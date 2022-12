Những nông sản đạt 3 sao OCOP của huyện Anh Sơn của Nghệ An đang lo cháy hàng dịp Tết

Vào dịp Tết Nguyên Đán nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, đặc biệt đối với những thực phẩm hàng ngày, đặc biệt là các mặt hàng đã khẳng định được thương hiệu, chất lượng. Tại huyện miền núi Anh Sơn, tỉnh Nghệ An nơi đã có 14 sản phẩm đạt 3 sao OCOP như nấm khô, nấm tươi, cam, trứng gà và gà thịt thảo dược… Đây cũng là những sản phẩm thường cháy hàng vào mỗi dịp Tết đến.



Những mặt hàng 3 sao OCOP của huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh sản xuất để kịp cung ứng ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Th.P

Vì vậy, để cung ứng đủ sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, ngay từ những ngày này các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP đang tập trung đẩy mạnh sản xuất để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Một trong những sản phẩm OCOP của huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An luôn cháy hàng vào dịp Tết là trứng gà và gà thịt thảo dược của hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông nghiệp sạch do anh Bùi Đình Cường (ở xóm 2, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) làm chủ. Sản phẩm trứng và gà thịt thảo dược của anh đã được công nhận đạt 3 sao OCOP năm 2020.

Trứng gà và gà thịt thảo dược của hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông nghiệp sạch do anh Bùi Đình Cường (ở xóm 2, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) làm chủ luôn cháy hàng vào dịp Tết. Ảnh: Th.P

Hiện tại hợp tác xã đang nuôi 8.000 con gà thịt và 3.000 con gà đẻ, dịp Tết, các trang trại vệ tinh và trang trại chính của anh Cường cung ứng ra thị trường khoảng 16 tấn gà thịt thảo dược.

Gà thịt thảo dược nuôi theo hướng an toàn sinh học, thường xuyên bổ sung các thảo dược như lá mơ lông, bột nghệ, tỏi, mật ong. Sau thời gian nuôi khoảng 6 - 7 tháng và không cho ăn thức ăn công nghiệp trước 2 tháng, chỉ cho ăn thuần ngũ cốc nên phẩm chất thịt thơm ngon, rất được thị trường ưa chuộng.

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán, anh Bùi Đình Cường ở xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An sẽ xuất ra thị trường khoảng 8.000 con gà thịt thảo dược. Ảnh: Th.P

Anh Bùi Đình Cường chia sẻ, hiện tại trứng gà có giá 3.200 - 3.500 đồng/1quả; gà thịt có giá 120.000 đồng/1kg. Vì quá trình chăm sóc, nuôi theo hướng sạch, an toàn nên giá cũng cao hơn thị trường, tuy nhiên trứng gà và gà thịt đều tiêu thụ hết. Dự kiến, trong tháng Chạp sẽ xuất bán khoảng 5 vạn trứng cho các đầu mối, đại lý. Từ 23 tháng chạp đến Tết Nguyên đán là xuất chuồng khoảng 8.000 con gà thịt thảo dược.

Trong khi đó, sản phẩm cam Hương Hóa của hộ sản xuất Lê Thị Hương ở thôn Đỉnh Hợp, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cũng được công nhận 3 sao OCOP cấp tỉnh năm 2021. Đây cũng là một trong những mặt hàng rất đắt khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Sản phẩm cam Hương Hóa của Lê Thị Hương ở thôn Đỉnh Hợp, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cũng được công nhận 3 sao OCOP cấp tỉnh năm 2021. Ảnh: Th.P

Gia đình chị Lê Thị Hương trồng 2 ha cam Xã Đoài theo hướng hữu cơ, đạt chuẩn VietGAP, trong đó 1/2 diện tích là giống cam chín muộn phục vụ Tết Nguyên đán với sản lượng khoảng 10 tấn. Đây là giống cam xã đoài lòng vàng nên được thị trường ưa chuộng.

Chị Lê Thị Hương chia sẻ: "Cam Xã Đoài lòng vàng lại chín vào dịp Tết nên bán giá cao hơn. Nhiều người mua để bày mâm ngũ quả, làm quà biếu Tết nên chúng tôi cũng đầu tư nhãn mác, đóng gói vào thùng giấy đẹp, có tem truy xuất nguồn gốc. Hiện lượng cam Tết đang trên cây nhưng đã có khách đặt hàng".

Hiện tại số lượng cam Xã Đoài lòng vàng dự kiến chín vào dịp Tết Nguyên đán của gia đình chị Hương cũng đã được khách đặt hàng hết. Ảnh: Th.P

Cũng đang chạy đua với thời gian để kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, công ty TNHH Nấm sạch Thanh Minh (ở thôn 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) với những sản phẩm nấm sạch. Dự kiến, vào dịp tết này, công ty sẽ xuất bán ra thị trường khoảng 10 tấn nấm sạch.

Tại đây có 2 dòng sản phẩm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh gồm, nấm khô (nấm linh chi, nấm tai mèo) và nấm tươi (bào ngư, đùi gà, sò trắng, nấm hương). Nhu cầu về các loại nấm sạch vào dịp cuối năm, nhất là dịp Tết rất cao, tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Đặc biệt, đối với các loại nấm đã đạt chuẩn OCOP rất được thị trường ưa chuộng bởi đã được kiểm chứng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nấm sạch Thanh Minh (ở thôn 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) với 2 dòng sản phẩm đạt 3 sao OCOP cũng đang chạy đua với thời gian để kịp cung ứng hàng hóa cho thị trường vào dịp Tết. Ảnh: Th.P

Để đủ lượng nấm cung cấp ra thị trường, ngay từ cuối tháng 10, công ty đã thuê thêm nhân công thời vụ để đẩy nhanh các công đoạn sản xuất nấm như đóng bịch phôi, chăm sóc nấm. Đồng thời, nâng cấp dây chuyền sản xuất nấm theo hướng tự động hóa một số công đoạn để tiết kiệm nhân công và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, cải tiến mẫu mã, bao bì để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Những sản phẩm đều có dán tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Ảnh: Th.P