm 2013 hiện đang học Trường tiểu học Lĩnh Nam - Hà Nội. Hà My là gương mặt xuất sắc trong nghệ thuật và trong học tập. Cô bé có khả năng nhảy, hát và trình diễn thời trang. Hà My từng tham gia các Show diễn lớn và giành được thành tích cao như: Giải Ngôi Sao Catwalk tại Chương trình tỏa sáng thiên thần nhí, Giải Gương mặt đẹp và thần thái tại chương trình I Sine. Từ nhỏ Hà My đã đam mê thời trang và rất thích biểu diễn. Sở hữu gương mặt đẹp và thần thái sang chảnh, Hà My được đánh giá là một trong những mẫu nhí nhiều triển vọng trong làng thời trang Việt Nam. Ước mơ của Hà My sau này sẽ trở thành một siêu mẫu.

Bé Đặng Phạm Phương Uyên sinh ngày 22/11/2014 hiện đang học lớp 1A1 Trường tiểu học Hồng Châu - Yên Lạc - Vĩnh Phúc. Là con thứ hai trong gia đình, Phương Uyên có khả năng nhảy và trình diễn thời trang rất chuyên nghiệp. Phương Uyên từng tham gia rất nhiều chương trình biểu diễn lớn của Trung ương, trong đó có những chương trình phát sóng truyền hình như: Vầng trăng tuổi thơ VTC Trung thu. Là một trong những tài năng nổi trội của Vĩnh Phúc, sở hữu ngoại hình xinh xắn dễ thương. Phương Uyên luôn nhận được rất nhiều lời mời hợp tác làm mẫu ảnh cho những thương hiệu thời trang. Ước mơ của Phương Uyên sau này sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Bé Nguyễn Ngọc Bảo An sinh ngày 30/7/2015 hiện đang học lớp A3 Trường Mầm non Đông Ngạc A - Hà Nội. Là con cả trong gia đình có hai chị em, Bảo An có khả năng nhảy múa và vẽ tranh rất đẹp. Bảo An là một dancer nhí được tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình lớn như: Gala Happy Queen, Chương trình Tìm kiếm tài năng Ngôi Sao Nhí VTC, Gala Vầng trăng tuổi thơ VTC. Từ nhỏ Bảo An đã đam mê nghệ thuật và thích tham gia biểu diễn trên các sân khấu. Bảo An sở hữu thần thái tự nhiên, nụ cười rạng rỡ nên cô bé còn có khả năng làm người mẫu ảnh. Ước mơ của Bảo An sau này sẽ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, trở thành một nghệ sỹ đa năng.

Bé Phạm Yến Vy sinh ngày 19/11/2015 hiện đang học lớp A9 Trường Mầm non Đông Ngạc A - Hà Nội. Là con cả trong gia đình có hai chị em, Yến Vy có năng khiếu múa, hát và vẽ tranh. Yến Vy hiện đang theo học tại Câu Lạc Bộ Sao Việt Nhí, cô bé là một trong những gương mặt tài năng nổi bật của Câu Lạc Bộ. Yến Vy từng tham gia nhiều chương trình lớn như: Gala Happy Queen, Chương trình tìm kiếm tài năng Ngôi Sao Nhí VTC, Gala Vầng trăng tuổi thơ VTC. Ước mơ của Yến Vy sau này sẽ trở thành một người mẫu ảnh hoặc một dancer chuyên nghiệp.

Bé Nguyễn Quỳnh Như sinh ngày 8/8/2016 Hiện đang học lớp 4 tuổi Trường mầm non Bình Minh - Hải Hậu - Nam Định. Quỳnh Như là gương mặt mẫu nhí dễ thương và nổi bật của Nam Định. Cô bé từng xuất hiện trong rất nhiều chương trình lớn như: Tỏa sáng thiên thần nhí, Siêu mẫu nhí tài năng, chương trình Vì môi trường xanh phát sóng VTC. Không chỉ có năng khiếu mẫu, Quỳnh Như còn có khả năng nhảy múa. Ước mơ của Quỳnh Như sau này sẽ trở thành một diễn viên múa hoặc là một siêu mẫu được đi khắp mọi miền tổ quốc để biểu diễn.

Bé Nguyễn Khánh Kim Chi sinh ngày 9/4/2015. Hiện đang học Lớp A4 Trường mầm non Hồng Tiến. Kim Chi có năng khiếu catwalk, mẫu ảnh và vẽ tranh rất đẹp. Kim Chi từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật và thời trang lớn nhỏ. Gương mặt bầu bĩnh xinh xắn như búp bê và sự tự tin trước ống kính giúp Kim Chi nhận được rất nhiều lời mời tham gia biểu diễn của các đơn vị thời trang uy tín. Ước mơ của Kim Chi sau này sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, cô bé cũng rất muốn làm một người mẫu được đi biểu diễn nhiều nơi.