Những hoàng tử V-pop một thời vẫn độc thân ở tuổi ngoài 40

Quang Vinh

Quang Vinh sinh năm 1982 tại TP. HCM. Có năng khiếu ca hát từ nhỏ, năm 11 tuổi, Quang Vinh tham gia sinh hoạt ở đội Sơn ca Nhà Thiếu Nhi Quận 1 và bắt đầu nổi tiếng với các ca khúc thiếu nhi: Cho con; Mẹ hiền; Thằng Bờm; Tây du ký...

Ca sĩ Quang Vinh. (Ảnh: FBNV)

Năm 1998, anh sang Mỹ học tại Trường phổ thông Monsignor Bonner, Pennsylvania. Tuy nhiên, khi đang học giữa chừng, do mong muốn trở thành một ca sĩ, anh đã quay về Việt Nam. Năm 2000, Quang Vinh đã ký hợp đồng với Kim Lợi Studio và đã phát hành album đầu tay mang tên Những ngày xưa yêu dấu vào năm 2001.

Tên tuổi Quang Vinh gắn liền với một loạt bản "hit" như: Miền cát trắng; Tình yêu tìm thấy; Ngôi nhà hoa hồng... Anh được người hâm mộ ưu ái đặt biệt danh là "Hoàng tử sơn ca".

Ở tuổi 41, Quang Vinh vẫn hoàn toàn kín đáo về cuộc sống riêng tư. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian để đi du lịch, khám phá thế giới. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ hình ảnh cùng chị gái chăm 2 cháu là Chaiko và Xeko. Nam ca sĩ yêu thương, chăm sóc 2 bé như con ruột mình, không tiếc tiền sắm hàng hiệu cho cháu.

Phi Hùng

Nguyễn Phi Hùng sinh năm 1977 tại Đan Phượng (Hà Nội). Xuất thân là diễn viên múa ba-lê, sau khi tốt nghiệp trường múa, anh quyết định vào TP.HCM lập nghiệp. Thử sức với âm nhạc, Phi Hùng nhanh chóng thành công bởi gương mặt đẹp, khả năng vũ đạo nổi bật. Những ca khúc được anh thể hiện như Tình đơn côi; Mưa tuyệt vọng; Dáng em… vang lên khắp nơi trong những năm 2000 - 2005.

Ca sĩ Phi Hùng. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về lý do độc thân, Phi Hùng cho biết: "Tôi bị chậm trong chuyện tình cảm. Rồi đôi lúc, tôi cứ say mê công việc mà bỏ lỡ chuyện tình cảm của mình. Nếu tôi tìm được người đồng cảm, hiểu được đặc thù công việc của nghệ sĩ thì sẽ tránh được giận hờn, đổ vỡ trong tình yêu. Chuyện đổ vỡ trong tình yêu, mọi thứ đều do duyên số, tìm được người phù hợp, đúng thời điểm là một sự may mắn".

Hiện tại, Nguyễn Phi Hùng sống trong căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 3.000m2 ở Củ Chi mua từ năm 2002, chỉ riêng diện tích nhà đã lên tới 1.600m2. Anh hài lòng với cuộc sống độc thân, chăm chỉ đi hát, làm giám khảo và tham gia các dự án cộng đồng. Phi Hùng cũng cho biết anh thường tập yoga để giữ vóc dáng và tinh thần tích cực.

Hoàng Hải

Hoàng Hải sinh năm 1982 tại Hà Nội, anh từng được coi là "hoàng tử V-pop" giai đoạn những năm 2006 - 2012. Năm 2006, anh giành giải Ca sĩ được yêu thích nhất Sao Mai Điểm hẹn. Năm 2009, anh từng lọt vào danh sách 10 ca sĩ hàng đầu Việt Nam tại chương trình Làn sóng xanh. Tên tuổi anh gắn liền với những ca khúc: Em sẽ là giấc mơ; Cứ im lặng đi; Mắt cười; Nỗi nhớ ngày đông...

Ca sĩ Hoàng Hải. (Ảnh: NVCC)

Những năm gần đây, Hoàng Hải ít xuất hiện và cũng hiếm hoi ra mắt sản phẩm mới. Ở tuổi 41, anh vẫn độc thân, hiện sống cùng cha mẹ tại Hà Nội. Mới đây, chia sẻ với PV Dân Việt, Hoàng Hải nói về lý do chưa kết hôn: "Với một con người, thói quen có lẽ là thứ khó phá vỡ nhất. Đã bao nhiêu năm tôi quen với vòng an toàn này, tôi thấy khó khăn và ngần ngại khi thay đổi sang trạng thái hôn nhân. Lý do thứ hai là tôi cũng đã ngoài 40 tuổi, một cái ngưỡng hơi khó để lựa chọn người phù hợp. Những người phù hợp ở tầm tuổi tôi họ đã kết hôn hết mất rồi".