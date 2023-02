Những tòa tháp chọc trời bí ẩn, cổ xưa tại Trung Quốc

Ở tỉnh Tây Tứ Xuyên, giữa miền trung Trung Quốc và Khu tự trị Tây Tạng, tồn tại hàng trăm tháp đá bí ẩn, một số tháp cao hơn 60 mét. Chúng nằm rải rác ở các thung lũng và chân núi của dãy Himalaya, thường nằm gần các ngôi làng nơi chúng được tái sử dụng làm chuồng cho bò Tây Tạng và ngựa con.

Những cái khác bị bỏ rơi và trong tình trạng hư hỏng, cầu thang gỗ biến mất và mái nhà bị sập. Mặc dù rõ ràng chúng đã tồn tại hàng thế kỷ, nhưng mục đích và nguồn gốc của những cấu trúc này vẫn còn là một bí ẩn, và ngay cả cư dân địa phương cũng không biết gì về lịch sử của chúng.

Những tòa tháp nằm rải rác ở chân núi. (Ảnh: IT).

Những tòa tháp lần đầu tiên được thế giới bên ngoài chú ý bởi nhà thám hiểm người Pháp Frederique Darragon, người đã đến Tây Tạng vào năm 1998 để nghiên cứu báo tuyết, nhưng thay vào đó lại bị mê hoặc bởi những cấu trúc bí ẩn này.

Darragon đã dành 5 năm tiếp theo để nghiên cứu các tòa tháp. Cô đếm chúng, lập bản đồ, chụp ảnh và thậm chí trèo lên chúng khi có thể để thu thập các mẫu gỗ từ dầm để phân tích. Nhưng khi trò chuyện với những người sống gần các tòa tháp, cô rất ngạc nhiên khi biết rằng không ai biết ai đã xây dựng chúng và với mục đích gì.

Một cuộc tìm kiếm trong các bản văn trong các tu viện Phật giáo địa phương cũng không có kết quả. Tuy nhiên, cô ấy đã tìm thấy một vài tài liệu tham khảo về các tòa tháp trong một số biên niên sử của Trung Quốc và trong nhật ký của những du khách châu Âu thế kỷ 19 đến khu vực này, nhưng không ai cố gắng nghiên cứu chúng hoặc làm sáng tỏ bí ẩn này.

Việc thiếu kiến thức địa phương về nguồn gốc của các tòa tháp có thể là do lịch sử và địa lý của khu vực. Khu vực nơi các tòa tháp được tìm thấy đã từng bị chiếm đóng trong lịch sử bởi các bộ lạc miền núi khác nhau, những người đã duy trì sự cô lập trong nhiều thế kỷ.

Do tính chất đa dạng của nguồn gốc và địa hình chia cắt nơi họ sinh sống, ngôn ngữ và phương ngữ mà họ nói rất khác nhau. "Thậm chí từ thung lũng này sang thung lũng khác, người dân địa phương không thể nói chuyện với nhau", Darragon nói trong một bộ phim tài liệu có tựa đề "Những tòa tháp bí mật của dãy Himalaya", do bạn của cô, Michel Peissel biên soạn. Darragon tin rằng kiến thức về các tòa tháp trước đây có thể đã được truyền miệng, nhưng giờ đã bị lãng quên do các phương ngữ thay đổi hoặc biến mất.

Các tòa tháp được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. (Ảnh: IT).

Những cấu trúc hoành tráng này được xây dựng bằng cách sử dụng hỗn hợp đá cắt, gạch và gỗ và có nhiều hình dạng khác nhau bao gồm hình vuông, hình đa giác và hình ngôi sao với tối đa 12 đỉnh. Chúng chứa rất ít vữa và nhờ các tấm ván và dầm bằng gỗ nằm xen kẽ giữa các viên đá, những công trình kiên cố này có thể hấp thụ lực rung chuyển dữ dội đi kèm với động đất. Đặc biệt là cấu trúc hình ngôi sao làm cho cấu trúc ít bị chấn động hơn.

Bằng cách tiến hành xác định niên đại bằng carbon phóng xạ của gỗ trong các tòa tháp, Darragon xác định rằng những tòa tháp này có tuổi đời từ 600 đến 1.000 năm. Darragon tin rằng các tòa tháp không phục vụ một mục đích duy nhất, chúng được sử dụng theo cách khác nhau giữa các thung lũng. Ví dụ, ở Miniak, cô ấy tin rằng các tòa tháp được dùng vào mục đích như các tháp canh.

Cô ấy đưa ra kết luận của mình dựa trên những quan sát như lối vào có vài tầng trên mặt đất và vị trí của các tòa tháp nơi các tuyến đường thương mại gặp nhau. Ở Kongpo và Damba, các tòa tháp dường như chủ yếu là biểu tượng của sự giàu có và kiêu hãnh. Theo một câu chuyện, những tòa tháp được xây dựng bởi những người dân địa phương giàu có nhờ buôn bán với Trung Quốc do Mông Cổ cai trị.

Nhiều tòa tháp hiện đang trong tình trạng vô chủ. Darragon đang làm việc để đưa các tòa tháp vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. Việc chỉ định có thể sẽ giúp bảo vệ các tòa tháp và gây quỹ để khôi phục chúng. Cô cũng đang cố gắng tranh thủ sự giúp đỡ của Đại học Tứ Xuyên trong việc nghiên cứu cấu trúc. Năm 2006, các tháp đá được đưa vào danh sách theo dõi của Quỹ Tượng đài Thế giới, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên bảo tồn các di sản văn hóa và kiến trúc lịch sử trên khắp thế giới.