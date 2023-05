Nợ nần, nam thanh niên liều mình đi cướp tiệm vàng nhưng bị bắt trong "nháy mắt"

Cướp tiệm vàng lấy tiền trả nợ

Cuối chiều 6/5, Công an huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang phối hợp với Công an thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức) tiếp tục xác minh điều tra vụ cướp tiệm vàng vừa xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Luân. Ảnh: Trí Nhân

Theo thông tin, vào trưa cùng ngày, đối tượng Lê Văn Luân (SN 1998), ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến tiệm vàng P.Đ.T ngay tại Trung tâm thương mại huyện Châu Đức hỏi mua chiếc lắc tay có giá trị hơn 50 triệu đồng.

Sau khi xem lắc tay vàng, Luân bất ngờ cầm chiếc lắc chạy ra khỏi tiệm vàng để tẩu thoát.

Tuy nhiên, khu trung tâm đông người nên Luân nhanh chóng bị công an và người dân bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Luân khai nhận, do nợ nần thiếu tiền nên lên kế hoạch đi cướp tiệm vàng. Nghĩ là làm, Luân đã đi nhiều vòng ở Trung tâm thương mại huyện Châu Đức. Quá trình "săn mồi", Luân phát hiện tiệm vàng P.Đ.T vắng khách nên đưa xe đến gần đó khóa cẩn thận. Mục đích của Luân là để xe gần tiệm vàng, khi cướp được sẽ lên xe tẩu thoát. Nhưng do khu trung tâm thương mại khá đông người nên thanh niên chạy không thoát.

Hiện công an tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.