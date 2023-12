Những gương mặt trẻ làm rạng danh điện ảnh Việt năm 2023

Những đứa trẻ trong sương, Bên trong vỏ kén vàng là những phim nghệ thuật Việt làm rạng danh xứ sở trong năm 2023.

Hà Lệ Diễm - cô gái người Tày với đam mê cho dòng phim tài liệu

Mới đây, Hà Lệ Diễm tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong năm qua với giải Bông Sen Vàng và Đạo diễn xuất sắc hạng mục phim tài liệu ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.

Phim Những đứa trẻ trong sương còn vào đến vòng rút gọn của giải Oscar 2023, là 1 trong 15 tác phẩm xuất sắc nhất thế giới của thể loại phim tài liệu. Ảnh: NVCC

Trước đó, cô cũng thắng giải Phim quốc tế xuất sắc tại Liên hoan phim Docaviv (Israel) và giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam (Hà Lan) vào năm 2021, giải Phim châu Á hay nhất (chung các thể loại) tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023. Tiêu biểu nhất, dự án Những đứa trẻ trong sương còn vào đến vòng rút gọn của giải Oscar 2023, là 1 trong 15 tác phẩm xuất sắc nhất thế giới của thể loại phim tài liệu.

Hà Lệ Diễm là đạo diễn kiêm quay phim của Những đứa trẻ trong sương. Nhân vật chính là Di (15 tuổi) - cô bé người Mông xinh xắn, sắc sảo, dám nói dám làm và khao khát học hành để tự quyết về cuộc đời mình.

Phạm Thiên Ân sánh vai Trần Anh Hùng ở Cannes

Năm 2023, thành tựu lớn nhất của điện ảnh Việt có thể nói là việc Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân giành giải Camera vàng (Caméra d'Or) - giải thưởng vinh danh các tác phẩm đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes.

Đạo diễn Phạm Thiên Ân tại buổi công chiếu phim "Bên trong vỏ kén vàng" ở TP HCM hồi tháng 8. Ảnh: Storii

Đây được coi là sự tiếp nối thế hệ đầy ý nghĩa khi 30 năm trước, một bộ phim nói tiếng Việt - Mùa đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng cũng từng giành giải Camera vàng tại Liên hoan phim Cannes.

Trang IndieWire đánh giá, Bên trong vỏ kén vàng "là một kiệt tác cá nhân kéo dài 3 tiếng đồng hồ với sự diễn xuất chậm rãi có chủ ý. Đó là câu chuyện đầy mê hoặc về khao khát không thể dò thấu của tâm hồn về một thế giới khác".

Cuối năm, Bên trong vỏ kén vàng còn được xếp thứ 24 trong top 50 phim hay nhất năm của tạp chí uy tín Sight and Sound, đứng trên nhiều phim quốc tế nổi tiếng.

Đạo diễn Phạm Thiên Ân là người tự học để đến với điện ảnh. Anh không qua trường lớp, không có dịp tham gia các cộng đồng phim độc lập ở TP.HCM để tìm được những cơ hội làm phim thuận lợi hơn.

Trong quá trình làm phim, anh còn sống tại Mỹ, viết kịch bản tại Mỹ nhưng tâm hồn luôn hướng về Việt Nam và dự định về Việt Nam quay phim, luôn suy tưởng để kể câu chuyện Việt Nam.

Với điện ảnh trong nước, các gương mặt trẻ với những thành tích ấn tượng như:

Mai Cát Vi - Nữ diễn viên nhỏ tuổi nhất Việt Nam sở hữu 2 Bông Sen Vàng

Mai Cát Vi sinh năm 2009 đã sở hữu 2 Bông Sen Vàng. Ảnh: FBNV

Mai Cát Vi vừa nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho màn hóa thân trong Mẹ ơi, Bướm đây trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Phim kể về một câu chuyện đau lòng, có phần tăm tối nhưng đẹp đẽ và trong trẻo về một người mẹ bị bại não tên Đẹp 36 tuổi (Đinh Y Nhung đóng) và cô con gái mười tuổi tên Bướm (Mai Cát Vi đóng) bỗng dưng bị chia cắt.

Trước đó, Mai Cát Vi từng là diễn viên nhỏ tuổi nhất giành giải Bông Sen Vàng năm 2019 ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc khi mới 10 tuổi với vai diễn trong phim Hai Phượng.

Mai Cát Vi sinh năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô là một diễn viên nhí được khán giả yêu mến qua nhiều phim ăn khách như: Song Lang, Hai Phượng, Người vợ ba, Kẻ ẩn danh... Cô bé từng bật mí rằng, muốn trở thành một "đả nữ" giống thần tượng của mình là Ngô Thanh Vân.

Tuy không sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng gương mặt lanh lợi, đôi mắt to tròn, má lúm đồng tiền và nụ cười duyên đã giúp Cát Vi ghi điểm trong mắt các đạo diễn. Mới 14 tuổi, Cát Vi đã có 8 năm kinh nghiệm diễn xuất.

Linh Đan - Nữ quay phim đầu tiên ở Việt Nam đoạt giải Quay phim xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2023

Linh Đan - đạo diễn hình ảnh (Director Of Photography - DOP) nữ hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam thời điểm hiện tại đã đoạt giải Quay phim xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 với phim Cô gái đến từ quá khứ.

Nguyễn Phan Linh Đan là nữ quay phim duy nhất của Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Ảnh: FBNV

Đề cập đến lý do trao giải thưởng này cho Nguyễn Phan Linh Đan tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23, NSND Đào Bá Sơn - Trưởng ban giám khảo thể loại phim truyện cho biết, cô là một "nhà làm phim mới nhưng quay rất tốt".

Sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê với điện ảnh, Nguyễn Phan Linh Đan được gia đình cho đi học tại trường đại học New York University (NYU) - Tisch School of the Arts thuộc top 1 trường điện ảnh của Mỹ. Lúc vào lớp học, cô là người nữ duy nhất trong lớp. Tốt nghiệp đại học, cô gái 25 tuổi trở về Việt Nam với một “gia tài” là các giải thưởng điện ảnh dù cô chỉ nặng 43kg với chiều cao nhỉnh hơn 1m60.

Được đào tạo bài bản về điện ảnh và từng thử sức mình ở nhiều vị trí: từ DOP, viết kịch bản đến đạo diễn, Nguyễn Phan Linh Đan đã gặt hái được những thành công bước đầu trên hành trình nghệ thuật. Phim điện ảnh Tấm ván phóng dao của cô là dự án phim đang phát triển duy nhất từ Đông Nam Á được mời tham dự La Fabrique tại LHP Cannes 2022.

Ở vai trò đạo diễn hình ảnh, Linh Đan nhận được quỹ từ Panavision, một trong những hãng máy quay phim chuyên nghiệp dẫn đầu thế giới. Cô đã từng quay nhiều phim ngắn tham dự nhiều liên hoan phim lớn như: Tribeca Film Festival, Busan International Film Festival, SXSW...