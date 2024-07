Những sự kiện văn hóa, giải trí thông báo hoãn tổ chức

Chiều 19/7, theo thông báo từ Hội đồng chuyên môn Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần hồi 13h38 phút ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau tin buồn, BTC của nhiều sự kiện âm nhạc, giải trí nghệ thuật đã đồng loạt thông báo dời lịch.

Lễ hội vịnh ánh sáng ở Nha Trang

Tối 19/7, UBND tỉnh Khánh Hòa phát đi thông báo khẩn về việc hoãn chương trình bế mạc Lễ hội vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024. Chương trình dự kiến được tổ chức vào 20h ngày 20/7 tại đảo Hòn Tre, TP Nha Trang.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị các khách sạn, cơ sở lưu trú, công ty du lịch lữ hành có sự quan tâm, hỗ trợ thích hợp cho du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa tham dự chương trình.

Hình ảnh tại lễ hội vịnh ánh sáng ở Nha Trang. (Ảnh: TP)

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024

Tối 19/7, ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Du lịch Việt Nam ra thông báo tạm hoãn chung kết dự kiến diễn ra ngày 20/7 tại Quảng Ninh. "Xin thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức đêm chung kết ngày 20/7. Lịch trình cụ thể của đêm thi sẽ được thông báo khi có thông tin chính thức", BTC cho biết.

Vòng chung kết diễn ra từ 10/7 đến 20/7 tại thành phố Cẩm Phả với sự tham gia của top 40 thí sinh. Trong đêm Chung kết, các thí sinh tham gia các phần thi: Trình diễn áo dài, trình diễn bikini và trang phục dạ hội để tìm ra 5 thí sinh lọt vào phần thi ứng xử.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024

Tối 19/7, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 ra thông báo cho biết hoãn sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 8 và phần thi Best in Swimsuit.

"Thời gian tổ chức sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 8 cùng phần thi Best in Swimsuit thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 có sự thay đổi so với kế hoạch dự kiến. Ban tổ chức sẽ cập nhật thông tin và lịch trình mới nhất về các sự kiện trong thời gian sắp tới", ban tổ chức cho biết.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 đang diễn ra tại Phan Thiết với sự tham gia của 36 thí sinh. Các thí sinh đã trải qua phần thi Grand Voice Award hôm 18/7. Năm nay, cuộc thi không có đêm bán kết. Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 3/8 tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Hồ Ngọc Hà tại đêm diễn "Love songs" tổ chức vào tháng 6/2023. (Ảnh: FBNV)

Đêm nhạc "Hồ Ngọc Hà - Gathering Night"

Chiều qua (19/7), Hồ Ngọc Hà thông báo hoãn đêm diễn Hồ Ngọc Hà - Gathering Night dự kiến diễn ra vào ngày 23/7 tới. BTC cho biết chủ động thay đổi thời gian tổ chức sự kiện bằng cách dời lại 1 tuần. Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào ngày 30/7.

Đêm nhạc "Noo's Special Night" của Noo Phước Thịnh

Sau 4 năm vắng bóng, Noo Phước Thịnh dự kiến tổ chức đêm nhạc cá nhân mang tên Noo's Special Night vào ngày 21/7, tuy nhiên anh đã thông báo hoãn vào tối qua. "Chúng tôi sẽ sớm thông tin đến quý vị khán giả về thời gian thay đổi", bài đăng trên Facebook của Noo Phước Thịnh cho hay.

Bên cạnh các chương trình trên, một số sự kiện văn hóa khác trên cả nước cũng thông bão hoãn tổ chức. Theo đó, buổi hòa nhạc giao hưởng Devotion dự kiến diễn ra vào ngày 20/7 tại Nhà hát Quân đội (quận 10, TPHCM) sẽ thay đổi thời gian biểu diễn. Một số chương trình nghệ thuật như Màu hoa đỏ (Hà Nội), Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình (Quảng Trị)... cũng được thông báo tạm hoãn.