Nở rộ dự án bất động sản bán "lúa non", nhiều địa phương "cảnh báo" gấp

Theo quy định hiện hành, trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua".

Quy định là vậy, thế nhưng trên thực tế thì rất nhiều dự án dù chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng đã và đang được chủ đầu tư "bắt tay" với các sàn môi giới bất động sản quảng cáo, rao bán "lúa non" rầm rộ dưới nhiều hình thức.

Đặc biệt, tại nhiều dự án chưa đủ điều kiện có sản phẩm đất nền phân lô hoặc nhà liền kề, shophouse chưa, mức giá sản phẩm bị các sàn môi giới đẩy lên rất cao so với giá thực trên thị trường. Việc này có thể tiềm ẩn rủi ro rất cao cho khách hàng và trên thực tế là nhiều nhà đầu tư đã rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".

Tình trạng bán sản phẩm bất động sản chưa đủ điều kiện chuyển nhượng diễn ra ở nhiều dự án thời gian qua.

Để ngăn chặn các hành vi "méo mó" trên thị trường và cảnh báo rủi ro cho khách hàng, nhiều địa phương như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam… đã ra thông báo danh sách dự án đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện giao dịch. Cơ quan nhà nước khuyến cáo trước khi thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng đất tại các dự án, khu đô thị, khu dân cư mới, người dân nên tìm hiểu thông tin về các dự án, tránh để bị lừa bởi các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua nhà của người dân để trục lợi.

Mới đây, Sở Xây dựng Bắc Giang đã công bố thông tin về nội dung các dự án, khu đô thị, khu dân cư mới chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Cơ quan này đồng thời khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ lưỡng khi đầu tư.

Cụ thể, Sở Xây dựng Bắc Giang cho biết trên địa bàn tỉnh hiện nay có 56 dự án, khu đô thị, khu dân cư mới được chấp thuận đầu tư. Trong đó, có 8 dự án đã hoàn thành, 10 dự án cơ bản hoàn thành, 14 dự án đang thi công xây dựng, 10 dự án đang giải phóng mặt bằng, 8 dự án đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đáng kể như, dự án lớn nhất là Khu đô thị mới xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng với quy mô 90 ha. Dự án do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng thương mại Trang Anh làm chủ đầu tư và đang trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Một dự án đáng chú ý khác là Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang do Công ty TNHH MTV BT Lạng Giang làm chủ đầu tư. Dự án đang thực hiện thi công trên quy mô 56 ha.

Ngoài ra, có thể kể đến Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang do Công ty CP Đầu tư 379 và Công ty CP - Tổng công ty Cơ khí xây dựng Thăng Long làm chủ đầu tư, hay Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam do Công ty TNHH Tân Phát Land làm chủ đầu tư cũng chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nhiều dự án "mở bán" khi chưa xong hạ tầng.

Tương tự, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã ban hành thông báo, thông tin về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đang triển khai, đã có chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo Sở Xây dựng Sơn La, hiện trên địa bàn có 11 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đang triển khai và đã có chủ đầu tư. Tuy nhiên, chưa đủ điều kiện để huy động vốn; điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đến hết tháng 3/2021.

Trong danh sách 11 dự án này có 3 dự án do Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam làm chủ đầu tư tại TP Sơn La. Cụ thể, dự án khu đô thị số 1, phường Chiềng An; dự án khu đô thị số 2 phường Chiềng An và dự án khu đô thị tại phường Chiềng Lề và phường Chiềng An do liên danh Công ty CP Tập đoàn Picenza và Công ty CP Tập đoàn quảng cáo Toàn cầu thực hiện.

Dự án khu dân cư Tiểu khu 19/8, thị trấn nông trường Mộc Châu của Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379. Dự án này đang thực hiện lập, trình thẩm định hồ sơ thiết kế…

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua các sản phẩm bất động sản.

Trước đó, nhiều địa phương như Thanh Hoá, Hà Nam… đã ra thông báo khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không thực hiện các giao dịch mua bán đất đối dự án chưa đủ một trong các điều kiện như: Chưa có giấy tờ về chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa có hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa được cấp giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; dự án chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng.

Dự án chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai; dự án có tranh chấp về quyền sử dụng đất; bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Các tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu kỹ, rõ ràng về các dự án, các mặt bằng trên địa bàn thành phố để tránh rủi ro, thiệt hại về kinh tế phát sinh khi người dân thực hiện các giao dịch về bất động sản.