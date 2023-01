TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng; giết người vì nghĩ “ma xó theo dõi”

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 31/1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa bắt được đối tượng cướp tiệm vàng xảy ra tại khóm 1, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh.

Đối tượng cướp tiệm vàng ở Vĩnh Long đã bị bắt. Ảnh: CAVL

Trước đó, khoảng 10h40 cùng ngày, phía công an tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cướp tiệm vàng T.K.L.

Ngay sau khi nhận được tin báo, nhiều đơn vị của Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương đến hiện trường, tiến hành truy bắt thủ phạm.

Đến hơn 14h cùng ngày, kẻ cướp tiệm vàng đã bị công an bắt giữ. Đó là Huỳnh Dũng Em (SN 1985, ngụ xã Thành Lợi).

Theo thông tin từ chủ tiệm vàng là anh P.T.T., khoảng 10h25, khi anh đang ngồi trong tiệm vàng cùng với B.T.N.Q thì có một nam thanh niên đậu xe máy trước cửa tiệm.

Sau đó, nam thanh niên đi vào trong tiệm vàng rồi đưa ra thanh sắt và dao nhọn đe dọa, buộc những người bên trong đưa tiền, vàng. Do hoảng sợ nên nạn nhân ném tiền, vàng ra cho thanh niên này.

Sau khi gom hết tiền và vàng, đối tượng nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Cảnh sát leo nóc đền khống chế kẻ giết người vì nghĩ “ma xó theo dõi”

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đang tạm giữ Bùi Văn Xuân (SN 1989, trú tại phường Yên Bình, TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) về hành vi giết người.

Đối tượng Bùi Văn Xuân tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, do Bùi Văn Xuân có dấu hiệu tâm thần không ổn định nên vợ của Xuân là chị Vũ Thị Liên đã liên hệ với bà Ngô Thị Luyến (trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để nhờ cúng chữa bệnh cho Xuân.

Sáng 28/1, chị Liên cùng bố mẹ chồng và một số người trong gia đình đưa Xuân đến nhà ông Đỗ Thế Năng (SN 1962, trú tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là bác rể của chị Liên) với mục đích nhờ ông Năng dẫn sang gặp bà Luyến. Đến trưa cùng ngày, sau khi đến nhà bà Luyến để thống nhất làm lễ cúng vào sáng 29/1, ông Năng cùng gia đình Xuân trở về nhà ông Năng. Sau đó, ông Năng đã cho Xuân và chị Liên ở lại nhà mình, còn gia đình Xuân trở về Ninh Bình.

Biết Xuân có dấu hiệu tâm thần nên vợ ông Năng đã đưa cháu nhỏ về quê ở xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, chỉ để ông Năng ở nhà cùng vợ chồng Xuân. Đến khoảng 5h ngày 29/1, Xuân tỉnh dậy, nói là xuống tầng 1 hút thuốc lào, rồi Xuân đi vào bếp ở tầng 1 lấy 2 con dao. Lúc này, chị Liên và ông Năng đi xuống tầng 1, phát hiện Xuân cầm dao thì Xuân mở cổng, cầm dao bỏ chạy ra đường.

Chị Liên và ông Năng đã tách nhau ra tìm kiếm Xuân. Khi ông Năng quay lại khu vực ngã 3 đường Trần Thánh Tông thì Xuân phát hiện ông Năng tìm mình. Xuân cầm 2 con dao chạy đến chỗ ông Năng, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, đầu ông Năng cho đến khi nạn nhân không còn cử động.

Biết ông Năng đã chết, Xuân vứt dao ở hiện trường rồi lội qua sông, chạy đến đền Thần Cống (thuộc tổ dân phố Đãn Chàng 2, thị trấn Hưng Hà), trèo lên nóc đền. Nhận được tin báo, phát hiện sự việc có dấu hiệu giết người, Công an thị trấn Hưng Hà, Công an huyện Hưng Hà đã nhanh chóng có mặt, khống chế đối tượng và đưa về trụ sở làm việc; đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi...

Công an huyện Hưng Hà thuyết phục, khống chế đối tượng và đưa từ trên nóc đền Thần Cống xuống để đảm bảo an toàn.

