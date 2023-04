Những trường hợp bắt buộc phải đổi bằng lái xe ô tô năm 2023

Ngoài ra, Thông tư còn quy định một số trường hợp đổi giấy phép lái xe theo yêu cầu của người lái xe:

Đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.

Người có giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng khi thôi phục vụ trong quân đội (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp quốc phòng…), nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe.

Người có giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31/7/1995, còn thời hạn sử dụng, khi thôi không tiếp tục phục vụ trong ngành Công an (xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động trong Công an nhân dân), nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe.

Người có nhu cầu tích hợp giấy phép lái xe.