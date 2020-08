Nơi có 3 huyện nghèo nhất cả nước, Lào Cai làm gì để giảm nghèo đa chiều?

"Ước đến hết năm 2020, bình quân tỷ lệ giảm nghèo của tỉnh đạt 5,02%/năm bằng 125,5% kế hoạch. Tỷ lệ giảm nghèo đã hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ từ 3-4%/năm và Đề án số 09-ĐA/TU, có 2 huyện thoát khỏi huyện nghèo (huyện Bát Xát, Sa Pa).

Từ năm 2018, xếp hạng tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã vươn lên 2 bậc xếp hạng so với cả nước. Cụ thể năm 2016 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao thứ 6 so với cả nước thì đến năm 2018 xếp ở vị trí thứ 8; ước đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo tỉnh xếp vị trí thứ 10 so cả nước".



Ông Nguyễn Văn Vịnh - Bí thử Tỉnh ủy Lào Cai