Theo Công an huyện Hưng Hà, khi bị phát hiện, Xuân đang ở trên nóc đền Thần Cống cố thủ, không chịu xuống. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ tiếp cận và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hưng Hà đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở an toàn. Tại đây, Xuân khai nhận việc bản thân tự nghĩ trong gia đình nhà vợ có ma xó muốn giết Xuân nên đối tượng phải giết một người trong gia đình vợ. Khi thấy ông Năng một mình đuổi theo thì Xuân nảy sinh ý định giết ông Năng và thực hiện hành vi.

Được biết, trước đó, Bùi Văn Xuân đã được khám và điều trị liên quan đến bệnh trầm cảm tại Bệnh viện Bạch Mai, TP.Hà Nội.

Tài xế có nồng độ cồn tông tử vong người đi đường rồi bỏ trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 31/1, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan Công an TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã xác định được phương tiện và tài xế gây tai nạn khiến một người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn tài xế tông tử vong người đi đường rồi bỏ trốn. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vào khoảng 5h40 cùng ngày, trên tuyến tránh Quốc lộ 1 (thuộc khóm 3, phường 10, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), cơ quan chức năng nhận được tin báo có xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, ông Thạch Ma Ly (SN 1987, ngụ ấp Trà Vôn B, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) là tài xế điều khiển ô tô khách mang BKS 84B-004.95 lưu thông theo hướng Sóc Trăng - Hậu Giang.

Khi đi đến địa điểm trên, xe khách xảy ra va chạm với người đi bộ (chưa xác định được nhân thân) khiến người này tử vong. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Được biết, ô tô nói trên dùng để chở công nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Phương tiện này đã hết hạn lưu hành từ 10/1/2023 và lái xe có giấy phép lái xe hạng C, nhưng sử dụng giấy phép lái xe hạng E nghi là giả để điều khiển phương tiện. Qua kiểm tra, trong hơi thở tài xế có nồng độ cồn 0,089 miligram/lít khí thở.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 20 bánh heroin

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Đối tượng Vàng A Cháng cùng tang vật là 20 bánh heroin tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Tuấn

Cụ thể, vào ngày 30/1/2023, Công an tỉnh Lào Cai thông báo đã triệt phá thành công một đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mường Khương (Lào Cai) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng ở nước ngoài lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ Lào về tỉnh Lào Cai tiêu thụ.

Sau một thời gian tập trung xác minh làm rõ phương thức, thủ đoạn của đối tượng nghi vấn trong đường dây ma túy đặc biệt nguy hiểm trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức đấu tranh triệt phá.

Thực hiện theo phương án nghiệp vụ, vào khoảng 17h20 ngày 30/1, tại đường Trần Hưng Đạo, thuộc tổ 12, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, lực lượng phối hợp gồm các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Mường Khương (Lào Cai) đã tiến hành áp sát bất ngờ bắt quả tang Vàng A Cháng, (SN1984), có HKTT tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 1 ba lô màu đen, bên trong có chứa 20 bánh bột khô màu trắng (đối tượng khai nhận là heroin) cùng một số tài liệu có liên quan. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục mở rộng điều tra.

Lực lượng chức năng tiến hành giám định lô ma túy kể trên. Ảnh: Thanh Tuấn

Tại cơ quan công an, bước đầu Vàng A Cháng khai nhận vận chuyển 20 bánh heroin từ Lào sang Việt Nam rồi lên tỉnh Lào Cai để giao cho 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch). Khi chưa kịp giao ma túy thì Cháng bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang.

Bắt được đối tượng “cuỗm” 100 lượng vàng, tương đương gần 6,8 tỷ đồng

Sáng 31/1, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Công an quận 12 (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt nam thanh niên trộm 100 lượng vàng tại tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc (367 Hà Huy Giáp, quận 12) ngay trong đêm 30/1.

Tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc (367 Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM) bị trộm “cuỗm” mất 100 lượng vàng, Công an quận 12 phối hợp với Công an TP.HCM đã bắt được kẻ trộm. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo ước tính, số vàng này được quy đổi ra tiền có trị giá gần 6,8 tỷ đồng.



Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, sáng 29/1, chị M.T.P.D. (chủ tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc) mở cửa tiệm, phát hiện mất nhiều vàng. Qua kiểm tra, nạn nhân ước tính khoảng 88 lượng vàng 18K và khoảng 30 lượng vàng 24K bị đánh cắp.

Công an quận 12 sau khi nhận tin báo đã trích xuất camera an ninh tiệm vàng này, ghi nhận kẻ trộm có dáng người cao, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài tay, đeo balô màu đen.