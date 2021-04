Ninh Bình: Khai mạc Năm Du lịch với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đương đại kết hợp trò diễn dân gian

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng,-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam- UVT.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; Nguyễn Văn Hùng- Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia- Ninh Bình 2021.

Ngoài ra lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh thành phố, các tổ chức, hiệp hội cùng hơn 2.000 đại biểu khách mời và du khách thập phương đến tham dự.

Clip: Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia-Ninh Bình 2021

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 diễn ra trong bối cảnh cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19, và ngành du lịch là một trong những ngành ảnh hưởng nặng nề nhất.

Khoảng 500 nghệ sỹ, và nhân dân tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia-Ninh Bình 2021. Ảnh: Vũ Thượng

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng lòng của nhân dân, Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong đó phải kể đến ngành du lịch vẫn từng bước khẳng định vai trò của mình trong nền kinh tế, trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới.

Để phát triển du lịch trong bối cảnh dịch bệnh khi chúng ta chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế thì việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021 là động lực phục hồi ngành du lịch trong nước. Tuy nhiên chúng ta không được chủ quan, lơ là để dịch bệnh xuất hiện trong cộng đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu: "Để ngành Du lịch phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đòi hỏi chúng ta không ngừng nỗ lực, phải có chương trình hành động của chính quyền cũng như chiến lược phát triển cụ thể, huy động mọi nguồn lực đầu tư; chủ động xây dựng để đón khách quốc tế khi đảm bảo các điều kiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong nước và quốc tế"

Một tiết mục đặc sắc trong lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Phạm Quang Ngọc-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021, Hoa Lư, Ninh Bình, Năm Du lịch Quốc gia 2021, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trước du lịch cả nước. Đồng thời cũng là cơ hội để khẳng định vị thế, hình ảnh du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hoa Lư-Cố đô ngàn năm". Ảnh: Vũ Thượng

Năm Du lịch Quốc gia 2021 góp phần thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép". Vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế -xã hội. Hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2021 diễn ra ở Ninh Bình, địa phương triển khai 38 sự kiện, cùng 104 hoạt động hưởng ứng của các tỉnh, thành trên cả nước.

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình được dàn dựng công phu. Ảnh: Vũ Thượng

Năm Du lịch Quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình, là cơ hội để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể danh lam thắng cảnh đặc sắc, mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị hội nhập và phát triển nâng cao hình ảnh vị thế con người Việt Nam nói chung, Ninh Bình nói riêng với du khách Quốc tế.

Chương trình nghệ thuật được tái hiện lại hình ảnh non nước Ninh Bình và các thắng cảnh của Việt Nam. Ảnh: Vũ Thượng

Sau màn khai mạc Năm Du lịch Quốc gia-Ninh Bình 2021, các đại biểu, du khách và nhân dân trong tỉnh đã thưởng thức Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hoa Lư- Ngàn năm vang mãi" do NSƯT Khánh Toàn dàn dựng kịch bản và Tổng đạo diễn, gồm 3 chương: "Hoa Lư thủa ấy", "Nước non ngàn dặm", "Việt Nam - I love You".

Đây là chương trình với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa ca, múa, nhạc dân tộc, hợp xướng, nghệ thuật đương đại, các trò diễn dân gian, nghệ thuật ánh sáng...qua sự thể hiện của hàng trăm nghệ sĩ.

Tất cả các tiết mục đã được dàn dựng công phu, thể hiện niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của vùng đất lịch sử Cố đô Hoa Lư ngàn năm cũng như những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, của quê hương Ninh Bình.