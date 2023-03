Giả khách hàng cần đổi tiền Nhân dân tệ, nhóm thanh niên chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Ngày 7/3, Công an TP.Hà Nội cho biết, hồi 16 giờ ngày 1/3, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của chị N.T.T (SN 1989, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về việc chị T bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả là khách hàng cần thu đổi và thanh toán đồng Nhân dân tệ xảy ra tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ đã khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra.

Đến 19 giờ cùng ngày, đã đấu tranh, làm rõ các đối tượng gồm Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1992, Đông Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang), Hoàng Tiến Dũng (SN 1987, Xuân Canh, Đông Anh, TP.Hà Nội); Phan Hà Hải (SN 1995, Văn Quán, Hà Đông, TP.Hà Nội); Vũ Văn Việt (SN 1992, Trà Định, Kiến Xương, Thái Bình); Trần Minh Hải (SN 1997, Đông Mỹ, Thanh Trì, TP.Hà Nội) và Doãn Tiến Mạnh (SN 1992, Ba Trại, Ba Vì, TP.Hà Nội).

Các đối tượng liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu thức thu đổi ngoại tệ. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội.

Theo đó, do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định giả làm khách hàng cần thanh toán tiền mua hàng hoá tại Trung Quốc bằng đồng Nhân dân tệ, sau khi bàn bạc thống nhất, các đối tượng đã đến gặp chị N.T.T để nhờ chị T chuyển tiền Nhân dân tệ vào tài khoản tại ngân hàng Trung Quốc do các đối tượng chỉ định.

Tuy nhiên, sau khi chị T chuyển tiền theo yêu cầu, các đối tượng lấy lý do tài khoản ngân hàng Trung Quốc chưa nhận được tiền nên không trả tiền mặt cho chị T rồi bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền 430.000.000 đồng của bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Phan Hà Hải, Vũ Văn Việt, Trần Minh Hải, Hoàng Tiến Dũng để tiếp tục điều tra làm rõ; tổ chức truy bắt các đối tượng bỏ trốn, xử lý nghiêm theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ thông báo, ai là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các đối tượng với thủ đoạn trên, đề nghị nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ trình báo vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, liên hệ: Cán bộ Nghiêm Bá Phước, Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Tây Hồ.