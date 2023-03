Những tháng đầu năm, số bị can bị điều tra về tham nhũng, chức vụ ở Thái Bình tăng mạnh

Tội phạm tăng cả về số vụ, số bị can

Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, những tháng đầu năm 2023, tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh này tăng 14,2% về số vụ và 8% về số bị can so với cùng kỳ năm 2022.

Nhiều tội phạm mới phát sinh như xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên,…

Đáng chú ý, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, đã khởi tố, điều tra 7 vụ/25 bị can về các tội phạm tham nhũng, chức vụ (tăng 6 vụ, 23 bị can). Mặt khác, nhiều tội phạm xâm phạm trật tự xã hội gia tăng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng giết người xảy ra 8 vụ/10 bị can (tăng 6 vụ, 6 bị can),… gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tình hình tranh chấp dân sự cũng gia tăng so với cùng kỳ.

kết thúc Quý I/2023 các chỉ tiêu nghiệp vụ được thực hiện đồng đều, nhiều chỉ tiêu vượt so với chương trình công tác quý đề ra từ đầu năm trên tất cả các lĩnh vực.

Theo báo cáo, những tháng đầu năm 2023, cơ quan tố tụng Thái Bình đã khởi tố, điều tra 7 vụ/25 bị can về các tội phạm tham nhũng, chức vụ, tăng 6 vụ, 23 bị can. Trong ảnh là Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình Nguyễn Xuân Huy thông báo kết quả công tác Quý I/2023.Ảnh: VKSND TB

Bên cạnh đó, các đơn vị đã chú trọng và kiên quyết thực hiện tốt các quyền của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra trong giai đoạn tin báo, điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự: Đã yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 8 vụ (tăng 6 yêu cầu) và khởi tố 7 bị can (tăng 6 yêu cầu); đã trực tiếp khởi tố 1 vụ án, 1 bị can và chuyển Cơ quan điều tra để điều tra theo thẩm quyền; không phê chuẩn 1 lệnh tạm giam của Cơ quan điều tra; yêu cầu Cơ quan điều tra thụ lý giải quyết 3 nguồn tin về tội phạm.

Việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được các đơn vị chú trọng. Theo đó, đã ban hành 8 yêu cầu Cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản; nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục trong từng vụ việc cụ thể được ban hành.

Chất lượng kháng nghị hình sự, dân sự và kiến nghị trong các lĩnh vực được bảo đảm (tỷ lệ kháng nghị được cấp phúc thẩm bảo vệ đạt 100%, kháng nghị được Hội đồng xét xử chấp nhận đạt 80% về số bị cáo),...

Cần thận trọng trong các bản yêu cầu của Viện Kiểm sát

Ông Lại Hợp Mạnh - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát về mọi mặt trong Quý II/2023 và những tháng tiếp theo, Viện Kiểm sát hai cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể, lãnh đạo các đơn vị phải gương mẫu về mọi mặt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sâu sát, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, Kiểm sát viên; tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ về mọi mặt; chỉ đạo chấn chỉnh ngay những hạn chế, tồn tại và đề ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác ở những lĩnh vực, cán bộ còn nhiều yếu, kém.

Người đứng đầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu các đơn vị thận trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung các bản yêu cầu của Viện Kiểm sát. Ảnh: VKSND TB

Cán bộ, Kiểm sát viên phải không ngừng học tập, nâng cao trách nhiệm và tăng cường tính chủ động với công việc được giao để hoàn thành nhiệm vụ đạt chất lượng cao nhất, không để xảy ra những sai phạm, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trước đó.

Tiến hành rà soát để sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ, liên ngành phù hợp với quy đinh mới của Luật, các văn bản hướng dẫn và tình hình thực tế tại địa phương để thống nhất triển khai thực hiện hiệu quả công việc; phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan tiến hành tố tụng, với các Ban chỉ đạo liên ngành, các cơ quan, tổ chức hữu quan nhằm khó khăn, vướng mắc khi xử lý công việc cũng như trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác của Ngành.

Thận trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung các bản yêu cầu của Viện Kiểm sát như: Yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết tin báo; yêu cầu điều tra; yêu cầu khởi tố; yêu cầu hủy bỏ....

Tự kiểm tra, chấn chỉnh ngay những thiếu sót, hạn chế trong công tác kiểm sát hằng ngày tại các cơ sở giam giữ; chú trọng tăng cường kiểm sát đối với người bị tạm giữ tạm giam bị ốm, bệnh hay các phạm nhân đang chờ phân loại để đưa đi Trại giam thi hành án không để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý giam giữ mà Viện Kiểm sát không phát hiện được để kiến nghị, yêu cầu.

Các phòng nghiệp vụ tăng cường theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các đơn vị Viện Kiểm sát cấp huyện; tăng cường kiểm tra chất lượng thực hiện chỉ tiêu công tác của Viện Kiểm sát cấp huyện thuộc lĩnh vực quản lý, khắc phục triệt để việc thực hiện chỉ tiêu chạy theo số lượng, lơ là chất lượng.

Công tác đào tạo, giáo dục tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm, tổ chức kỷ luật của cán bộ, Kiểm sát viên phải được thực hiện thường xuyên.